【猿田彦珈琲 京都 祗園】漢字ミュージアム1階、3/7グランドオープン！～作庭家・小川勝章監修「松の絵」が彩る空間。末富が手がける「猿田彦の珈琲羊羹」が登場 ～

猿田彦珈琲株式会社

猿田彦珈琲株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：大塚 朝之）が運営するスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」は、京都初出店となる「猿田彦珈琲 京都 祗園」（以下、京都祗園店）を、漢字ミュージアム1階にて進行中の「ZIPANG KYOTO」プロジェクトの一環として、2026年2月3日（火）より先行オープンしております。2026年3月7日（土）には、同施設がグランドオープンを迎えます。

京都祗園店の店内を象徴するのは、御庭植治代表（次期十二代小川治兵衞）・小川勝章氏監修のもと、西陣織帯地意匠図案作家・浜松浩之氏が描いた「松の絵」です。

堂々と描かれたその一枚は、落ち着きの中に力強さを感じさせ、祗園という場所にふさわしい佇まいです。細やかな筆づかいでありながら、空間全体を凛と引き締める存在感。店を訪れる方を、さりげなく、そして印象深く迎えます。

そんな空間で、グランドオープンに合わせて、京菓子司 末富が手がける「猿田彦の珈琲羊羹」も登場。コーヒーとともに、京都祗園店ならではのゆったりとしたひとときをお楽しみください。

店名：猿田彦珈琲 京都 祗園

英語店舗名：SARUTAHIKO COFFEE Kyoto Gion

住所：〒605-0074

京都府京都市東山区四条通大和大路東入祗園町南側551番地

TEL： 075-741-7336

先行オープン：2026年2月3日（火）～2026年3月5日（木）

グランドオープン：2026年3月7日（土） ※「ZIPANG KYOTO」プロジェクトとして進められている同施設全体

がグランドオープいたします。

営業時間：8:00～22:00

席数：約32席

坪数：31.4坪

作庭家・小川勝章氏監修のもと、西陣織帯地意匠図案作家・浜松浩之氏が描いた「松の絵」

本作は、御庭植治代表（次期十二代小川治兵衞）・小川勝章氏が松への思いや庭づくりの思想を伝え、その考えをもとに、西陣織帯地意匠図案作家・浜松浩之氏が描いた作品で、“猿田彦珈琲 代表・大塚朝之の人生を松で表現する”という構想のもと制作されました。

小川氏が語る松の在り方として、日本庭園において松は「庭の骨格」とされ、一年を通して安定感を保ち続け、静かに人々を守る象徴と考えられています。本作は壁一面に堂々と配され、日本庭園をイメージした店舗内装と響き合う存在感を放ちます。さらに、黒松の力強さと赤松のしなやかさという双方の特性を取り入れ、能舞台の松を想起させる象徴的な構成となっています。松葉はあえて均一なタッチで描き、物事を積み重ねる直向きさを表しました。白い猿は跳び上がろうとする姿で表され、未来や新たな挑戦へ踏み出す象徴として描かれています。

浜松氏は、枝先を下書きにとらわれず筆の動きに任せて描くことで、店舗やそこに集う人々の躍動感、成長し続けるエネルギーを表現しています。曲がりくねりながら右上へと伸びる松の幹には、日本画の琳派（りんぱ）に通じる「たらしこみ」の技法で力強く表現し、 紆余曲折を経ながらも前へ進み続ける大塚の人生が重ねられています。

本作のタイトルは、大塚の言葉をもとに「呻き（うめき）、求める」。迷いや葛藤を抱えながらも、なお未来を求め続ける姿を象徴しています。

右：御庭植治代表（次期十二代小川治兵衞）・小川勝章氏左：西陣織帯地意匠図案作家・浜松浩之氏

御庭植治代表（次期十二代小川治兵衞）・小川勝章氏

1973年生まれ。高校入学時より十一代小川治兵衞に師事し、作庭の道に入る。家業に従事しながら立命館大学法学部を卒業後、植治における作庭に専念。新たな庭園の設計・施工に加え、歴代が手がけてきた庭園の作庭・修景・維持にも継続して取り組んでいる。

また、庭園をより身近に感じてもらうことを目的に、市民協働による作庭活動にも積極的に携わっている。

西陣織帯地意匠図案作家・浜松浩之氏

西陣織帯地の意匠図案を手がける意匠図案作家・テキスタイルデザイナー。

伝統技法に根ざした繊細な表現と、現代的な感性を融合させたデザインを特徴とし、西陣

織をはじめとする多種多様なデザインの新たな可能性を広げる作品制作に取り組んでいま

す。京都市立銅蛇美術工芸高等学校 日本画科 第1期卒業

京菓子司 末富が手がける「猿田彦の珈琲羊羹」が京都祗園店初登場

◾猿田彦の珈琲羊羹

末富と猿田彦珈琲のコラボポップアップショップでご好評いただいた「猿田彦の珈琲羊羹」が、京都祗園店限定で初登場。

末富が手がける本商品は、猿田彦珈琲のコーヒーを練り込み、猿田彦珈琲のロゴをモチーフにした特別な意匠で仕立てています。

上質な寒天とこし餡にコーヒーを練り込み、コーヒーと餡が織りなす風味の相乗効果をお楽しみいただけます。生菓子のように口当たり滑らかな逸品です。

猿田彦の珈琲羊羹 \2,700/一箱（物販商品）、\572/一切れ ※1/5カット（イートイン商品）

猿田彦の珈琲羊羹/一箱猿田彦の珈琲羊羹/一切れ京菓子司 末富 本店

京菓子司 末富

1893年に京都で創業した和菓子屋。

創業以来掲げる「夢と楽しさの世界」をお菓子作りの原点とし、お客様に京菓子の素晴らしさを伝えるために昔ながらの格式を守り、大量生産でない心のこもったお菓子を作りつづける。

公式ホームページ(https://www.kyoto-suetomi.com/)

公式Instagram(https://www.instagram.com/suetomi.kyoto/)

猿田彦珈琲とは

「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達（ダイレクトトレード）しています。また、焙煎から抽出まで、お客様にお届けする一杯のコーヒーのために徹底的にこだわり、真心を込めて提供します。2026年3月現在、国内に30店舗を展開中。

公式ホームページ(https://brand.sarutahiko.jp)

公式Instagram(https://www.instagram.com/sarutahikocoffee/)