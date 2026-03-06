STPR Family×Yokohamaコラボが決定！～STPR Familyと一緒に横浜を周遊しよう！～

横浜市

株式会社STPRに所属する大人気２．５次元アイドルや歌い手グループ、クリエイターのSTPR FamilyがＫアリーナ横浜で2026年3月20日(金・祝)から計８日間のライブイベントや握手＆ハイタッチ会を開催します。

本ライブイベント等の開催にあわせて、横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会は、株式会社STPRと連携協定を締結し、3月13日（金）～3月29日（日）の期間、まちを盛りあげる「STPR Family×Yokohama」コラボイベントを実施！オリジナル「チケット風カード」プレゼントキャンペーンやフォトスポット、街中に隠れるミニキャラのフォトスポット等、横浜全体で様々な企画を展開し、ファンの皆さまをはじめ、来街者の皆さまを街を挙げて歓迎します。

〇オリジナル「チケット風カード」プレゼントキャンペーン

対象店舗で指定メニューの注文やサービスをご利用いただいた方に、「STPR Family×Yokohama」コラボキャンペーン限定のオリジナル「チケット風カード」をプレゼント！STPR Family各グループでデザインが異なる全５種類のチケット風カードからお好きなデザインをお渡しします。さらに、条件クリアで追加特典もご用意しています。

【実施期間】3月13日(金)～25日(水)（対象店舗での引換券配布期間）

【引換券配布】3月13日(金)～25日(水)

【チケット風カード引換期間】3月13日(金)～26日(木)

【チケット風カード】全５種（お好きなデザインを選ぶことができます）

【追加特典】全員集合カード

【対象施設及び引換券の色】

赤 ・・・MM テラス、みなとみらい東急スクエア、クイーンズスクエア横浜

スカイビル

黄色・・・横浜ハンマーヘッド、横浜ワールドポーターズ

青 ・・・横浜赤レンガ倉庫、ラクシスフロント

ピンク・・横浜港大さん橋国際客船ターミナル、横浜元町ショッピングストリート

白 ・・・横浜中華街

※上記はチケット風カードの引換券の配布対象施設となります。

※対象施設でお渡しした引換券は引換会場にお持ちいただく必要がございます。

【引換会場】

＜3月13日(金)～19日(木)＞

・クイーンズスクエア横浜クイーンモール2F STPR大懸垂幕前特設カウンター

（11:00～20:00）

＜3月20日(金・祝)～26日(木)＞

・横浜ワールドポーターズ6F イベントホールB（11:00～20:00）

・クイーンズスクエア横浜クイーンモール2F STPR大懸垂幕前特設カウンター

（11:00～20:00）

【引換方法】

・「引換券」を引換会場にお持ちいただくと、全5種類のチケット風カードの中から、お好きなデザインと引き換えいただけます。

・複数施設の対象店舗で獲得した3色以上の引換券をお持ちいただくと、通常の引き換えに加えて＋追加特典（全員集合バージョンのチケット風カード）をプレゼント！

※チケット風カードと引き換えますと、引換券はご返却できません。

※チケット風カードは各種なくなり次第終了となります。対象店舗、指定メニューや最新情報等は WEB サイト「横浜観光情報」（後述）でご確認ください。

※チケット風カードの在庫は引換券の引換会場によって異なります。

〇全６種類のフォトスポット設置！（５グループ＋全員集合パネル）

STPR Familyの全５グループ（すとぷり、騎士X - Knight X -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -、すにすて - SneakerStep）のフォトスポットパネルをグループごとで展示します！

また、フォトスポットパネルのほかに、「STPR Family×Yokohama」オリジナル描き起こしのデフォルメイラスト29名が全集合した特大パネルの展示も行います！

【設置期間】3月13日(金)～29日(日)（各施設の営業時間内）

【設置場所】

・すとぷり：横浜ワールドポーターズ6F イベントホールB

・騎士X - Knight X -：横浜港大さん橋国際客船ターミナル内

・AMPTAKxCOLORS：MMテラス2F エスカレーター付近

・めておら - Meteorites -：横浜港大さん橋国際客船ターミナル内

・すにすて - SneakerStep：MMテラス2Fエスカレーター付近

・デフォルメイラスト29名全集合パネル：クイーンズスクエア横浜クイーンモール2F、横浜ワールドポーターズ6F イベントホールB

※各施設の営業時間をご確認の上、営業時間内でお楽しみください。

〇隠れミニキャラを探そう！

横浜の街に隠れている「STPR×Yokohama」オリジナル描き起こしのミニキャラを探してみよう！全29名のミニキャラを見つけられるかな？？

【設置期間】3月13日(金)～29日(日)（各施設の営業時間内）

〇デジタルスタンプラリーに参加してオリジナル壁紙をダウンロードしよう！

隠れミニキャラ（オリジナル描き起こしミニキャラ全29名）がスタンプスポットになっており、GPSでスタンプを取得できます！10個のスタンプ獲得でオリジナル壁紙がダウンロードできます！

【実施期間】3月13日（金)0:00～3月 29 日（日)18:00

【実施場所】オリジナル描き起こしミニキャラの計29か所

【特典】 スタンプ10個集めると、オリジナル壁紙がダウンロードできます。

デジタルスタンプラリー参加はこちら

ＵＲＬ：https://stamprally.digital/yokohama/sr1651

〇横浜赤レンガ倉庫 光の階段特別装飾！

横浜赤レンガ倉庫2号館1・2階「光の階段」エリアにて、全５グループが集結した装飾を実施いたします。

スタンプラリーと一緒に是非チェックしてみてください！

【展示期間】3月13日（金）～29日（日）

【営業時間】11:00～20:00

【展示場所】横浜赤レンガ倉庫2号館 インフォメーション前「光の階段」

〇「あかいくつ」とのコラボ！各グループの特別コラボバスが横浜を周遊！

桜木町駅を起点に、横浜赤レンガ倉庫や横浜中華街などの人気スポットを巡る観光スポット周遊バス「あかいくつ」が、STPR Familyとコラボして運行します！５つのグループそれぞれをテーマにした「あかいくつ」５両にて、車内装飾や、「次、停まります」の車内アナウンスを実施します。ぜひご乗車ください！

