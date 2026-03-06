【KOGYARU新時代】応募総数3,000名の頂点が決定！「メンバーカラー継承オーディション」合格者4名を発表

株式会社HJ

小学生ギャルグループ『KOGYARU（コギャル）』において実施した「メンバーカラー継承オーディション」の最終結果を、2026年3月5日（木）に公式SNSにて公開いたしました。

本オーディションは、卒業する初期メンバーのカラーを受け継ぐ次世代専属モデルを選出するプロジェクトです。総勢3,000名の読者モデルの中から400名がエントリーし、最終投票には1万人以上の視聴者が参加。KOGYARU史上最大規模のオーディションとなりました。

【当日の様子はこちら：https://youtu.be/AX5bsc1Bw3s?si=_xAIKHmAkV2koReY(https://youtu.be/AX5bsc1Bw3s?si=_xAIKHmAkV2koReY)】

Live Movie Director：Yoshito Fukushima

Production：studio428

■絆を継承し、新たな時代を担う4名の新専属モデル

最終結果は、2026年2月28日に開催された「KOGYARU卒業公演」第1部（渋谷会場）のステージ上で華やかに発表されました。激戦を勝ち抜き、新たに専属モデルとして活動を開始するのは以下の4名です。

■異例の決断：新カラー「薄紫」設置の経緯

- ゆーか（小学3年生／栃木県） 【最終順位 1位：2745票】ららカラー「水色」を継承- みぃ（小学5年生／大阪府） 【最終順位 2位：1759票】ちゃんもあカラー「オレンジ」を継承- せな（小学3年生／福岡県） 【最終順位 3位：1548票】新設メンバーカラー「薄紫」として加入- あむち（小学4年生／長野県） 【最終順位 4位：1540票】りゅあカラー「黄色」を継承

今回の選考において、3位入賞の「せな」と4位の「あむち」は、得票数が非常に僅差という結果でした。また、せなが希望していたメンバーカラー「水色」が1位入賞のゆーかと重複していた点、さらに希望カラー「黄色」の候補者がTOP3に入っていなかった点なども踏まえ、運営内で慎重に協議を重ねました。

その結果、候補者たちが本オーディションに懸けてきた熱い想いと、それぞれの個性を最大限に尊重する形として、既存カラーの調整ではなく、新たに特別枠としてメンバーカラー「薄紫」を設ける決断をいたしました。この判断は、誰かを振り落とすための選考ではなく、未来の可能性を最大限に広げるための前向きな選択です。

なお、5位以下の順位につきましては、惜しくも選考から外れたメンバーへの配慮から非公開とさせていただいております。

4名全員が専属モデルという次のステージへ進み、新たなKOGYARUの歴史を築いてまいります。

■『KOGYARU（コギャル）』について

日本のギャル媒体『egg』の妹メディアとして、小学生ギャルモデルを取り扱う媒体として2023年4月1日に発足。SNSでのWeb版を中心に活動を展開し、発足からわずか約2年でInstagramのフォロワー数50万人を突破しました。

媒体名『KOGYARU』は、90年代の流行語「コギャル」と、「子どもギャル」を掛け合わせた造語で、“GYARU”という言葉が世界でも親しまれていることから、海外にも発信できる名称にしました。ファッションモデル活動に加え、2023年12月には楽曲「SHIRANKEDO」でアーティストデビューを果たし、現在は全国各地でライブパフォーマンスを行うなど、多岐にわたる活動で次世代のギャル文化を牽引しています。

2026年2月には主要メンバーの卒業を迎え、新体制でのさらなる飛躍を目指して活動中。

〈KOGYARU公式サイト・SNS〉

公式サイト：https://kogyaru.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/kogyaru_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kogyaru_official

YouTube：https://www.youtube.com/@KOGYARU_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/