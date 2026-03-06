『山梨県内一時託児付き旅行プラン』の実証成果報告を「TRY! YAMANASHI! SPARK 2」にて代表取締役の石川が実施

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、山梨県（知事：長崎幸太郎）が実施する、山梨県全域を対象にした実証実験を全面的にサポートする「第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」の採択を受けて実証を進めている『山梨県内一時託児付き旅行プラン』にいて、山梨県の第9期 実証実験サポート事業および第II期 社会実装サポート事業で採択した６社のプロジェクトについて、令和８年２月まで県内でチャレンジした成果を発表する「TRY! YAMANASHI! SPARK 2」にて発表致します。

ファミワンでは、山梨県の「第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」の採択をうけ、育児によるメンタル不調の予防を目的として、子どもを持つ夫婦を対象に、山梨県内の連携旅館で一時預かり付き宿泊プランを提供しています。

この事業の報告会となる「TRY! YAMANASHI !実証実験サポート事業社会実装サポート事業 成果報告会」が2026年3月11日に開催され、ファミワンの代表である石川が登壇いたします。

■成果報告会「TRY! YAMANASHI! SPARK 2」 開催概要新しい挑戦は企業の成長を超えて地域の活力へ

最先端技術やサービスを有するスタートアップ企業等が、山梨県全域において実施する実証実験プロジェクトを全面的に全力サポートする「TRY! YAMANASHI! 実証実験サポート事業」、そして県内での本格的な事業展開の実現に向けた社会実装プロジェクトを支援する「TRY! YAMANASHI! 社会実装サポート事業」として、山梨県内企業や行政とタッグを組んで課題解決を目指す採択企業6社が成果を発表します。

トークセッションでは、山梨県内外で仲間を集めながら新しい挑戦をし続けるスペシャルゲストを迎え、なぜ地域に「挑戦」が必要なのか、を事例を交えながら熱量高く語り合います。



【開催日時】2026年3月11日 16：00～19：30

【会 場】CINOVA Yamanashi （〒400-0811 山梨県甲府市川田町517）

【参 加 費】 無料

【定 員】 60名 （現地）

※定員になり次第締め切らせていただきます

【開催形式】 現地 ／ ライブ配信

【申込方法】 https://forms.office.com/e/1NKn51XZ2f

■山梨県内一時預かり付旅行プラン （第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業）

山梨県内の宿泊施設利用時に、保育士などの有資格者がお子様を最長4時間お預かりする託児付の宿泊サービスです。子どもを預けて、夫婦で気分転換することで、「人に頼ってもいい」を感じられるきっかけにもなり、育児疲れやノイローゼなどのメンタル不調を早期に予防します。

特設サイト https://project.famione.com/famione-childcare



＜参画決定した宿泊施設＞

・信玄の湯 湯村温泉 旅館明治 太宰治ゆかりの宿

・石和温泉 ホテル花いさわ

・富士山石和温泉郷 春日居びゅーほてる

・石和温泉 ホテル古柏園

・スパランドホテル内藤

・甲州街道 韮崎宿 清水屋旅館

・甲州湯村温泉 柳屋

・八ヶ岳の恵みを味わうレストラン＆ホテル オーベルジュ清里

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995