【運行期間】3月13日(金)～29日(日)

【コラボバス】1.すとぷり、2.騎士X - Knight X -、3.AMPTAKxCOLORS

4.めておら - Meteorites -、5.すにすて - SneakerStep（計5種）

【運行開始日】

１.２. 2026年3月13日(金)～、3.4.2026年3月16日(月)～、5.2026年3月17日(火)～

※開始日は前後する可能性がございます。

※車両ごとに開始日が異なります。詳細は交通局WEBページをご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/kotsu/bus/oshirase/STPR2026.html

※各コラボバスの周遊は不定期になりますので、周遊時間をお知らせすることが出来かねます。ご了承ください。

〇みなとみらい線とのコラボ！みなとみらい駅改札機がSTPR Family仕様に！

期間中、みなとみらい線 みなとみらい駅の一部改札機がSTPR Family仕様に！

ラッピング装飾のほか、改札出場時にオリジナルボイスが流れます！ぜひ横浜めぐりの際は、みなとみらい駅をご利用ください。

【コラボ期間】3月9日(月)～29日(日)

【コラボ改札設置駅】みなとみらい駅（中央改札側改札機のうち３機）

【オリジナルボイス期間】

3月9日（月）～3月19日（木）午前10:00頃：すとぷり、騎士X - Knight X -、すにすて - SneakerStep

3月19日（木）午前10:00頃から順次～3月29日（日）：すとぷり、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -

※3月19日（木）のオリジナルボイスの更新時間は多少前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

〇STPR Familyが横浜をジャック！

STPR Family×Yokohama」の大型懸垂幕やポスターがクイーンズスクエアや、みなとみらい線の元町・中華街駅（地下通路）に掲出され、STPR Familyで横浜が埋め尽くされます！

【掲出期間】３月９日（月）～３月29日（日）（予定）

※画像はイメージです

〇「STPR Family×Yokohama」オリジナル描き起こしグッズを販売！

「STPR Family×Yokohama」のためにオリジナルで描き起こしをした、全29名のデフォルメイラストグッズを販売するポップアップショップが設置されます！

【販売期間１.】3月13日(金)～29日(日) （各施設の営業時間内）

【販売場所１.】みなとみらい東急スクエア２. 2F ザ・キューブ（11:00～20:00）

【販売期間２.】3月20日(金・祝)～29日(日) （各施設の営業時間内）

【販売場所２.】横浜ワールドポーターズ6F イベントホールB（11:00～20:00）

〇横浜を遊び尽くそう！おすすめ周遊プランのご紹介！

「STPR Family×Yokohama」企画を目的別に楽しめる周遊プランを特設WEBサイトでご紹介。横浜を知り尽くした横浜市観光協会が作成した“おすすめコース”です！

〇STPR Familyからの特別コメント！

今回の「STPR Family×Yokohama」施策に伴い、STPR Family様より素敵なコメントをいただいております！

●さとみさん（すとぷり）

地元が神奈川県で、もちろん横浜にもよく遊びに行ってたから夢みたいっす！うれしいー！

中華街やみなとみらいも大好きですが、大人になった今は、野毛って町でしっぽり飲むのが好きです！！！横浜サイコー！楽しんでね！！！

●まぜ太さん（AMPTAKxCOLORS）

神奈川県出身として、学生時代たくさん遊んだり思い出のある横浜市とのコラボとっても嬉しいです！

横浜市中色々な所にコラボ企画があるらしいから俺の青春を過ごした地を存分に楽しんで欲しいな！

しかも僕のミニキャラもどこかにいるらしい、、、？ぜひ探してね！

俺のおすすめコラボは""あかいくつバス""です！

限定で俺様の声も聞けるとか！？絶対聞いてね～！

●心音さん（めておら - Meteorites -）

めておらの心音です！

横浜市とのコラボまじで嬉しすぎる！

街並みもご飯も最高だし今からワクワク止まらない。

しかもKアリーナでライブまでできるなんて夢みたい！

どこかに隠れてる俺のミニキャラもぜひ探してみてな！

〇（参考）ライブ情報一覧

●AMPTAKxCOLORS ワンマンライブ『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』

-2026年3月20日(金‣祝) 開場 12:00/開演 13:30

-2026年3月21日(土) 開場 12:00/開演 13:30

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000610.000059399.html

公式サイト：https://amptak-colors-k-arena2026.stpr.com/

●めておら - Meteorites -ワンマンライブ『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』

-2026年3月22日(日) 開場14:30／開演16:00

-2026年3月23日(月) 開場16:30／開演18:00

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000612.000059399.html

公式サイト：https://meteorites-k-arena2026.stpr.com/

●STPR Family Thanks Party ハイタッチ会＆握手会 in Kアリーナ横浜

-2026年3月25日(水)

-2026年3月26日(木)

※詳細は3月7日以降公開予定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000645.000059399.html

公式サイト：2026年3月7日(土)オープン予定

●STPR Family Festival!! in Kアリーナ横浜

- 2026年3月28日(土) 開場 16:00/開演 17:30

- 2026年3月29日(日) 開場 11:30/開演 13:00

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000627.000059399.html

公式サイト：https://festival.stpr.com/2026