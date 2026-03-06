中国発ヒット縦型ショートドラマ『氷の檻の花嫁』｜難病ALSを抱えた少女と“冷面の閻魔”と恐れられる男の危険な恋、アプリ「POPCORN」で全58話配信開始
『氷の檻の花嫁』キービジュアル
2026年3月6日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『氷の檻の花嫁』を縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始いたします。
本作は、難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）を患う少女と、“冷面の閻魔”と恐れられる冷酷な男が出会い、互いの心を少しずつ変えていくロマンスドラマです。
逃げ場のない関係から始まる二人の物語。
支配と抵抗、恐怖と優しさ――。
極端な距離感の中で芽生える感情を、中国発の縦型ショートドラマならではの没入感で描きます。
『氷の檻の花嫁』を視聴する :
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz
◼︎あらすじ｜余命を知る少女と、心を閉ざした男
難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）を患う少女・叶柠（イエ・ニン）。
亡き母の遺志を叶えるため、彼女は“冷面の閻魔”と恐れられる男・谢聿礼（シエ・ユーリー）と関わることになる。
谢聿礼は彼女の弱みを巧みに突き、決して逃げ場を与えない。
しかし叶柠は、どれほど追い詰められても決して屈しなかった。
その強さに触れ、冷酷無情と言われてきた男の心は次第に揺らぎ始める。
数々の出来事を経て、叶柠は気づく。
彼は想像していたほど恐ろしい存在ではないということに。
そして二人の距離は、少しずつ変わり始める――。
余命を知る少女と、心を閉ざした男。
その出会いは、運命だったのかもしれない。
◼︎見どころ
1.難病と向き合うヒロインの強さ
ALSという過酷な現実の中でも、決して希望を失わない少女の姿が、視聴者の心を強く揺さぶります。
2. “冷面の閻魔”が変わる瞬間
恐れられる男が、ただ一人の少女の前でだけ見せる表情。
その変化が物語の大きな魅力となっています。
3. 支配から始まるロマンス
逃げ場のない関係から始まる二人の物語は、やがて予想もしない方向へと変化していきます。
■キャスト
姚冠宇『氷の檻の花嫁』より
姚冠宇（Yao Guanyu）｜谢聿礼 役
“冷面の閻魔”と恐れられる冷酷な男。
感情を表に出さない彼が、叶柠との出会いによって変化していく。
余茵（Yu Yin）｜叶柠 役
ALSを患いながらも強く生きる少女。
その芯の強さが、冷酷な男の心を動かしていく。
余茵『氷の檻の花嫁』より
◼︎作品概要
・作品名：氷の檻の花嫁
・ジャンル：縦型ショートドラマ／ロマンスドラマ
・話数：全58話
・制作年：2025年
・監督：霍蕊蕊
・脚本：冯秋月
・コピーライト：东阳无糖文化传媒有限公司
■縦型ショートドラマアプリPOPCORN
縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」
あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」
“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。
アプリのダウンロードはコチラから
https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)
・仕様：iOS版、Android版
・料金：無料DL ※アプリ内課金あり
・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降
■株式会社GOKKOとは
GOKKOロゴ
今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。
次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。
“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。
*共同アカウントを含む
