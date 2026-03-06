Mr. BATHING APE(R) 2026 SPRING/SUMMER COLLECTION
2026年春夏シーズン、Mr. BATHING APE(R)は、英国の伝統的な社交イベントであるHenley Royal Regattaに着想を得たコレクションを発表します。
厳格でありながら洗練されたドレスコード、そして限られた者だけが共有する特別な空気感。その佇まいは、いわゆる“オールドマネー”の気品と静かなラグジュアリーを体現します。
今季のコレクションでは、そうしたタイムレスなエレガンスをブランド独自の視点で再解釈。ブレザーやストライプシャツ、サマーニットといった英国由来のクラシックなワードローブを基軸に、軽やかな素材使いやリラックスしたシルエットで再構築しました。伝統的なテーラリングの美学に、現代的なバランス感覚を重ね合わせることで、格式と抜け感が共存するスタイルを提案します。
さらに、英国紳士の装いに息づく端正さと、日本のストリートカルチャーが持つ自由な感性を融合。カラーリングやスタイリングに遊び心を加えることで、没入感がありながらも自己表現を可能にする、現代的な“レガッタ・スタイル”を完成させました。
伝統と革新が交差する2026年春夏コレクション。Mr. BATHING APE(R)は、時代を超えて受け継がれるエレガンスを、よりパーソナルで、よりモダンなワードローブへと昇華させます。
コレクションの中でも、よりフォーマルな側面では、現代的なひねりを加えたテーラリングを軸に、洗練したスタイルを提案します。カジュアルなデニムジャケットやミリタリーファブリックを用いたカジュアルジャケットは、ユーティリタリアンな構造美によって伝統的なアウターウェアを再解釈。機能性と構築的なフォルムを両立させることで、クラシックに新たな輪郭を与えています。
また、コモカーゴパンツは、実用性と上質さを兼ね備えた“ファンクショナル・ラグジュアリー”を体現。立体的なシルエットがスタイリングに奥行きをもたらします。さらに、パッチ付きのニットベストがカレッジテイストのアクセントを添え、レガッタに象徴されるヘリテージと規律ある美意識を強調します。
これらのピースは、格式あるイベントの高揚感を捉えながらも、現代のライフスタイルに寄り添う汎用性を兼備。伝統に根ざしながらも今を生きるワードローブとして、洗練と実用性の新たなバランスを提示します。
こうしたフォーマルな側面とバランスを取るかのように、本コレクションはよりカジュアルでリラックスしたムードも取り入れています。スタジアムコーチジャケットは、スポーティーでありながら品格を感じさせる佇まいを演出。ストライプ柄のラグビーポロは、クラブカルチャーに根差した伝統のエネルギーを想起させます。
さらに、ショートスリーブのハワイアンシャツが夏らしい軽快さと遊び心をプラスし、レガッタの厳格なドレスコードとのコントラストを創出。フレンチテリー素材のスウェットパンツは、上質なファブリケーションによってコンフォートウェアを格上げします。
これらのアイテムは、リラクシングな要素と洗練を巧みに融合させるブランドの強みを体現。フォーマルな集いからオフタイムまで、シームレスに行き来できる現代的なワードローブを提案します。
「Mr. BATHING APE(R) 2026年春夏コレクション」は、2026年3月6日（金）12:00よりBAPE.COM WEB STOREにて先行発売、2026年3月7日（土）より、BAPE(R) THINKにて順次発売します。
About Mr. BATHING APE(R)
A BATHING APE(R)の独自の遺伝子を受け継ぎ、英国テーラリングに着想を得たフォーマルラインとして誕生したMr. BATHING APE(R)は、2009年の創設以来、東京の比類なきファッションカルチャーを体現する独自の魅力で、世界中のファッションシーンから注目を集めるアイコニックなストリートウェアブランドに成長しました。
Mr. BATHING APE(R)は、現代紳士の優れたクオリティと卓越したクラフトマンシップへの誠実な評価を讃え、レトロスポーツウェア、アーバンユニフォーム、タイムレスなクラシックアウトドアギア、デニムワークウェアなどをミックス＆マッチした独自のジェントルマンスタイルを提案。独特の紳士的ドレスコードを打ち出しています。
CAUSAL DENIM JACKET
COLOR: INDIGO
\93,500- (税込)
MILITARY FABRICATION CASUAL JACKET
COLOR: OLIVE
\96,800- (税込)
STADIUM COACH JACKET
COLOR: BLACK
\71,500- (税込)
COLOUR BLOCKED RUGBY POLO
COLOR: BLACK
\33,000- (税込)
SWEATER KNIT CABLE CARDIGAN
COLOR: BLACK
\55,000- (税込)
KNIT VEST WITH PATCH
COLOR: NAVY
\40,700- (税込)
HAWAII SS SHIRT
COLOR: NAVY
\33,000- (税込)
EASY PANTS
COLOR: BLACK
\44,000- (税込)
CARGO PANTS
COLOR: OLIVE
\55,000- (税込)
BAPE(R)︎ CAMO CARGO PANTS
COLOR: BEIGE
\56,100- (税込)
FRENCH THERRY SWEAT PANTS
COLOR: BLACK
\35,200- (税込)
SILK BANDANA
COLOR: BURGUNDY
\13,200- (税込)
COTTON PRINTED BANDANA
COLOR: NAVY
\9,900- (税込)
