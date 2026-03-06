新年度の学びに！「知らない本と出会える」大好評クリエイター向け書籍のイベント『CREATOR′S BOOK MARKET Vol.02』3月28日（土）開催

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『CREATOR'S BOOK MARKET Vol.02』を2026年3月28日（土）に開催いたします。

イラスト、映像、写真、CG。クリエイター向け書籍を扱う、個性溢れる出版社が大集結！本との出会いを楽しめるイベントの第二弾！

CREATOR'S BOOK MARKETは、イラスト、映像・写真・アニメ・CGなど幅広いジャンルの専門書やクリエイティブツールが集まる、クリエイターに向けた本のイベントです。

オンラインや大型店で、すぐに本を買える今の時代。しかし、専門書の販売コーナーは限られており、なかなか出会えない本があるのも事実。そしてそんな本の中にも、出版社が想いを込めてつくった、沢山の良書が存在します。

そんな本との出会いを楽しんでいただくためのイベントが、CREATOR'S BOOK MARKETです。

2025年8月に実施した第一回開催(https://campaign.borndigital.jp/creators_bookmarket/index.html)では全８社が出展。各社がクリエイターに向けた書籍を持ち寄り

販売したほか、VFXアーティスト・三宅智之氏や、下田スケッチ氏などクリエイターによるイベントも実施。来場者からも「本来出会えない本に出会えた」「学びになった」と、ご好評いただきました。

そして第二弾となる今回は、ガレージセールなどの新企画も登場。パワーアップしたCREATOR'S BOOK MARKETに、ぜひお越しください。

前回イベント来場者の声（抜粋）

◆アマゾンで欲しいものリストには入れていますが、購入まで至っていなかった物を今回数冊買わせて頂きました。ネットの試し読みでは読めない範囲まで確認できました。

◆本来出会えない本に出会えてよかったです。ちょっと買いすぎました(笑)

◆本屋にはなかなか置いていなかったり見つけられなかったり、シュリンクが掛かっていて中身が分からなかったり、クリエイターのための法律、彩色や造形、デッサンや様々な分野の描き方本等や掘出し物が全ての分野で沢山あり、色々購入させて頂きました。

◆23区外でこういったイベントが行われる事が少ないので、とても有意義で楽しかったです。実際に手に取って本を買えたり、顔を合わせてコミュニケーションを取ることができて嬉しかったです。

ガレージセールは今回初開催！本の即売会のほか、前回好評いただいた抽選会やトークイベントも実施

第一回目CREATOR'S BOOK MARKET：2025年8月開催時の様子

会場では、イベントに来ていただいた皆様にワクワクする瞬間もお届けします。抽選会やガレージセールでは、偶然の本の出会いを。トークイベントでは、登壇クリエイターの語る言葉から、新しい発見を。

イベント全体を楽しんでいただけるように企画を進行中です。情報は随時更新していきますので、WEBサイトをぜひチェックしてみてください。

【会場企画例】

ブックマーケット大抽選会

抽選で各社選りすぐりの書籍などをプレゼント！

中には貴重なサイン本も…！

※参加登録時の受付票が抽選券となります。

掘り出し物があるかも？1000円ガレージセール

希少品を各ブースで販売！中には、1000円以下の本があるかも？自分だけの1冊を探してみてください。

※実施ブースは会場でご確認ください。

新規出展の出版社も！書籍だけでなく、クリエイティブツールも体験可能！

CREATOR'S BOOK MARKET Vol.02では、デザイン書やコンピュータ書を出版するBNN、美術・デザイン書を手がけるマール社が新たに参加。壽屋、XPPenはクリエイターのためのツールを展示、実際に試せる機会を提供します。個性豊かな書籍・商品のラインナップは、ぜひ会場でご覧ください！

■開催概要

