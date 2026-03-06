かね貞100周年イヤーにヒット商品「串王」が復活！約10年ぶりに全国の小売量販店にて3月4日(水)より発売

株式会社かね貞

魚肉ねりものメーカーの株式会社かね貞（本社：愛知県みよし市、代表取締役会長：松原邦夫、URL: https://www.kanesada.com/）は、約10年ぶりの発売となる「串王」をはじめとした春夏の新商品を2026年3月1日（日）より全国の小売量販店にて順次販売開始いたしました。

約10年前に発売し、ヒット商品となった串付きのさつま揚げ「串王」が、かね貞創業100周年の記念イヤーに再登場します。近年高まるバータイプ商品の需要を背景に、ワンハンドで楽しめる手軽さと食べ応えを両立。幅広い世代に親しまれてきた味わいはそのままに、現代のライフスタイルに寄り添う商品として店頭に並びます。

串王の復活に加え、100周年イヤーの新商品が続々登場！

「磯辺揚シリーズ」では「にんにく醤油 磯辺揚」を新たに追加。にんにくの風味と相性の良い醤油を組み合わせ、おつまみにも適したパンチのある味わいに仕上げました。

「おつまみちくわシリーズ」には「ねぎ塩」「一味かつお」の2種類をラインアップ。練り物に馴染みのない方にも手に取っていただけるよう、味付けに工夫を凝らしています。

専門店「ねり伝(https://www.kanesada.com/store/directly-managed-store2/)」監修商品を全国で販売開始！

首都圏の百貨店食品売場を中心に店舗を展開するお魚すり身惣菜専門店「ねり伝」監修の「たこ生姜天」「干し海老天」「ガーリックチーズ天」を真空パック化し、全国の小売量販店にて販売を開始します。専門店の本格的な味わいを、手軽にご家庭で楽しむことができる商品として展開します。

今年で創業100周年を迎えたかね貞は、これからも変わらぬおいしさと新しい提案で、より多くのご家庭の食卓に笑顔を届けてまいります。

〈新商品概要〉

■串王

・商品名：串王1本入（紅生姜、玉ねぎ、いか）

・規格：1本

・希望小売価格：168円(税込182円)

・発売日：2026年3月4日（水）

・販売地域・チャネル：全国の小売量販店

・商品名：串王3本入（紅生姜、玉ねぎ、いか）

・規格：3本

・希望小売価格：328円(税込355円)

・発売日：2026年3月9日（日）

・販売地域・チャネル：全国の小売量販店

■ 磯辺揚シリーズ

・商品名：ちくわにんにく醤油磯辺揚

・規格：5本

・希望小売価格：238円(税込258円)

・発売日：3月1日（日）

・販売地域・チャネル：全国の小売量販店

■おつまみちくわシリーズ

・商品名：おつまみちくわ(ねぎ塩、一味かつお)

・規格：4本

・希望小売価格：218円(税込236円)

・発売日：3月1日（日）

・販売地域・チャネル：全国の小売量販店

■真空シリーズ

・商品名：たこ生姜天、干し海老天、ガーリックチーズ天（真空）

・規格：2枚

・希望小売価格：598円(税込646円)

・発売日：3月9日（月）

・販売地域・チャネル：全国の小売量販店

【備 考】

※取り扱い開始日は店舗により一部異なる場合があります。

＜会社概要＞

社名： 株式会社かね貞

本社： 愛知県みよし市莇生町上永井田48-2

代表： 代表取締役会長 松原邦夫

創業： 1925年（大正14年）

設立： 1966年（昭和41年）8月

資本金： 6,000万円

従業員数： 1,600名

売上高： 276億（2024年度）

事業内容： 魚肉ねり製品の製造及び販売、

直営店86店舗*の運営（2026年3月現在）

*ねり伝：15店舗、カネサダ：62店舗、ねり助：9店舗

HPアドレス： https://www.kanesada.com/

X： https://twitter.com/NelicaShop

Instagram： https://www.instagram.com/kanesada_nelicatessen/