中国発ヒット縦型ショートドラマ『氷の檻の花嫁』｜難病ALSを抱えた少女と“冷面の閻魔”と恐れられる男の危険な恋、アプリ「POPCORN」で全58話配信開始

株式会社GOKKO『氷の檻の花嫁』キービジュアル

2026年3月6日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『氷の檻の花嫁』を縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始いたします。

本作は、難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）を患う少女と、“冷面の閻魔”と恐れられる冷酷な男が出会い、互いの心を少しずつ変えていくロマンスドラマです。

逃げ場のない関係から始まる二人の物語。

支配と抵抗、恐怖と優しさ――。

極端な距離感の中で芽生える感情を、中国発の縦型ショートドラマならではの没入感で描きます。

◼︎あらすじ｜余命を知る少女と、心を閉ざした男

難病ALS（筋萎縮性側索硬化症）を患う少女・叶柠（イエ・ニン）。

亡き母の遺志を叶えるため、彼女は“冷面の閻魔”と恐れられる男・谢聿礼（シエ・ユーリー）と関わることになる。

谢聿礼は彼女の弱みを巧みに突き、決して逃げ場を与えない。

しかし叶柠は、どれほど追い詰められても決して屈しなかった。

その強さに触れ、冷酷無情と言われてきた男の心は次第に揺らぎ始める。

数々の出来事を経て、叶柠は気づく。

彼は想像していたほど恐ろしい存在ではないということに。

そして二人の距離は、少しずつ変わり始める――。

余命を知る少女と、心を閉ざした男。

その出会いは、運命だったのかもしれない。

◼︎見どころ

1.難病と向き合うヒロインの強さ

ALSという過酷な現実の中でも、決して希望を失わない少女の姿が、視聴者の心を強く揺さぶります。

2. “冷面の閻魔”が変わる瞬間

恐れられる男が、ただ一人の少女の前でだけ見せる表情。

その変化が物語の大きな魅力となっています。

3. 支配から始まるロマンス

逃げ場のない関係から始まる二人の物語は、やがて予想もしない方向へと変化していきます。

■キャスト

姚冠宇『氷の檻の花嫁』より

姚冠宇（Yao Guanyu）｜谢聿礼 役

“冷面の閻魔”と恐れられる冷酷な男。

感情を表に出さない彼が、叶柠との出会いによって変化していく。

余茵（Yu Yin）｜叶柠 役

ALSを患いながらも強く生きる少女。

その芯の強さが、冷酷な男の心を動かしていく。

余茵『氷の檻の花嫁』より

◼︎作品概要

・作品名：氷の檻の花嫁

・ジャンル：縦型ショートドラマ／ロマンスドラマ

・話数：全58話

・制作年：2025年

・監督：霍蕊蕊

・脚本：冯秋月

・コピーライト：东阳无糖文化传媒有限公司

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

GOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

