15年分の大増殖──。「なめこ栽培キット15周年記念 1515種大アンケート」開催中

なめこ栽培キット15周年記念 1515種大アンケート
スマートフォンアプリ『なめこ栽培キット』シリーズを開発・運営する株式会社ビーワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：稲垣正信）は、「なめこ栽培キット15周年記念 1515種大アンケート」を本日から開始いたしましたのでお知らせします。
アンケート結果は現在開催中のクラウドファンディング「なめこ栽培キット15周年！ファンと一緒に祝うイベントを開催したい！」プロジェクトの返礼品「15周年記念誌」および「15周年記念イベント」で発表します。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegoqE56AqiJHYZQKjZ7fZZI9QQDwgd1d7puIz2he5j6SgYfg/viewform?usp=header
アンケート概要
『なめこ栽培キット』は2026年6月30日で15周年を迎えます！！
15年間に増殖したなめこ・レアなめこの種類はなんと1515種！！
そんな「なめこ15周年」を記念して1515種を対象とするアンケートを実施します！
現在開催中のクラウドファンディングで15周年記念イベント「なめこ学園 学園祭」を開催することにちなみ、文集や卒業アルバムでお馴染みのクラスアンケート風の設問をご用意しました。
アンケートフォームが長すぎて大変恐れ入りますが、ぜひ心してご回答いただけますと幸いです。
回答受付期間
2026年3月6日（金）15:00～2026年3月22日（日）23:59
アンケート結果発表
クラウドファンディング「なめこ栽培キット15周年！ファンと一緒に祝うイベントを開催したい！」プロジェクト(https://camp-fire.jp/projects/926534/view)返礼品「15周年記念誌」および「15周年記念イベント」内
投票ルール
期間中に何度回答してもOKです。
※投票を確定するためには、ページ最下部の「送信」を押す必要があります。
アンケートページURL
なめこクラウドファンディングプロジェクト実績
過去7回のプロジェクトで累計支援総額1.39億円、5度の年間アワード（CAMPFIREクラウドファンディングアワード）を獲得しています。現在8回目のプロジェクトに挑戦中で、現在目標金額に対し149%の達成状況となります。（2026年3月6日17:00現在）
