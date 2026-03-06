愛犬と一緒に楽しめるコンテンツ充実！『GOGO DOG FES』が5月16日・17日に三井アウトレットパーク 木更津で開催決定！

2026年5月16日（土）・17日（日）、横浜・臨港パークでおなじみの『GOGO DOG FES』が


三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）で今年も開催が決定！




ドッグランやワンちゃん用の水場、フォトスポットに加えて、ワンちゃんと一緒に入店できる店舗数が200店舗以上と日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」。今年も「YOKOHAMA GOGO DOG FES」で大人気のドッグレースやマルシェ、各種ステージを実施予定です。



また、ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を選出する第3回アンバサダーDOGコンテストも開催します。


見事グランプリに選ばれたワンちゃんには三井アウトレットパーク 木更津のドッグフレンドリーな魅力をPRするアンバサダーとして一年間活躍していただくほか、ドッグランフリーパス（任期期間中）の進呈やお買物券といった豪華賞品も！


その他、今回初登場の新コンテンツも計画中。続報をご期待ください！


【　GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津　】


●日時　2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～17:00予定


●会場　三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）館内各所


●実施コンテンツ　アンバサダーDOGコンテスト、ドッグレース、ドッグマルシェ、各種ステージ　ほか


●参加料　無料、ドッグレースなど一部コンテンツは有料


●主催　三井不動産商業マネジメント株式会社


●企画制作　YOKOHAMA GOGO FES実行委員会


●公式HP


https://www.yokohama55fes.com


●公式インスタ


@yokohama55dogfes


●会場HP


https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/



アンバサダーDOGコンテスト

ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を選出する第3回コンテストを実施します。グランプリとなったワンちゃんは三井アウトレットパーク 木更津の各種PRに出演します（任期は2027年3月31日まで）。



前回の会場内ステージのグランプリ受賞の様子。今回もグランプリにはドッグランフリーパス（任期期間中）やお買物券といった豪華賞品を進呈します。

エントリーは本日から開始となり、専用受付フォームにて募集します。応募の中から審査を経てファイナリスト5頭のワンちゃんをノミネート。その後、WEB投票と5月16日・17日のイベント開催当日の会場でリアル投票を行い、5月17日午後の会場内ステージ上でグランプリを発表します！


日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」の顔となるワンちゃんを選ぶこのコンテストに、ぜひご参加ください！（賞品はグランプリのほか、ファイナリストにもご用意予定）


★★　応募方法、専用受付フォームは公式HPへ　https://www.yokohama55fes.com



▼コンテストの流れ▼


3月6日（金）～3月29日（日）　アンバサダー候補の募集


4月15日（水）～5月15日（金）　ファイナリスト5頭のWEB投票


5月16日（土）・17日（日）　イベント開催会場でリアル投票


5月17日（日）午後　イベント開催会場でグランプリ発表


※上記スケジュールは予定となります



前回グランプリ、2代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー「ぷっちくん」。

アンバサダーに選ばれた後は宣材写真の撮影などを行い、ワンちゃん関連の各種販促で活躍していただきます。

★★　応募方法、専用受付フォームは公式HPにてご確認ください　★★


https://www.yokohama55fes.com


愛犬と一緒に楽しめる各種コンテンツ


ドッグレース


GOGO DOG FES人気コンテンツ（有料）。


参加賞をご用意してお待ちしています。






ドッグマルシェ


フードやウェアなど多彩なマルシェが登場。


レアなアイテムに出合えるかも。





その他、今回初登場の魅力的な新コンテンツも計画中。続報をご期待ください！


※コンテンツの内容は変更の可能性があります


【　本件についてのお問い合わせ先　】


イベントに関するご質問、ご出店などについてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HPのお問い合わせフォームへご連絡ください。


YOKOHAMA GOGO FES 実行委員会


メールアドレス　gogodog_info@t-onkyo.co.jp


公式HP　https://www.yokohama55fes.com