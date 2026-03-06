ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』「ファミマプリント」にてファンサボードとブロマイドの販売を決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）において、ファミリーマートが展開する「ファミマプリント」にて、2026年3月5日（木）よりオリジナルアイテムの販売を開始いたします。

「ファミマプリント」とは、全国のファミリーマート店内のマルチコピー機にてアイテムをプリントすることができる機能です。このたび、「ファミマプリント」にて『今日、好きになりました。』のオリジナルアイテムがプリントできるようになりました。

今回、第一弾として「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）オリジナルデザインのフリーボードと、『今日、好きになりました。卒業編2026』参加メンバーのブロマイドを販売いたします。「青春祭2026」は、3月26日（木）に開催する『今日好き』の大型イベント。40名を超える『今日好き』メンバーの参加が決定しており、イベントでしか見ることのできない特別企画を多数実施いたします。「青春祭2026」の会場にこのフリーボードも持ち込み、思いを込めたメッセージで『今日好き』メンバーへアピールするなど、イベントにご活用いただけます。また、ブロマイドは『今日、好きになりました。卒業編2026』に参加している男子メンバーと女子メンバーそれぞれの集合ショットとなります。『今日、好きになりました。卒業編2026』本編では見ることのできない衣装に身を包んだ『今日好き』メンバーの貴重なショットをお楽しみください。

第一弾を皮切りに、今後も「ファミマプリント」を活用し『今日好き』オリジナルアイテムの販売を予定しています。ぜひ、ご期待ください。

※一部お取り扱いのない店舗もございます

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください

▼「青春祭2026」ファンサボード

▼『今日、好きになりました。卒業編2026』メンバーブロマイド

『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかけます。2025年7月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数（※1）および番組総視聴者数（※2）の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録（※3）を更新するなど話題を呼んでいます。2026年2月16日（月）からは、『今日、好きになりました。卒業編2026』の放送をスタート。高校卒業を控える高校3年生を含む、番組史上最多の13名の現役高校生たちが、アラブ首長国の中心都市であるドバイを舞台に3泊4日の恋の旅に向かいます。

毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日好き』シリーズ。今後も、番組放送にとどまらず、さまざまなかたちで『今日好き』の魅力をお届けします。引き続き、ご期待ください。

（※1）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※2）2025年7月21日（月）～9月14日（日）の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。

（※3）2025年9月8日（月）～9月14日（日）の1週間の内、『今日、好きになりました。夏休み編2025』を視聴した人数（被り含まず）。これまでに放送した特番を除く、シリーズ放送を行っている番組において最高視聴者数を記録

■『青春祭2026 by 今日、好きになりました。』 概要

イベント概要ページ：https://abema.tv/lp/kyousuki-seisyunsai2026

日時：2026年3月26日（木） 開場：午後3時 開演：午後4時 終演：夜7時30分（予定）

■ABEMA『今日、好きになりました。卒業編2026』 番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2026?s=90-2026_s770