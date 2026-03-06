銀座でアートなお花見イベント「春霞（はるがすみ）お花見能楽堂」 2026年3月20日開催！
7年目を迎える国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（以下：TCS 2026）を、2026年3月13日（金）～22日（日） の10日間にわたり、東京を代表する9エリア（赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木）を中心に開催いたします。
春の銀座で日本伝統文化を感じる一日を
GINZA SIXでは、「究極のヴィンテージ」ともいえる能楽をテーマに、伝統文化の魅力を発信。
「能とお花見」をテーマにしたトークやワークショップ、半能「嵐山」の無料上演を実施。
演目は京の桜の名所・嵐山を舞台に、咲き誇る桜の縁起を豪壮華麗に見せる、半能「嵐山 白頭」。
シテの蔵王権現を観世宗家嫡男の観世三郎太が勤める。
能楽堂ロビーには桜の装飾がほどこされ、観世宗家所蔵の能面、装束も展示され、出演したツレの木守明神、勝手明神との記念撮影も予定している。
特製桜餅も販売。
銀座の中心 観世能楽堂にて、お花見にちなんだ能「嵐山 白頭」のほか宗家所蔵の能面・装束の展示や能面体験、ワークショップをお楽しみいただけます。
はなやかな春の宴を演出いたします。
(C)鍋島徳恭
撮影：前島吉裕
内容
開場 12:00
ロビーにて観世宗家所蔵の能面・装束を展示
特製の桜餅(2個入り)を先着200セット販売いたします。
開演 13:00
お話 「能とお花見」
ワークショップ 「所作と謡の体験・お囃子ワークショップ」
半能 「嵐山 白頭」
終演後ロビーにてフォトセッション 能面体験
シテ 観世 三郎太 後見 清水 義也
ツレ 田口 亮二 坂口 貴信
武田 祥照
ワキ 福王 和幸
笛 一噌 隆晴 地謡 藤波 重孝
小鼓 大倉 伶士郎 武田 友志
大鼓 亀井 洋佑 角 幸二郎
太鼓 観世 結子 久田 勘吉郎
(終演予定 14:40頃)
https://ginza6.tokyo/news/222124
開催日時：2026年3月20日（金・祝）13時開演（12時開場）
開催場所：GINZA SIX 地下３階 観世能楽堂
参加費：入場無料 （全席指定席） ＊当日先着400名様ご招待
＊整理券は10時よりGINZA SIX1階三原通り側エントランス前（ローソン横）にて先着順に配布します。
＊未就学児の入場はできません。
主催：東京クリエイティブサロン実行委員会
共催：一般社団法人銀座商業施設協議会
協力：一般社団法人 観世会 GINZA SIXリテールマネジメント株式会社
後援：中央区
＜問合せ＞
GINZA SIX総合インフォメーション ☏03(6891)3390
▼国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」
銀座エリア「伝統を継承し、止まらない進化で明日を創り出す街」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000115895.html
https://tokyo-creativesalon.com/