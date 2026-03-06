【日本橋三越】『福山小夜 作品展 Beloved Venus ―想いを繋ぐヴィーナス 魂に花束を―時を超えて愛される全ての女性たちのために』3/４日（水）～　桑田佳祐氏のジャケットを手掛けた福山氏の今

株式会社アートプリントジャパン今展開催をきっかけに発表された新作のヴィーナスの原画が初登場。

本展のコンセプトは、『想いをつなぐヴィーナス 魂に花束を── Beloved Venus時を超えて愛される、すべての女性たちのために』 。

作品としてのヴィーナスが、歴史の中で女性たちへの手向けの花であり、女性は永遠に、強く美しく、愛されるべき存在の象徴であり続けることを表現しています。

ぜひこの機会にご高覧ください。

【作家コメント】

悠久の時の中で、志なかばにして歴史の影に消えていった多くの女性たちがいました。彼女たちが流した無念の涙、そして運命に抗った勇気という礎（いしずえ）があってこそ、今の時代を生きる私たちは自由を纏（まと）い、理想の自分へと羽ばたくことができるのです。

その魂への鎮魂（レクイエム）として、永遠の愛の象徴たる美神ヴィーナスに祈りを託し歴史の中に散った華たちへ、愛と美、そして深甚なる感謝を捧げます。その気高き魂が、時を超えていつまでも愛され続けますように。

福山小夜

ジクレー作品のコンセプト『この青を、あなたへ。』

フリーランスのイラストレーターとしてコマーシャルやエディトリアルで幅広く活動してきた

福山氏の今。

そのすべては「青」に満たされています。

なぜ、青なのか。

それは、作家自身が孤独や不安の闇に沈むとき、

いつも手を差し伸べ、描く力を与えてくれた「救いの色」だから。

具象から抽象へと表現の幅を広げ、新たな境地で向き合った青。

そこには、作家自身の葛藤、希望があふれ出している。

そして

この青が、今を生きるあなたの心を映し、明日への小さな光となることを信じて。

長いキャリアを経て、更に輝く福山小夜の

新たな挑戦の始まりを感じてください。

photo by 福山小夜 1988年発売当時話題となった、桑田氏のソロアルバムのジャケットイラストは今も色あせない傑作！似顔絵 サンプルイメージ似顔絵 サンプルイメージ

■版画芸術 掲載 2025年6月1日発売(https://www.art-frame.net/lists/category?id=2580)

福山小夜

キャンバスジクレー(額装完成品) 記憶２ 10366 94,600円（税込）キャンバスジクレー(額装完成品) 無題No.２ 10350 121,000円（税込）キャンバスジクレー(額装完成品) 無題No.６ 10372 77,000円（税込）

日本の画家・イラストレーター

略歴

1951年、奈良県に生まれる。1977年、フリーランスのイラストレーターとしてコマーシャルやエディトリアルで幅広く活動する。ショップ&ギャラリー「VENUS FACTORY厩(うまや)」を長野県に設立。



991年 バルセロナ遊学、ピカソゆかりの４GATS(クワトロガッツ)で油画の個展「タウロマキア（闘牛）」

1996年 フランスの曲馬団ジンガロを訪ね、油画「ジンガロ」シリーズを制作、2000年発表1998年 ロンドン遊学

1988年 リリースのサザンオールスターズ 、桑田佳祐氏のソロアルバムのジャケットのイラストを手掛ける

2005年 ギャラリーアッドドゥ「EQUUS～馬～」

2007年 ギャラリースュール・ミュール「福山小夜作品展 プロジェクトアズール「青の絵画」」個展 ワークショップ「青の絵画塾」開講



出版・挿画多数

『冬の旅人 高倉健の肖像』（集英社 1988年）画：福山小夜／文：沢木耕太郎

『突風：女であること生きること』（講談社 1993年）福山小夜

『空の画廊』（集英社 1996年）著・伊集院静／画・福山小夜

2000年SAYO FUKUYAMA 版画集『男の肖像 高倉健の世界』（加藤史郎版画工房／星田版画工房）

2001年『Zingaro』油彩集

2016年『琥珀の夢--小説、鳥井信治郎と末裔』伊集院静 作／福山小夜 挿画 日本経済新聞に連載

2021年『ミチクサ先生』伊集院静 作／福山小夜 画 日本経済新聞に連載

2023年『君のいた時間 大人の流儀Special』（講談社）伊集院静 著／福山小夜 挿画

[株式会社アートプリントジャパン]

アーティストの紹介を通じて、

「アートのある豊かな暮らし」を提案しています。

私たちは「アートをより身近に」をモットーに、著名作家から若手作家まで幅広い作品をプロデュースしております。

本展では、福山小夜氏の作品を通じて、暮らしの中にインテリジェンスと彩りを添えるアートの魅力をご提案いたします。

