「AdvaNceD IoT スマートチェックイン」、エナスピレーション社が展開するスマートロックブランド「EPIC（エピック）」との連携開発を開始

株式会社デバイスエージェンシー

株式会社デバイスエージェンシー（本社：大阪市西区）は、「AdvaNceD IoT スマートチェックイン for クラウドスマートロック」と、株式会社エナスピレーション（本社：東京都千代田区）が展開する「EPIC（エピック）」シリーズのクラウド対応スマートロックとのAPI連携開発を、3月5日より開始いたしました。



本開発により、チェックインから客室解錠までの導線をよりシームレスに接続し、宿泊施設の無人化・省人化を一層推進することを目指します。

■開発の背景

宿泊業界では、人手不足やインバウンド需要の拡大を背景に、チェックイン業務の自動化や客室鍵の非対面化が急速に進んでいます。一方で、スマートロックの導入にあたっては、月額利用料やクラウド管理費用などのランニングコストが、施設規模によっては大きな負担となるケースもあります。

特に客室数が多い施設では、1室あたりの月額費用が年間コストに大きく影響するため、初期導入費だけでなく運用コストを含めた総合的な判断が求められています。



こうした背景を踏まえ、当社は月額費用不要でクラウド管理が可能なスマートロック「EPIC」シリーズと、「AdvaNceD IoT スマートチェックイン for クラウドスマートロック」との連携開発を開始しました。ランニングコストを抑えながら、チェックインから客室解錠までを一体化する新たな運用モデルの構築を目指します。

●「AdvaNceD IoT スマートチェックイン for クラウドスマートロック」とは

当社のスマートチェックインシリーズのうち、客室鍵にスマートロックを導入している宿泊施設様向けのセルフチェックインシステムです。スマートロックと連動し、チェックイン完了後に客室の暗証番号を自動表示します。

https://and-iot.jp/dms/

■ 開発概要

本連携では、「AdvaNceD IoT スマートチェックイン for クラウドスマートロック」と「EPIC」シリーズのクラウド対応スマートロックをAPI連携し、

・予約情報に基づく暗証番号の自動発行

・宿泊期間に応じた有効期限付きキー管理

・フロントでの物理鍵受け渡しの削減



といった運用を実現する仕組みの構築を進めます。

これにより、チェックイン業務の自動化と客室管理の効率化を同時に目指します。

■ EPICシリーズの主な特長

1．月額費用0円のクラウド管理

遠隔解錠や入退室履歴の確認、電池残量管理などを行うクラウドサービス「WatchKey」は、月額費用不要で利用可能です。客室数が多い施設においても、ランニングコストを抑えた運用を実現します。

※ご利用には別途Wi-Fiブリッジの購入および設置が必要です。

2．多様な解錠方法への対応

暗証番号、ICカード、スマートフォンアプリに加え、指紋認証や顔認証などにも対応しています。施設のコンセプトやターゲット層に応じて、最適な解錠方法を選択できます。

3．既存シリンダーを残した設置

既存の物理キーを併用できるモデルもラインナップしており、万が一のシステムトラブル時にもバックアップ手段を確保できます。

4．多様な扉への対応

一般的な開き戸に加え、古民家や和風旅館に多い引き戸にも対応する製品ラインナップを備えています。

超高機能スマートロック「EPIC」製品概要

▼スマートロックブランド「EPIC（エピック）」製品一覧

https://epic-lock.com/products.html

■「AdvaNceD IoT スマートチェックイン」シリーズとは

「AdvaNceD IoTスマートチェックイン」シリーズは、旅館業法、特区民泊、民泊新法に合致し、宿泊客がフロントスタッフと直接接触することなく、チェックイン・チェックアウト手続きが行えるフロントマン不要のバーチャルフロントとして機能します。

既存のPMSや各種ルームキーシステム（カードロック、スマートロック、シリンダー錠など）との連携に対応しており、13カ国語に対応した多言語表示※も可能です。これにより、多様な宿泊施設で運用コストの削減と宿泊客満足度の向上に貢献しています。

※チェックイン時の宿泊者名簿の入力は、法令対応および本人確認のため、 外国籍の方はパスポート表記（ローマ字）、日本国籍の方は日本語（漢字・かな）での入力となります。

「AdvaNceD IoTスマートチェックイン」の特長

さらに、朝食券発行や駐車確認、デイユース受付など、施設運営を支援する各種機能にも対応しています。

これにより、多様な宿泊施設において運用コストの削減と宿泊客満足度の向上に貢献しています。

便利なオプション機能



AdvaNceD IoT スマートチェックインシリーズ製品サイト

・AdvaNceD IoT スマートチェックイン for クラウドスマートロック :

https://and-iot.jp/dms/

・AdvaNceD IoT スマートチェックイン for カードロック :

https://and-iot.jp/dms-cardlock/

・ AdvaNceD IoT スマートチェックイン with キーボックス :

https://and-iot.jp/dms-keybox/

■本件に関するお問い合わせ先

・電話番号：06-6585-9865

・メールアドレス：info@device-agency.co.jp

■会社概要

・会社名：株式会社デバイスエージェンシー

・所在地：〒550-0015 大阪市西区南堀江4丁目17番18号 原田ビルディング1階

・企業サイト: https://device-agency.co.jp/