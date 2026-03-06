FUJIWARAが29年ぶりの単独ライブ開催決定！豪華6組が書き下ろす「FUJIWARAの超ヒーローショー」3月7日(土)11:00よりチケット先行受付開始！

吉本興業株式会社

このたびFUJIWARAが、2026年4月5日(日)に大阪、4月28日(火)に東京で、1997年以来、29年ぶりとなる単独ライブ「FUJIWARAの超ヒーローショー」（スーパーヒーローショー）を開催することが決定しました。

本公演は、FUJIWARAの代名詞であり、『水曜日のダウンタウン』でも「この世で最もこすられているネタ」として取り上げられたコント「ヒーローショー」をテーマにした新作ネタLIVEです。企画・プロデュースは藤井健太郎氏が務めます。

FUJIWARAのために「ヒーローショー」をテーマとした新作ネタを、徳井義実（チュートリアル）、山内健司（かまいたち）、ニューヨーク（嶋佐和也・屋敷裕政）、辻皓平（ニッポンの社長）、水川かたまり（空気階段）、蓮見翔（ダウ90000）の精鋭6組が書き下ろした特別公演となります。

吉本芸人の間ではもはや「伝統芸能」として親しまれ、後輩たちからことあるごとにいじり倒されてきた「ヒーローショー」。豪華クリエイター陣の手によりどのように進化を遂げるのか。FUJIWARA唯一の持ちネタが迎える新たな境地にご注目ください。

チケットは、3月7日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始いたします。

FUJIWARA コメント

＜原西孝幸＞

我々29年ぶりに単独ライブを行うことになりました。久々過ぎて気持ち的には初単独ライブの気持ちで

不安だらけです。何よりもネタを提供してもらう芸人さんに失礼がないように取り組んで行きたいと思っております。今回を逃すとまた29年後になりますよ。私84歳になるので無理だと思われますのでぜひ！

＜藤本敏史＞

なんと29年振りのLIVEという事で気合い入りまくっておりますので皆さまぜひ劇場に足をお運びくださいませ。

WBCもいいけどFUJIWARAもね！

「FUJIWARAの超ヒーローショー」 公演概要

「FUJIWARAの超ヒーローショー」

【出演者】FUJIWARA

【演出・プロデュース】藤井健太郎

【ネタ作成芸人】徳井義実、山内健司、ニューヨーク、辻皓平、水川かたまり、蓮見翔

【料金】前売り5,000円／当日5,500円／配信2,000円 ※東京公演のみ

【公演スケジュール】

・大阪公演

日時：4月5日(日) 18:30開場 / 19:00開演

場所：COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪市中央区大阪城3-6）

・東京公演

日時：4月28日(火) 18:30開場 / 19:00開演

場所：草月ホール（東京都港区赤坂7-2-21 草月会館地下1階）

＜チケット情報＞

一次先行：3月7日(土)11:00～3月9日(月)11:00

当落発表：3月10日(火)18:00

一般販売：3月14日(土)10:00～

チケット販売：FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット

チケットURL(共通) ：https://live.yoshimoto.co.jp/live/live-27120/