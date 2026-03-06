『学生限定プラン』がもたらした2月89%、3月9８%の稼働率。「便利さ」や「煌びやかさ」」よりも15匹の猫と里山の「地味」を今の若者が選ぶ理由、千葉の古民家グランピング和心村

株式会社和心村竹籠を背負い、ヤギのぬくもりに触れる。何気ないこの『地味』な光景こそが、情報の刺激に疲れた今の若い人たちが和心村を目指す理由です

【なぜ、飾らない「地味」が若者の心に響いたのか】

今、日本の観光業界では、有名な観光地を巡る旅から、宿泊施設での体験そのものを目的とする潮流へと大きな転換が起きています。 千葉県富津市の里山に位置する『和心村（わしんむら）』では、この変化を象徴する現象が起きています。本年1月に開始した『学生限定プラン』は、2月に稼働率89％、卒業旅行シーズンの3月は98％（2026年3月6日時点）と、ほぼ完売の状態を記録。都会の「煌びやかさ」や「便利さ」に囲まれて生きる今の若い人たちが、なぜ今、あえて里山の「地味」な風景にこれほどの支持を寄せたのか。15匹の猫との共生、そして独自の案内帖『里山の嗜み帖（たしなみちょう）』が導く、新しい休息の形を紐解きます。

都会では「何もない」と切り捨てられるような地味な時間が、何物にも代えがたい自分だけの贅沢へと姿を変えています。

■ 「煌びやかさ」の対極にある、作為のない手触り

都会の洗練された「煌びやかさ」やSNSを通じた「映え」の文化は、日常を彩る一方で、常に自分を飾り立て、他と比較し続ける疲れを生んでいる側面があります。和心村を訪れる若い人たちが今、自ら選んでいるのは、消費されるおしゃれさではなく、里山の「地味」な風景の中にある飾らない、五感で受け取る作為のない充足感です。

チェックイン時に手渡される『里山の嗜み帖』は、一見地味な里山の営みを、どう「嗜む（たしなむ）」かという作法をガイドします。薪を割る手の感触、猫の喉を鳴らす微かな振動、火が爆ぜる音。都会では「何もない」と切り捨てられるような地味な時間が、『嗜み帖』を通じることで、何物にも代えがたい自分だけの贅沢へと姿を変えています。

都会から2時間、15匹の猫と里山の地味な豊かさが待つ場所。観光の拠点ではなく、ここでの滞在そのものが旅の主役。

■ 98%という数字が示す、和心村という「目的地（デスティネーション）」

今回の高い稼働率は、和心村が提供する「地味という豊かさ」が、今の若い人たちの感性に深く合致した結果と言えます。 彼らにとって和心村での滞在は「和心村で15匹の猫と過ごし、里山を嗜むこと」そのものが旅の目的となっています。周辺観光は、宿泊前後の時間を彩る「心地よい添え物」へと変化。この施設そのものに価値を見出す新しい旅のスタイルが、多くの共感を生み、3月の予約をほぼ埋め尽くすという確かな反響に繋がりました。

15匹の保護猫をはじめ、動物たちとの作為のない飾らない触れ合い。

■ 絶え間ない刺激を休み、目の前の記憶を「記録」する

彼らはスマートフォンを日常と同じように使い、思い出をカメラに収めます。しかし、和心村の静寂の中では、画面の向こうから届く情報の通知や刺激は、一時的にその影を潜めます。 15匹の猫との穏やかな時間や、自ら熾した火の揺らぎを丁寧に記録する。スマートフォンは「外の世界とつながり続ける道具」から、**「今、目の前にある飾らない豊かさを残すための道具」**へと、その役割を純化させています。自らの感性で里山の呼吸を切り取るその姿は、情報の受動的な消費から解放された、本来の休息の姿と言えるかもしれません。

喉を鳴らす猫との、作為のないひととき。何気ないこの『地味』な光景こそが、多くの方々が和心村を目指す理由ではでないでしょうか。自ら火を育て、里山の呼吸に合わせる。便利さを手放した先にあるのは、自分の感覚を取り戻す確かな手応えです。