文化庁と「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」を締結

株式会社CRAFT5（本社：福岡県福岡市／代表取締役：大谷拓也）は、このたび文化庁が推進する「日本遺産オフィシャルパートナー」の締結式に出席し、正式にパートナーシップを締結いたしました。今後、映像制作や住民参加型ワークショップを通じて、日本遺産の魅力を地域内外へ発信し、文化の継承と地域の誇りづくりに貢献してまいります。

都倉 俊一文化庁長官（左）、株式会社CRAFT5 代表取締役 大谷拓也（右）/ 撮影：木下葉介（CRAFT5 Inc.）

日本遺産オフィシャルパートナーについて

「日本遺産オフィシャルパートナー」は、文化庁が認定する日本遺産の魅力を民間企業の知見や技術を活用して広く発信し、地域の活性化につなげていくことを目的としております。

日本遺産は、地域の歴史や文化を物語として伝える文化庁の認定制度であり、全国各地で地域の魅力発信や観光振興に活用されています。

株式会社CRAFT5は、この度、文化庁の主旨に賛同し、日本遺産の魅力発信などに寄与するべく、パートナーシップを締結しました。弊社では、映像制作を中心としたクリエイティブの力で日本遺産の魅力を可視化し、地域社会とともに文化の価値を発信する取り組みを推進してまいります。

CRAFT5 Inc.の取り組み

令和7年度オフィシャルパートナーシップを締結した企業の皆さま / 撮影：木下葉介（CRAFT5 Inc.）

CRAFT5 Inc.では、日本遺産の魅力を「知る・創る・伝える」というプロセスで地域に広げる取り組みを進めていきます。

特に、地域住民や学生が参加する映像制作ワークショップを通じて、日本遺産の物語を自ら学び、取材し、映像として発信する住民参加型のプロジェクトを展開する予定です。

この取り組みにより、

- 地域住民による日本遺産理解の深化- 若い世代への文化継承- SNSや映像を活用した国内外への情報発信

を実現し、日本遺産の価値をより多くの人に届けていきます。

今後の展開

2026年度以降、CRAFT5 Inc.では日本遺産認定地域と連携し、住民参加型映像ワークショップや映像制作プロジェクトを実施する予定です。

また、制作した映像は自治体の広報、教育、観光プロモーションなど多用途で活用し、日本遺産のストーリーを継続的に発信していく仕組みづくりにも取り組んでまいります。

こうした活動を通じて、地域の文化資源を未来へつなぎ、日本遺産の価値を国内外へ広げていくことを目指します。

代表コメント

CRAFT5は「その先を、まだ見ぬ先へ。」をミッションに、映像を通じて人や地域の物語を未来へ届ける活動を行っています。

日本遺産オフィシャルパートナーとして、地域の皆さまと共に文化の魅力を発信し、未来へ誇れる地域づくりに貢献してまいります。

株式会社CRAFT5

代表取締役 大谷拓也

■CRAFT5 Inc.について

CRAFT5 Inc.は映像を中心に、企業や自治体のPR・ブランディング等を支援し、成果に向き合うクリエイティブプロダクションスタジオ/エージェンシーです。

「その先を、まだ見ぬ先へ。」をミッションとし、丁寧でストーリー性のある表現を大切にしています。

企業サイト：https://craft5-inc.com/

制作実績：https://craft5-inc.com/works

CRAFT5 Inc.は、映像に関する領域を問わず事業を実施します。

下記のキーワードでお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

