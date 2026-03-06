15年分の大増殖──。「なめこ栽培キット15周年記念 1515種大アンケート」開催中

株式会社ビーワークスなめこ栽培キット15周年記念 1515種大アンケート

スマートフォンアプリ『なめこ栽培キット』シリーズを開発・運営する株式会社ビーワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：稲垣正信）は、「なめこ栽培キット15周年記念 1515種大アンケート」を本日から開始いたしましたのでお知らせします。

アンケート結果は現在開催中のクラウドファンディング「なめこ栽培キット15周年！ファンと一緒に祝うイベントを開催したい！」プロジェクトの返礼品「15周年記念誌」および「15周年記念イベント」で発表します。

アンケート概要

アンケートページを見る :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegoqE56AqiJHYZQKjZ7fZZI9QQDwgd1d7puIz2he5j6SgYfg/viewform?usp=header

『なめこ栽培キット』は2026年6月30日で15周年を迎えます！！

15年間に増殖したなめこ・レアなめこの種類はなんと1515種！！

そんな「なめこ15周年」を記念して1515種を対象とするアンケートを実施します！

現在開催中のクラウドファンディングで15周年記念イベント「なめこ学園 学園祭」を開催することにちなみ、文集や卒業アルバムでお馴染みのクラスアンケート風の設問をご用意しました。

アンケートフォームが長すぎて大変恐れ入りますが、ぜひ心してご回答いただけますと幸いです。

回答受付期間

2026年3月6日（金）15:00～2026年3月22日（日）23:59

アンケート結果発表

クラウドファンディング「なめこ栽培キット15周年！ファンと一緒に祝うイベントを開催したい！」プロジェクト(https://camp-fire.jp/projects/926534/view)返礼品「15周年記念誌」および「15周年記念イベント」内

投票ルール

期間中に何度回答してもOKです。

※投票を確定するためには、ページ最下部の「送信」を押す必要があります。

アンケートページURL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegoqE56AqiJHYZQKjZ7fZZI9QQDwgd1d7puIz2he5j6SgYfg/viewform?usp=header

なめこクラウドファンディングプロジェクト実績

過去7回のプロジェクトで累計支援総額1.39億円、5度の年間アワード（CAMPFIREクラウドファンディングアワード）を獲得しています。現在8回目のプロジェクトに挑戦中で、現在目標金額に対し149%の達成状況となります。（2026年3月6日17:00現在）

2025年プロジェクト2023年プロジェクト2022年プロジェクト