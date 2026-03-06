独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）は、全国中小企業団体中央会を主幹事者とするコンソーシアムに委託し実施する中小企業省力化投資補助事業（一般型）の第4回公募の補助金交付候補者を採択しましたのでお知らせします。

■事業概要

中小企業省力化投資補助金「一般型」は、業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、デジタルトランスフォーメーション（DX）等、中小企業等の個別の現場の設備や事業内容等に合わせた設備導入、システム構築等の多様な省力化投資を促進する事業です。

■採択結果概要

公募期間：令和7年9月19日（金曜）から令和7年11月27日（木曜）

申請数：2,100者

採択数：1,456者

詳細は下記に記載の中小企業省力化投資補助金ホームページよりご確認ください。

■お問い合わせ先

○中小企業省力化投資補助金ホームページ：https://shoryokuka.smrj.go.jp

○中小企業省力化投資補助事業コールセンター

ナビダイヤル：0570-099-660 IP電話等からのお問い合わせ先：03-4335-7595

受付時間：9時30分～17時30分 ※月曜～金曜（土曜、日曜、祝日を除く）

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。