銀座でアートなお花見イベント「春霞（はるがすみ）お花見能楽堂」 2026年3月20日開催！

写真拡大 (全4枚)

株式会社観世能楽会


7年目を迎える国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」（以下：TCS 2026）を、2026年3月13日（金）～22日（日） の10日間にわたり、東京を代表する9エリア（赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木）を中心に開催いたします。



春の銀座で日本伝統文化を感じる一日を


GINZA SIXでは、「究極のヴィンテージ」ともいえる能楽をテーマに、伝統文化の魅力を発信。


「能とお花見」をテーマにしたトークやワークショップ、半能「嵐山」の無料上演を実施。



演目は京の桜の名所・嵐山を舞台に、咲き誇る桜の縁起を豪壮華麗に見せる、半能「嵐山 白頭」。


シテの蔵王権現を観世宗家嫡男の観世三郎太が勤める。


能楽堂ロビーには桜の装飾がほどこされ、観世宗家所蔵の能面、装束も展示され、出演したツレの木守明神、勝手明神との記念撮影も予定している。


特製桜餅も販売。



銀座の中心 観世能楽堂にて、お花見にちなんだ能「嵐山 白頭」のほか宗家所蔵の能面・装束の展示や能面体験、ワークショップをお楽しみいただけます。


はなやかな春の宴を演出いたします。




(C)鍋島徳恭

撮影：前島吉裕

内容


開場　12:00
ロビーにて観世宗家所蔵の能面・装束を展示
特製の桜餅(2個入り)を先着200セット販売いたします。



開演　13:00
お話　　　　　　「能とお花見」
ワークショップ　「所作と謡の体験・お囃子ワークショップ」
半能　　　　　　「嵐山 白頭」


終演後ロビーにてフォトセッション　能面体験



シテ　観世 三郎太　　　後見　清水 義也
ツレ　田口 亮二　　　　　　　坂口 貴信
　　　武田 祥照　　
ワキ　福王 和幸　　　　　　　



笛　　一噌 隆晴 　　　 地謡　藤波 重孝
小鼓　大倉 伶士郎　　　　　　武田 友志　　
大鼓　亀井 洋佑　　　　　　　角 幸二郎
太鼓　観世 結子　　　　　　　久田 勘吉郎


(終演予定　14:40頃)



▼プログラムの詳細はこちらから


https://ginza6.tokyo/news/222124



開催日時：2026年3月20日（金・祝）13時開演（12時開場）


開催場所：GINZA SIX 地下３階　観世能楽堂


参加費：入場無料 （全席指定席）　＊当日先着400名様ご招待



＊整理券は10時よりGINZA SIX1階三原通り側エントランス前（ローソン横）にて先着順に配布します。


＊未就学児の入場はできません。



主催：東京クリエイティブサロン実行委員会


共催：一般社団法人銀座商業施設協議会　


協力：一般社団法人 観世会　GINZA SIXリテールマネジメント株式会社


後援：中央区




＜問合せ＞


GINZA SIX総合インフォメーション ☏03(6891)3390



▼国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026」


銀座エリア「伝統を継承し、止まらない進化で明日を創り出す街」


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000115895.html


https://tokyo-creativesalon.com/