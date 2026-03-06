【YouTube総再生回数1.3億回超!】大ヒット「トゥントゥントゥンサフールに恋している」の世界観が舞台!『ザビャンのブレインロット学校絵さがしBOOK』3/12発売
株式会社 宝島社
『ザビャンのブレインロット学校絵さがしBOOK』を、2026年3月12日（木）に発売します。子どもたちの間で爆発的な人気を誇るインターネット発のミームキャラクター“イタリアンブレインロット”の、待望の日本初書籍です。
本書はYouTubeやTikTokで活躍し、大ヒット曲「トゥントゥントゥンサフールに恋している」を生み出したザビャン氏の解釈に基づいて描かれた「ブレインロット学校」を舞台に、登場キャラクターの世界観をたっぷり楽しめる絵さがし本です。バレリーナ・カプチーナ、カプチーノ・アサシーノ、チンパンジーニ・バナニーニなど、100体以上の個性豊かなキャラクターが登場。教室やプール、遠足先の公園などのにぎやかな場面にあふれかえるキャラクターたちの中から、指定されたキャラクターやモチーフをさがして遊べます。図鑑ページも充実し、大人も子どもも楽しめる一冊です。さらに、うれしい特製シールつき!
※本書は、ミームとして認知されているイタリアンブレインロットの世界観を、著者の解釈に基づき表現したものであり、登場するキャラクターの権利を主張するものではありません。
イタリアンブレインロット、待望の絵さがし本が登場！ 本書の内容を一部公開!
『ザビャンのブレインロット学校絵さがしBOOK』
発売日:2026年3月12日
定価:1485円(税込)