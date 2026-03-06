【国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」】オリジナルレディースブランド「ASYMM（アシム）」がパリコレ会期中開催のファッションイベントに出演

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社）が運営するライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」発のオリジナルレディースブランド「ASYMM（アシム）」は、“パリコレ”（＝パリ・ファッションウィーク）会期中の2026年3月11日（水）（フランス現地：3月10日（火））に、フランス・パリ市内の会場 La Galerie Bourbon にて開催されるファッションイベントに出演いたします。

■パリの舞台で披露するASYMMコレクション

「ASYMM」のショーの様子は「ぞうねこちゃんねる」TikTokでも配信を予定しております。

ショーでは、デザイン構想段階から検討を重ね、サイズ設計やレイヤード時の見え方まで調整を行った最新ルックを披露予定です。グレーやブラックを基調に、レースやシアー素材を組み合わせたスタイリング、ジャケットやワンピースを軸とした重ね着構成など、複数のルックを展開します。

- 配信日時：2026年3月11日（水）※日本時間／配信開始時間は当日の進行状況により決定- 配信チャンネル：「ぞうねこちゃんねる」TikTok https://www.tiktok.com/@kmkn___

■パリ現地からのライブコマース

ショー出演にあわせ、パリ現地からライブコマースを実施します。パリの空気感に合わせてセレクトしたアイテムを展開予定です。

■「ASYMM」とは

- 配信日時：2026年3月9日（月）6:00～9:00、2026年3月10日（火）6:00～9:00（いずれも日本時間）- 配信チャンネル：「ぞうねこちゃんねる」TikTok https://www.tiktok.com/@kmkn___＜ブランドコンセプト＞

ASYMMETRIC FREEDOM

洗練と自由。

“型にはまらない自分らしさ”をまとう。

＜ブランドステートメント＞

"ASYMMETRIC（アシンメトリック）＝非対称" という言葉が持つユニークさと刺激性を、ファッションに落とし込み、洗練されたスタイルと遊び心を兼ね備えたアイテムを展開します。

ブランド名には「均一ではないからこそ映える個性」を肯定し、ひとりひとりの“ちがい”を魅力へと変えるメッセージを込めました。

＜ブランドフィロソフィー＞

"美しさ" は、均衡ではなく個性から生まれる。

完璧な左右対称ではなく、意図的なズレや余白が生む余韻にこそ、本質的な魅力が宿る。

「ASYMM」 は、既成概念にとらわれない自由な視点で、ファッションの楽しさと自分らしさを再発見するブランドです。

■「ぞうねこちゃんねる」とは

「ぞうねこちゃんねる」は2017年より、国内外のアパレル・コスメ・雑貨・食品など、幅広いジャンルの商品を販売しているライブコマースチャンネルです。

数々のライブコマースイベントで1位を獲得。1配信の最大総視聴者数は97万人を超え、一回の配信で1億円以上を販売、月間売上は2億円を突破するなど、国内トップクラスの販売実績を誇ります。

販売やPRのご依頼も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

【「ぞうねこちゃんねる」 TikTokShop】

https://vt.tiktok.com/ZSAMp1Wpk/?page=TikTokShop

（TikTokアプリダウンロード済みのスマートフォンからのみアクセスが可能です）



【「ぞうねこちゃんねる」SNSアカウント】

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

- TikTok（@kmkn___） https://www.tiktok.com/@kmkn___- Instagram（＠zouneko_channel） https://www.instagram.com/zouneko_channel/

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab