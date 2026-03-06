APT、「サードパーティ・メンテナンス(3PM)」を徹底解説するオンラインセミナーを3月31日開催

株式会社APT

物流システムエンジニアリングを手掛ける株式会社APT（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：井上 良太、以下 APT）は、2026年3月31日（火）に、オンラインセミナー「マテハン資産管理の新潮流『サードパーティ・メンテナンス(3PM)』とは」を開催いたします。



本セミナーでは、APTが発表したホワイトペーパー「マテハン資産管理の新潮流 『サードパーティ・メンテナンス（3PM）』とは」に基づき、物流業界における保守・メンテナンスの新たな選択肢について深掘りします。マテハン市場が成熟する中、メーカー依存による情報のブラックボックス化や高額な保守費用が、ユーザーの負として顕在化しています。本セミナーでは、他産業の事例を交えながら物流業界における3PMの可能性と、極めて合理的な選択肢となり得る理由を解説します。

■セミナー開催の背景

マテハン機器の市場規模は世界で約40兆円に達し、そのうち保守・メンテ市場は約1.5兆円を占めています。市場が成熟するにつれ、メーカー主導の寡占市場による「情報のブラックボックス化」や「高額な保守費用」が、ユーザー企業にとっての大きな課題として浮き彫りになってきました。IT・データセンターや航空機整備などの他産業では、自社や純正メーカー以外の第三者による保守「サードパーティ・メンテナンス（3PM）」が既に業界スタンダードとして定着しており、純正メーカーよりも安価で柔軟なサービスを提供する巨大企業が多数存在しています。こうした状況を踏まえ、APTは物流・マテハン業界における3PM市場の可能性を調査しました。本セミナーでは、最新の調査結果をもとに、メーカー依存から脱却し、コスト削減と資産の有効活用を両立させる3PMの戦略的バリューについて詳細に解説します。

■セミナーで取り上げる主要テーマ

本セミナーでは、APTの調査レポートに基づき、以下の3つの視点からマテハン資産管理の新しい潮流を解き明かします。

■こんな方におすすめ

【テーマ1】サードパーティーメンテナンス（3PM）とは何か- ITや航空機整備など、様々な産業における3PM企業の成功ケースと市場規模- メーカー保守（2nd）と第三者保守（3rd）のコスト、スピード、柔軟性の徹底比較- 3PMが台頭する市場の共通点と、ユーザーにとっての合理的なメリット【テーマ2】物流業界の3PM市場規模- 世界で1.5兆円規模にのぼるマテハン保守市場の全貌と実態- メーカーの利益率を支える保守・アフターサービスビジネスの裏側- 日本国内における保守・メンテ市場規模（約8,000億円）と自動化MRO市場【テーマ3】物流業界における3PMのバリュー- PLメリット：年間の保守運用費用の圧縮と中長期のキャッシュフロー健全化- BSメリット：EOSL（サポート終了）後の資産価値維持と耐用年数の延長- 運用メリット：複数ベンダーの窓口一本化による従業員の生産性向上- 物流センターの自動化・省人化を検討中の経営企画・現場責任者- コスト削減のために海外製機器の導入に関心があるが、品質や保守体制に不安を感じている方- 物流・マテハン投資の意思決定に関わる経営層- メーカー依存の保守契約や高額なランニングコストに課題を感じている方- 既存の自動化設備の延命やリニューアルを検討している実務担当者

■セミナー概要

- タイトル:「マテハン資産管理の新潮流『サードパーティ・メンテナンス(3PM)』とは」- ライブ配信: 2026年3月31日（火）15:00～15:30- アーカイブ配信: 2026年4月14日（火）14:00～14:30- 開催形式: オンライン（Bizibl）- 参加費: 無料- 定員: 40名- 主催: 株式会社APT 調査チーム- 登壇者: 株式会社APT ソリューション営業本部長 栗原 勇人- 申込方法: 以下のURLよりお申し込みくださいhttps://attendee.bizibl.tv/sessions/se7ilXav0IUR?s=71esp1d5qp8■株式会社APTについて

株式会社APTは、倉庫業界に新たな価値を提供し、課題解決を通じて業界全体を変革することを目指す企業です。国内外のメーカーに依存しないマルチメーカー対応を強みとし、お客様に寄り添い、価値の最大化とコストの適正化を図りながら、倉庫で働くすべての人々に笑顔を届けます。

【株式会社APT】

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1丁目3 幕張テクノガーデン B棟 22階

事業内容：機械器具設置工事業