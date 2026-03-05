アイユニバース、「予約の取りこぼし」をAIで解決

株式会社Eye Universe

株式会社EyeUniverse（所在地：東京都港区、代表取締役：森越道大、以下「当社」）は、美容サロンが抱える"問い合わせの取りこぼし"という課題に着目しました。

施術中に鳴る電話。営業時間外に届くLINEの問い合わせ。折り返した頃には、顧客はすでに他店で予約を入れていた--。「忙しいサロンほど、予約が取れない」という皮肉な現実が、全国のサロンで静かに起きています。

近年、飲食・不動産・ECなど多くの業界では、顧客からの第一問い合わせをAIが自動対応する事例が急速に広がり、予約率や顧客満足度の改善に成果を上げる企業が増えています。しかし美容サロン業界には、その波がまだ十分に届いていません。当社が提供する「iProducer Studio」はサロン独自のAIを簡単にカスタマイズで作成することができ、このたび実際の活用事例をご紹介します。

■ 導入実績｜累計550店舗を突破

「iProducer Studio」は、全国の美容サロンへの導入が加速しており、2026年3月時点で累計550店舗への導入を達成しました。個人経営のサロンから複数店舗を展開するグループサロンまで、規模を問わず多くの現場でご活用いただいています。今後もさらなる導入拡大を目指し、サービスの品質向上に取り組んでまいります。

■ 特徴｜HPBを使っているなら、すぐに作れる

「iProducer Studio」で作成できる顧客対応AIは、ホットペッパービューティー（HPB）に掲載中のサロン情報--営業時間・アクセス・メニュー・クーポン・スタイリストのこだわりなどを学習し、顧客からの問い合わせに24時間リアルタイムで回答します。新たなデータ入力や複雑な設定は一切不要です。

こんな質問に、AIが即答します

「営業時間は何時まで？」「お店はどこ？」「カットが得意なスタイリストは？」「このメニューの料金は？」「予約はどうすればいい？」--来店前に顧客が抱きやすい疑問を、人の手を借りずにカバーします。

■ 活用事例｜「手が止まらなくなった」現場の声

Before：毎日どこかで予約が消えていた

施術の途中で電話が鳴るたびに手が止まる。LINE公式への返信が翌朝になり、問い合わせが予約につながらない。対面では聞きにくい質問をした顧客が、返答を待てずに離脱する--。これが導入前のサロンの日常でした。

After：AIが動いた瞬間、サロンが変わった

顧客対応AIを導入したサロンからは、こんな変化が報告されています。

「施術中に手が止まることがなくなりました」

--スタッフの集中が戻り、施術クオリティの向上にもつながっています。

「予約までのCV率が上がり、顧客体験も大きく改善されました」

--AIが予約方法を即座に案内することで、営業時間外の問い合わせも取りこぼさず予約へ転換できるようになりました。

「お客様が気にしていたポイントが可視化されました」

--対面では聞きにくかった質問がAIに集まるようになり、顧客インサイトの把握にも活用されています。

■ このAIが解決する、3つの価値

「iProducer Studio」の顧客対応AIは、サロン運営の3つの課題を同時に解決します。

- 美容師の施術時間を守る。- 問い合わせから予約への離脱を防ぐ。- 営業時間外も予約チャンスをつくる。

"興味を持っている顧客"を確実に予約へ導く--これこそ唯一無二のサロン専属AIです。

■ 今後の展望

当社は今後も、サロン自身がAIを育て・活用できる環境の充実を進め、個人経営のサロンから大手まで、規模を問わずすべての美容師が施術に集中できる未来を支援してまいります。

また、「iProducer Studio」では現在、社内ナレッジAIや求人AIの導入実績も増加しております。

顧客対応にとどまらず、サロン運営のあらゆる場面でAIが活躍できるよう、引き続きサービスの拡充を進めてまいります。

iProducer Studio

専門知識は不要。美容サロン向けに特化した独自AIエージェントを、リーズナブルな価格で簡単に導入できるプラットフォームです。現在、**500法人以上※**にご利用いただいています。

Studioの開設はこちら：https://dashboard.i-producer.jp/lp

iProducer

業界トップの知見や経営哲学をアプリで手軽に体験でき、現在**約2,500人※**にご利用いただいています。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/i-producer/id6738260542

株式会社Eye Universeについて

株式会社Eye Universeは、AI技術を活用して美容業界を含むさまざまな分野で顧客体験の向上を目指す先駆け企業です。美容業界における顧客体験の革新を通じて、新たな価値を創造し続けています。

会社HP：https://eye-universe.co.jp/