長崎初出店！長崎スタジアムシティに期間限定で「コスパ・トラベリング・デポ」が2026年3月7日オープン！【株式会社コスパ】

長崎初出店！長崎スタジアムシティに期間限定で「コスパ・トラベリング・デポ」が2026年3月7日オープン！
公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパの期間限定店舗が長崎へ初出店することが決定いたしました。
新店舗「コスパ・トラベリング・デポ in 長崎スタジアムシティ」が長崎スタジアムシティへオープン。2026年3月7日（土）より4月5日（日）の約一ヵ月間展開。
『蒼の彼方のフォーリズム』新グッズの先行販売をはじめ、最新のキャラクターグッズをご用意。
その他「限定ブロマイド」がGETできる、「蒼の彼方のフォーリズム 長崎スタンプラリー」などのイベントも同時開催決定。
ぜひ、長崎へお越しの際にはCOSPAのお店へお立ち寄りください。
◆新店舗「コスパ・トラベリング・デポ in 長崎スタジアムシティ」がオープン！
https://www.cospa.com/cospa/event/id/27478(https://www.cospa.com/cospa/event/id/27478?utm_id=ol6jy4mz&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260307nagasaki)
【店名】コスパ・トラベリング・デポ in 長崎スタジアムシティ
【日程】2026年3月7日（土）～4月5日（日）
【場所】〒850-0046長崎県長崎市幸町7-1 長崎スタジアムシティSOUTH 3F
【営業時間】10：00～20：00 ※長崎スタジアムシティの営業時間に準じます。
◆“コスパ・トラベリング・デポ”とは
キャラクターライフスタイルを提案する創業30周年のメーカー「コスパ」の期間限定店舗です。
公式キャラクターコスチューム、Tシャツ、雑貨など毎年2,000種以上もの最先端キャラグッズをみなさまへお届けしています！
◆関連情報◆
【先行販売商品】2026年3月19日（木）から先行販売予定
『蒼の彼方のフォーリズム』
・アクリルスタンド（大） Beyond the sky Ver.（倉科明日香/鳶沢みさき/有坂真白/市ノ瀬莉佳）税込各2,530円
・フルグラフィックTシャツ Beyond the sky Ver.（倉科明日香/鳶沢みさき/有坂真白/市ノ瀬莉佳）税込各6,930円
・65mm缶バッジ Beyond the sky Ver.（倉科明日香/鳶沢みさき/有坂真白/市ノ瀬莉佳）税込各605円
蒼の彼方のフォーリズム 長崎スタンプラリー
長崎では限定企画のスタンプラリーを開催！
2箇所以上のスタンプを集めて「コスパ・トラベリング・デポ in 長崎スタジアムシティ」にGO！
長崎県内のモデル地を回ってスタンプを完成させよう！
2箇所以上のスタンプを集めて「コスパ・トラベリング・デポ in 長崎スタジアムシティ」に行くと、限定ブロマイドをプレゼント！
【スタンプラリー台紙の入手方法】
コスパ・トラベリング・デポ、福江武家屋敷通りふるさと館でお買い物をすると1枚お渡しいたします。（金額条件はございません。）
また、長崎スタジアムシティ内のお店でお買い物をしたレシートをコスパ・トラベリング・デポにお持ちいただいてもお渡しいたします。（当日のレシートのみ有効）
【スタンプ設置場所】
・コスパ・トラベリング・デポ in 長崎スタジアムシティ
長崎県長崎市幸町7－1 長崎スタジアムシティ SOUTH 3F
営業時間：10時～20時
・五島うどん しまや
長崎県長崎市浜口町7－4 牛島ビル1F
営業時間：18時～26時 定休日：日曜日／祭日
※スタンプは店内にございます。必ず何かご注文いただくようにお願いいたします。スタンプだけの入店はご遠慮ください。
・福江武家屋敷通りふるさと館
長崎県五島市武家屋敷2-1-20
営業時間：8時30分～17時 定休日：月曜日
■関連リンク
「蒼の彼方のフォーリズム」応援キャンペーン
期間中は「蒼の彼方のフォーリズム」応援キャンペーンを実施中！
https://www.cospa.com/special/aokana/(https://www.cospa.com/special/aokana/?utm_id=c9mpbg2x&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260307nagasaki_aokana)
■権利表記
(C)sprite
(C)COSPA inc. All rights reserved.
発売元：株式会社コスパ
ブランド：
COSPA（コスパ）
「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
二次元コスパ
こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
◆COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》
https://www.cospa.com/30th/
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ
「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/
「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/
公式キャラクターコスチューム
「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/
「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/