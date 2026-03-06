日本のITエンジニア女性比率は19.5％、主要国中14位　IT・STEM卒業者の女性比率は最下位水準、教育段階からの裾野拡大が課題

ヒューマンホールディングス株式会社

総合人材サービス会社のヒューマンリソシア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 哲雄、以下「当社」）はこのたび、IT分野における女性の活躍状況について国際比較し、集計した調査結果を発表しました。

国際労働機関（ILO）や経済協力開発機構（OECD）のデータベースより主要38カ国について調査した結果、日本でITエンジニアとして働く就業者に占める女性比率は主要国中14位の19.5％で、OECD平均をやや下回る水準でした。一方、大学でのITおよびSTEM専攻者の女性比率においては、日本はいずれも最下位に位置しており、高等教育機関による女性IT人材の育成と就業において、女性比率の差が見られる結果となりました。

【本調査結果のポイント】

●日本の女性ITエンジニア比率は19.5％、主要国中14位で、OECD平均を下回る

●情報通信産業全体では女性比率30.1％で、主要国中21位

●IT・STEM卒業者に占める女性比率は最下位水準で、教育段階からの裾野拡大が課題

・本調査では、ILOSTATやOECD Data Explorer、総務省「労働力調査」、文部科学省「学校基本調査」等の統計データを使用しています。なお、調査時点で取得可能な最新データを使用しているため、必ずしも過去の発表データとは一致しません。

＜ 調査結果の概要 ＞

●ITエンジニアに占める女性比率、日本は19.5％で主要国中14位

＜本調査結果のレポートにつきまして＞ :https://corporate.resocia.jp/dl/itreport_20本調査結果の全編を、ダウンロード資料として提供しています。

OECD加盟38カ国を対象に、各国における女性のITエンジニア比率（※1）を調査したところ、日本は19.5％でデータが取得できた33カ国中14位となりました。調査国平均の20.8％をやや下回るものの、先進7カ国（以下、G7）では中位に位置しています。なお上位国は、1位イスラエル（28.8％）、2位アイルランド（26.3％）、3位エストニア（24.5％）となりました。

※1）ILOSTATより、産業区分「Information and communication」就業者のうち、「technology professionals」および「technicians」の就業者の合計、日本は総務省「労働力調査」より、情報通信業で就業する技術者数を男女別に集計しています。

続いて、ITエンジニアを含む情報通信産業全体における女性比率（※2）をみると、日本は30.1％で、データが取得できた36カ国中21位となりました。IT業界全体では一定の女性参画が進んでいる一方で、技術職に限ると、女性比率は約10ポイント低い水準となっており、職種間において女性活躍度合いの差異が存在することが示唆されます。

※2）ILOSTATより、「Information and communication」の就業者、日本は総務省「労働力調査」より、情報通信業の就業者としています。

なお、日本のITエンジニアに占める女性比率の推移をみると、緩やかに高まってきていることがわかります。要因としては、女性をはじめとした多様な人材の活躍推進に向け、働き方などの環境整備が進んでいることや、ITエンジニア職として就職する大学等卒業者が増えていること（※3）などが寄与していると考えられます。

※3）参照：2025/06/09 当社発表プレスリリース 「ITエンジニア編：新卒就職動向レポート 大学等新卒でのITエンジニア就職者数は3年連続増加、大学院卒就職者数は8年連続増と高度なIT知識・スキルを有する人材ニーズが高まる」

URL： https://corporate.resocia.jp/info/news/20250609_it_newgraduate

●IT教育における女性比率は最下位水準

なお、IT教育における女性比率について、IT分野（※4）およびSTEM（Science, technology, engineering and mathematics）専攻の大学卒業者について集計したところ、日本の女性比率はいずれも、対象国の中で最下位水準となっています。これは、将来的なIT人材供給構造に影響を与える可能性があり、教育段階からの裾野拡大が重要であることを示唆しています。

※4）OECD Data Explorerより「Information and Communication Technologies（ICTs）」専攻の卒業者としています。日本は文部科学省「学校基本調査」より電気通信工学専攻の卒業者としています。

●調査結果の考察

今回の調査結果から、日本において、ITエンジニアとして活躍する女性比率は緩やかに上昇しており、日本のIT分野における女性活躍は広がっていることがわかりました。2023年度調査では22位、2024年度調査では17位、このたびの2025年版では14位と、世界各国との比較においても、日本での女性ITエンジニアの活躍は広がっているものの、依然OECD平均を下回る水準となりました。加えて、IT教育の側面からみると、IT・STEM卒業者に占める女性比率において、日本は調査国でいずれも最下位が続いており、高等教育機関からの人材輩出という点で、課題が見られる結果となりました。

人口減少が進む中、IT人材の確保は企業および社会にとって重要なテーマです。将来的な人材供給基盤を考える上でも、教育段階から就業に至るプロセスにおいて、多様な人材の参画状況を継続的に把握していく視点が求められると考えます。

