昭和の名横綱「千代の富士」の肉体がテーラードスーツのパターンから甦る　OVERCOAT x 千代の富士 コラボレーションイベント開催

NY発のユニセックスブランド「OVERCOAT（オーバーコート）」は、昭和の大横綱千代の富士が生前着用していたテーラードスーツとそれらを起点に構築したボディの特別展示、およびOVERCOAT x 千代の富士コラボレーションアイテムを販売するポップアップイベントを、2026年3月13日より東京・2026年4月16日よりニューヨークにて開催します。合わせて、OVERCOAT Spring Summer 2026のフルコレクションが展開開始となります。

＜Chiyonofuji Collaboration Tailored Jacket＞＜Chiyonofuji Collaboration Tuxedo Trouser＞を着用。千代の富士が生前着用していたアイテムと同寸・同型でありながら、生地や芯地のバランスをOVERCOATらしく軽やかに整え、新たなアイテムとして再構築したセットアップ。

昭和の名横綱「千代の富士」の肉体がテーラードスーツのパターンから甦る

OVERCOATは、昭和を代表する名横綱、千代の富士が生前着用していたテーラードスーツとそれらを起点に構築したボディの特別展示、およびOVERCOAT x 千代の富士コラボレーションアイテムを販売するポップアップイベントを開催します。

本プロジェクトでは、OVERCOATデザイナーの 大丸隆平 がパタンナーとして積み上げてきた技術と経験値をもとに、千代の富士が生前着用していたテーラードジャケットおよびテーラードパンツから身体寸法を逆算し、オリジナルのボディを構築。衣服から身体を読み解くという、パターンメイキングの本質に迫る試みです。

さらに本イベントでは、千代の富士が生前着用していたアイテムと同寸・同型でありながら、生地や芯地のバランスをOVERCOATらしく軽やかに整え、新たなアイテムとして再構築したセットアップ・タキシードシャツを販売します。

Chiyonofuji Collaboration Tailored Jacket \121,000（税込）Chiyonofuji Collaboration Tuxedo Trouser \70,400（税込）Chiyonofuji Collaboration Tuxedo Shirt \63,800（税込）Chiyonofuji Collaboration Panda T-shirt \16,500（税込）「千代の富士とのコラボレーションにあたって」デザイナー・大丸隆平

人類が80億人いれば、80億通りの体型のパターンがあります。さらに言えば、人間の身体は左右非対称であり、その可能性は無限に広がっています。電車に乗っていても、向かいに座る人の服のパターンを無意識に補正してしまうのは、職業柄かもしれません。

これまで何万通りもの服を制作してきましたが、20年前に渡米して初めて、日本人とは異なる欧米の身体と本格的に向き合うことになりました。Michelle Obama氏、Kamala Harris氏、Carmelo Anthony氏など、多様な身体はそれぞれ異なる体型を持ち、そこには固有の美しさが存在します。

そうした中、親しくさせていただいている秋元剛氏を通じて拝見した、故・千代の富士のタキシード姿が強く印象に残りました。鍛え抜かれた身体を覆う洋テーラーメイドのスーツ。その独特の構造が生み出す緊張感に、強く惹かれたのです。

肉体そのものの美しさに勝るものはないと感じています。しかし同時に、洋服づくりとは、その身体を覆い、形づくる行為でもあります。一見相反するようでいて、その緊張関係の中にこそ、服づくりの哲学があると考えています。

千代の富士について

千代の富士 / 第58代横綱

1955年6月1日、北海道松前郡福島町生まれ。

幕内最高優勝31回、通算1045勝という金字塔を打ち立て、昭和後期から平成初期にかけて一時代を築いた名横綱。

怪我を乗り越えるために本格的なウエイトトレーニングを取り入れ、鍛え上げた均整の取れた肉体は当時の角界に新たな価値観をもたらした。右四つからの鋭い上手投げを武器に、気迫あふれる取り口で土俵を席巻。その姿は「ウルフ」の愛称とともに、多くの人々の記憶に刻まれている。

1989年には国民栄誉賞を受賞。引退後は九重親方として後進の育成に尽力し、力士像のみならず挑戦と鍛錬の象徴として広く社会に影響を与えた。没後10年を迎えるいまもなお、その精神と美学は色褪せることなく受け継がれている。

イベント概要

内容

・千代の富士が生前着用していたテーラードスーツとそれらを起点に構築したボディの展示

・千代の富士 優勝額、化粧まわしの展示

・OVERCOAT x 千代の富士コラボレーションアイテムの販売

・Spring Summer 2026 フルコレクションの販売

開催場所・期間

＜OVERCOAT TOKYO＞

東京都港区南青山４丁目９－２８ 金子ビル 2F

期間：3月13日（金）～16日（月） / 3月20日（金・祝）～22日（日）

営業時間：13:00～19:00

3月13日（金）・3月14日（土）デザイナー・大丸隆平在廊

＜THE TOKYO 銀座＞

東京都中央区銀座３丁目５番1８号エタニティギンザビル 1-2F

期間：3月25日（水）～31日（火）

営業時間：12:00～20:00（店舗の営業時間に準ずる）

＜STUDIOUS TOKYO NEW YORK＞

33 Howard St, St New York, NY 10013

期間：4月16日（木）～29日（水）

営業時間：12:00～20:00（店舗の営業時間に準ずる）

Spring Summer 2026 フルコレクションがラインナップ

イベントに合わせ、会場ではOVERCOATのSpring Summer 2026のフルコレクションが展開開始となります。

“OVERCOAT Spring Summer 2026”

本コレクションでは、OVERCOATの視点からアメリカンカジュアルを再構築した新たな提案を行う。

SWING TOP、WORK JACKET、WORK PANT、OVERALL。アメリカのスポーツや産業的背景、カルチャーを基点に生まれたこれらのカジュアルウェアを題材に、パターン設計の再解釈を加えた。

作業着など生産効率を重視して作られてきた服を見直し、襟の返りや袖の構造を整えて意図していないドレープや歪みが生まれないように仕上げるなど、随所にテーラードの思考を取り入れながらディテールを精査し、現代の生活において本質的でない要素を削ぎ落としている。

ブランド概要

OVERCOAT（オーバーコート）

ニューヨーク発、デザイナー／パタンナー大丸隆平によるファッションブランド。ニューヨークの日常からインスピレーションを受けながら、西欧の文化である洋装を独自の視点で解釈したフルコレクションを提案する。

これまでにOVERCOATを通じて出会ったPeter Miles、Jack Webb、Rirkirt Tiravanija、Richard Kern等のアーティストとコラボレーションも発表。ニューヨークと東京の両拠点で制作を続けている。