【横須賀市ふるさと納税限定】横浜DeNAベイスターズと連携した返礼品が話題！新しい関係人口を増やす取り組みに。

株式会社スチームシップは、2024年7月より神奈川県横須賀市のふるさと納税業務を受託し、支援を行っています。今回、受託先の横須賀市が「横浜DeNAベイスターズ」と連携し、新しい返礼品の受付を2月25日より開始。サイト公開直後より全国のファン・寄附者の皆さまから想定を上回るご支援（寄附）が寄せられました。しかも横須賀市のふるさと納税において過去最高の初動実績を記録。横須賀市に初めて寄附された方も多く、返礼品を通じて関係人口の輪が広がっています。

※横浜DeNAベイスターズは、横須賀市内（横須賀市夏島町2－2）に総合練習施設DOCK OF BAYSTARS YOKOSUKA(https://www.baystars.co.jp/farm/dock/)を構えています。

詳細はこちら

▶ 楽天ふるさと納税 https://r302.net/?id=yokosuka_rakuten_baystars

▶ ふるさとチョイス https://r302.net/?id=yokosuka_choice_baystars

■ 地域とファンをつなぐために～スチームシップの地域に根ざした支援で商品化が実現～

オリジナルパッケージの返礼品

横須賀市は地域、学校、民間企業と連携し、横浜DeNAベイスターズのイベントや街なかの装飾を実施。球団のサポートを通じて、地域全体の活力を生み出すことを目指しています。スチームシップでは、ふるさと納税業務の支援を通じて、横須賀市と全国のファンをつなぎたいと考えました。

スチームシップは2024年より球団にプロジェクトの提案を開始し、2025年春に返礼品企画が本格始動。そこから自治体、球団、地元事業者の間に立って、返礼品開発をサポートしてきました。市や商品の魅力がどうすれば全国のファンの心に届くのか、市場の動向をふまえてプランニング。何度も意見を交換し、今回の返礼品が完成しました。

ふるさと納税は自治体だけでなく、地元企業や関係機関の理解や協力がないと成り立ちません。今回、新しい関係人口を生み出すほどの返礼品が生まれたのも、実現に向けて協力していただいた皆さまのおかげです。スチームシップは今後も地域に根ざした支援を通して「まちのファンづくり」に取り組み、地域の未来がより良くなるよう、関係者の皆さまと共に挑戦を続けていきます。

■大反響！横浜DeNAベイスターズの返礼品

1. マーロウ 横浜DeNAベイスターズ 球団オリジナルビーカー入りプリン（2個/4個/5個セット）

横須賀を代表する手作り焼きプリン専門店「MARLOWE（マーロウ）」の返礼品。容器に横浜DeNAベイスターズのオリジナルデザインを施した、ふるさと納税限定・特別仕様のプリンです。

※合計4種類の返礼品があります。3個セットは予定数に達したため受付を現在停止しています。

2. 横須賀スタジアム開催 ファーム・リーグ公式戦チケット引換券（大人5試合分）

横須賀スタジアム（横須賀市夏島町2/追浜公園内）で開催されるファーム・リーグ公式戦チケット引換券です。将来の主力選手たちが躍動する姿をぜひ現地で応援しませんか？ 追浜駅からスタジアムまでの道のりも、横浜DeNAベイスターズ色に染まった街並みが皆さまをお迎えします。

※上記は3月6日現在の情報です。

※寄附額が変更となる場合があります。また、予定数に達した返礼品は寄附の受付を停止する場合があります。

■嬉しい声がSNSなどにたくさん届いています！

オリジナルプリンはサイト公開直後から大きな反響を呼び、ふるさと納税ポータルサイトの総合ランキング1位を獲得。また、すべての商品がTOP100にランクイン（※）しました。

「自分の税金が、未来の横浜DeNAベイスターズをつくる事業に使われるのが嬉しい」「これを機に初めてふるさと納税をした」「プリン容器の目盛りがバットになっている点が良い」など、寄附者の皆さまからの声も続々とSNSにアップされています。

※楽天ふるさと納税の2月25日時点のランキングです。

■寄附金の使い道

未来の「横浜DeNAベイスターズ」を育む環境づくりへ

今回の返礼品にいただいた寄附金の1/2は「横浜DeNAベイスターズとの連携を通じた横須賀市のにぎわいのあるまちづくり・スポーツ振興」に。 残りの1/2は寄附された方が使い道を選択できるようになっています。

皆さまの応援が、横浜DeNAベイスターズのさらなる飛躍と横須賀市の未来を支える力となります。あたたかいご支援を心よりお待ちしております。

■横須賀市はこんなところ

神奈川県の三浦半島に位置する横須賀市。東は東京湾、南と西は相模湾に面した、三方を海に囲まれたまちです。黒潮の影響を受けた温暖な気候は、豊かな海の幸だけでなく、鮮やかなよこすか野菜や良質な畜産物も育みます。また、古くから海軍のまちとして栄えた歴史ある都市。伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存した多様な魅力があふれています。

株式会社スチームシップについて

スチームシップは自治体のふるさと納税業務を支援する会社です。2024年7月より神奈川県横須賀市のふるさと納税業務を一括で受託。返礼品の企画・開拓・管理や、Webページの立ち上げ・運営、地域事業者への技術支援（AI活用レクチャー等）、カスタマーセンターなどの業務を一括で請け負っています。

私たちの特徴のひとつは地域密着型ということ。地域に拠点をかまえ、地域に根ざして「地域のブランド価値」を上げていく。そして「まちのファンをつくる」という目標を掲げています。事業受託を機に事業所を開設した市町村も多数。自治体や事業者と連携しながら、地域の未来をよりよく輝かせるために支援を続けています。

ミッション：地域から、未来を変えていく。

ビジョン ：地域が積極的に選ばれる社会をつくる。

会社名 ：株式会社スチームシップ

代表者 ：代表取締役 藤山 雷太

本社 ：〒859-3701 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷961番地1 2F

設立日 ：2017年4月13日

資本金 ：1億円

従業員数 ：400名

事業内容 ：地域密着型ふるさと納税支援事業、地域活性化事業（カフェ事業、教育事業）

ホームページ：https://steamship.co.jp/