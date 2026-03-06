兼松サステック、顔認証機能を搭載した入退室管理システム「U-Bio X-Face PRO/Premium」の販売を開始

兼松株式会社

兼松株式会社のグループ会社である兼松サステック株式会社（以下、「兼松サステック」）は、顔認証機能を搭載した入退室管理システム「U-Bio X-Face PRO/Premium」（以下、「本製品」）の販売を開始しました。

近年、オフィス、工場、医療機関などにおいて、セキュリティ強化と業務効率の両立が求められており、非接触で本人確認が可能な顔認証技術への関心が高まっています。こうした背景を受け、兼松サステックは、高精度な顔認証をはじめとする多様な認証方式に対応した入退室管理システムの提供を開始しました。

本製品は、顔認証およびカード認証をはじめ、パスワード、指紋※１、モバイルカード※２などの各種認証方式を、1台の端末で利用可能です。また、顔認証とカード認証を組み合わせた二要素認証にも対応しており、高いセキュリティ性と利便性を兼ね備えた入退室管理を実現します。

※１：指紋認証は別途オプション購入が必要です ※２：モバイルカードは今後対応予定です

非接触で本人確認が可能な顔認証は、カード貸し借りによる「なりすまし」防止に加え、衛生問題や粉塵対策が求められる業種においても、セキュティと利便性を兼ね備えた運用を可能にします。

【顔認証のメリット】

高性能顔認識アルゴリズムを搭載しており、顔・指紋ともに1秒以内の高速認証を実現します。また、ウォークスルー認証に対応し、最大4mの距離からでも正確な認証が可能です。※３さらに、なりすまし防止機能により、写真・マスク・動画などを用いた不正な認証を防止します。

※３：ウォークスルー認証はUBio-X Face Premiumのみ対応

【入退ログと映像データの連携】

無償提供の入退室管理ソフトAlpetaでは、認証ログなどの各種履歴の管理に加え、認証時の顔画像を顔認証端末のカメラで撮影・保存することが可能です。これにより、PCで認証履歴と映像データを連携させた一元管理を容易に行うことができます。

本製品の使用により、次のような入退管理を実現できます。

・常に扉の施錠状態を保ち、入室時はカードや生体情報で解錠

・利用者ごとの権限設定により、許可されたエリアのみ入室可能

・利用者の入退室履歴を記録・管理

・扉のこじ開けなどの異常発生時に通知

兼松サステックは、今後もセキュリティ関連技術の提供を通じて、社会の安全・安心の実現と、働きやすい環境づくりに貢献して参ります。

【会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/202_1_cc07edb0d980c0b20963f43efc94224e.jpg?v=202603071251 ]

◆本製品に関するお問い合わせ：

兼松サステック株式会社 映像ソリューション事業部

TEL：03-6631-6581

ウェブサイト：https://cctv.ksustech.co.jp/