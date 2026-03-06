ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「教師と行く！なにわ流グルメ旅～花鳥風月を肴に～」本日開催！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「教師と行く！なにわ流グルメ旅～花鳥風月を肴に～」を本日開始いたしました。

■イベント「教師と行く！なにわ流グルメ旅～花鳥風月を肴に～」

開催期間：2026年3月6日（金）17:00～2026年3月17日（火）10:59

ある日、それぞれの用でオオサカを訪れていた幻太郎と一二三は、

オオサカ名物を食べようと夜の街に繰り出したところで偶然出会う。

店を決めかね、チェーン店のたこ焼きに甘んじようとしたその時――

盧笙から声をかけられる！

盧笙の引率により、ご当地グルメを次々と楽しんだ3人。

最後には、ライトアップされたオオサカ城を眺めながら、缶ビールで乾杯！

グルメツアーのシメを飾るのは――？

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【本場流の楽しみ方】躑躅森盧笙」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【本場流の楽しみ方】躑躅森盧笙は、イベントチケット(緑)を手に入れ「教師と行く！なにわ流グルメ旅～花鳥風月を肴に～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■教師と行く！なにわ流グルメ旅～花鳥風月を肴に～ Gコレクト

▲SSR【本場流の楽しみ方】躑躅森盧笙

開催期間：2026年3月6日（金）17:00～2026年3月17日（火）10:59

イベント期間中に同時開催されている「教師と行く！なにわ流グルメ旅～花鳥風月を肴に～ Gコレクト」では、「SSR【言葉を酌み交わす】夢野幻太郎」「SSR【煌めく夜空に乾杯を】伊弉冉一二三」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【言葉を酌み交わす】夢野幻太郎▲SSR【煌めく夜空に乾杯を】伊弉冉一二三

その他、イベント限定報酬カード「SSR【本場流の楽しみ方】躑躅森盧笙」や「夢野 幻太郎」「伊弉冉 一二三」「躑躅森 盧笙」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■教師と行く！なにわ流グルメ旅～花鳥風月を肴に～ ログインボーナス

開催期間：2026年3月6日（金）17:00～2026年3月17日（火）10:59

イベント開催にあわせて、「教師と行く！なにわ流グルメ旅～花鳥風月を肴に～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■March イケブクロ Gコレクト

開催期間：2026年3月1日（日）00:00～2026年3月31日（火）23:59

「SSR【Just a Dream】山田一郎」「SSR【Just a Dream】山田二郎」「SSR【Just a Dream】山田三郎」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【Just a Dream】山田一郎▲SSR【Just a Dream】山田二郎▲SSR【Just a Dream】山田三郎

▽ストーリーカードキャンペーン～左馬刻・帝統～

開催期間：2026年2月23日（月）00:00～2026年3月8日（日）23:59

新ストーリーカード「SSR【Workout】碧棺左馬刻」と「SSR【Workout】有栖川帝統」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.5)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.5)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

▽SUDDEN SCRATCH!!～オオサカ:スペード～

開催期間：2026年3月5日（木）00:00～2026年3月11日（水）23:59

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、オオサカ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】天谷奴零」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。さらに、SUDDEN SCRATCH!!～Special～の開催時には10枚目が獲得可能となり、10枚集めるとカードストーリーがフルボイスに！詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。