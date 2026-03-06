【京都外大】カナダ上院・下院議員一行が京都外国語大学を訪問

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学（学長：小野 隆啓）では、2026年3月5日（木）、カナダ上院議員スタンリー・クッチャー氏と、カナダ下院議員テリー・シーアン氏ら一行が来学、北寿郎理事長、森田卓哉理事長補佐らを表敬訪問しました。

両国の国旗を前に記念撮影

学生が地域連携プロジェクトを英語で発表

大学関係者との懇談の後、国際貢献学部グローバル観光学科の河上幸子教授が、和歌山県美浜町三尾地区のカナダ移民の歴史に関する研究と、地域活性化の取り組みである「みおラーメンプロジェクト」を紹介しました。続いて、同プロジェクトに参加する学生3人が、活動の歴史やこれまでの取り組みについて動画を交えながら英語でプレゼンテーションを実施。学生たちは、地域と連携した活動の成果や学びについて説明しました。

全編英語でプレゼンテーションする学生たち

カナダからの留学生やカナダ留学経験者・予定者も参加し交流

発表後には、プレゼンテーションを行った学生のほか、カナダからの留学生やカナダへの留学経験者・予定者も加わり、議員団とのディスカッションを実施しました。

学生たちは英語で意見や質問を交わしながら交流し、議員団からも温かいコメントが寄せられました。今回の訪問は、学生が日頃の語学学習や国際理解の成果を発揮する機会となりました。

オープンディスカッションで発表する学生たち

京都外国語大学とカナダのつながり

カナダの8大学と協定を締結し、学術交流のみならず相互に留学生を送るなどの深いつながりがあります。

また、国際貢献学部グローバル観光学科の河上幸子教授が和歌山県美浜町三尾地区のカナダ移民研究を進める中で、在名古屋カナダ領事館デイビッド・パーデュー領事と出会い、2025年8月には「EXPO2025 大阪・関西万博」カナダパビリオンで、和歌山県美浜町と本学の学生が共同開発した「みおラーメン」の試食会を開催しました。

さらに、みおラーメンは2024年９月に、美浜町・ノースアイランドカレッジ（カナダ）・本学による三者連携協定に基づき、ノースアイランドカレッジでも提供されており、長期的な目標としてカナダへの出店を目指しています。

実施概要

訪問日：2026年3月5日（木）

訪問者：スタンリー・クッチャー 上院議員

テリー・シーアン 下院議員

ヒラリー・スミス カナダ連邦議会秘書

デイヴィッド・パデュー 在名古屋カナダ領事

ニコラス・サブレン カナダ大使館一等書記官

場 所：京都外国語大学（京都市右京区）

内 容：学園・大学関係者との懇談

教員・学生による英語プレゼンテーション・オープンディスカッション

昼食会

キャンパスツアー（付属図書館にて稀覯書閲覧）

京都外国語大学 入試広報部

【発信元】

京都外国語大学・京都外国語短期大学 入試広報部〔担当：中川・清水・古谷〕

〒615-8558 京都府京都市右京区西院笠目町6 TEL : 075-322-6035 Email : nyushi@kufs.ac.jp