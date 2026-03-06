愛犬と一緒に楽しめるコンテンツ充実！『GOGO DOG FES』が5月16日・17日に三井アウトレットパーク 木更津で開催決定！

ぴあ株式会社

2026年5月16日（土）・17日（日）、横浜・臨港パークでおなじみの『GOGO DOG FES』が

三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）で今年も開催が決定！

ドッグランやワンちゃん用の水場、フォトスポットに加えて、ワンちゃんと一緒に入店できる店舗数が200店舗以上と日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」。今年も「YOKOHAMA GOGO DOG FES」で大人気のドッグレースやマルシェ、各種ステージを実施予定です。

また、ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を選出する第3回アンバサダーDOGコンテストも開催します。

見事グランプリに選ばれたワンちゃんには三井アウトレットパーク 木更津のドッグフレンドリーな魅力をPRするアンバサダーとして一年間活躍していただくほか、ドッグランフリーパス（任期期間中）の進呈やお買物券といった豪華賞品も！

その他、今回初登場の新コンテンツも計画中。続報をご期待ください！

【 GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津 】

●日時 2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～17:00予定

●会場 三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）館内各所

●実施コンテンツ アンバサダーDOGコンテスト、ドッグレース、ドッグマルシェ、各種ステージ ほか

●参加料 無料、ドッグレースなど一部コンテンツは有料

●主催 三井不動産商業マネジメント株式会社

●企画制作 YOKOHAMA GOGO FES実行委員会

●公式HP

https://www.yokohama55fes.com

●公式インスタ

@yokohama55dogfes

●会場HP

https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/

アンバサダーDOGコンテスト

ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を選出する第3回コンテストを実施します。グランプリとなったワンちゃんは三井アウトレットパーク 木更津の各種PRに出演します（任期は2027年3月31日まで）。

前回の会場内ステージのグランプリ受賞の様子。今回もグランプリにはドッグランフリーパス（任期期間中）やお買物券といった豪華賞品を進呈します。

エントリーは本日から開始となり、専用受付フォームにて募集します。応募の中から審査を経てファイナリスト5頭のワンちゃんをノミネート。その後、WEB投票と5月16日・17日のイベント開催当日の会場でリアル投票を行い、5月17日午後の会場内ステージ上でグランプリを発表します！

日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」の顔となるワンちゃんを選ぶこのコンテストに、ぜひご参加ください！（賞品はグランプリのほか、ファイナリストにもご用意予定）

★★ 応募方法、専用受付フォームは公式HPへ https://www.yokohama55fes.com

▼コンテストの流れ▼

3月6日（金）～3月29日（日） アンバサダー候補の募集

4月15日（水）～5月15日（金） ファイナリスト5頭のWEB投票

5月16日（土）・17日（日） イベント開催会場でリアル投票

5月17日（日）午後 イベント開催会場でグランプリ発表

※上記スケジュールは予定となります

前回グランプリ、2代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー「ぷっちくん」。アンバサダーに選ばれた後は宣材写真の撮影などを行い、ワンちゃん関連の各種販促で活躍していただきます。

★★ 応募方法、専用受付フォームは公式HPにてご確認ください ★★

https://www.yokohama55fes.com

愛犬と一緒に楽しめる各種コンテンツ

ドッグレース

GOGO DOG FES人気コンテンツ（有料）。

参加賞をご用意してお待ちしています。

ドッグマルシェ

フードやウェアなど多彩なマルシェが登場。

レアなアイテムに出合えるかも。

その他、今回初登場の魅力的な新コンテンツも計画中。続報をご期待ください！

※コンテンツの内容は変更の可能性があります

【 本件についてのお問い合わせ先 】

イベントに関するご質問、ご出店などについてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HPのお問い合わせフォームへご連絡ください。

YOKOHAMA GOGO FES 実行委員会

メールアドレス gogodog_info@t-onkyo.co.jp

公式HP https://www.yokohama55fes.com