【調査報告】人的資本経営は“設計”の不足がボトルネック、「4レイヤーの抜け」と“どうすれば良いか分からない”停滞

知識表現AIを用い、会話・文章情報から組織課題を可視化するコグニティ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：河野理愛、以下「コグニティ」）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に幕張メッセ3ホールで開催された「DX総合EXPO」内の特設展示エリア「JAPAN FUTURE GATE（以下JFG）」に出展し、人的資本経営に関する会場アンケートおよび調査レポートの配布を実施しました。

会期中、当社ブースでは人的資本経営の説明に関心を示す来訪者が多く、アンケートには17名が協力してくださいました。そこでの直接の会話では、人的資本経営の知識有無にかかわらず、4レイヤーで整理する考え方と、COG-SUITEのサービス群を用いることで“設計可能な形”に落とし込める点に対し、強い驚きと関心が寄せられました。

■ 出展概要

写真：JAPAN FUTURE GATE入口（DX総合EXPO内）

コグニティはJFGエリアにブースを設け、人的資本経営を「4つのレイヤー」で整理する考え方と、COG-SUITEを構成するCOG-EVIDENCE／COG-TRACKINGを用いた「課題抽出→施策設計→定着・改善」の流れを、来訪者のテーマに合わせて個別に説明しました。会期中は人的資本経営に関するアンケート（キーワード選択式）を行い、あわせて「人的資本経営」「株価が動く、株主総会とは？」「技術で語る企業価値」などの調査レポートの配布も実施しました。

■ JFG入場者数

写真：コグニティブース（JFGエリア内）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12053/table/63_1_c707cb8c67a5bd7b6cd4899948b59201.jpg?v=202603060551 ]

表：JFG入場者数（主催者発表）

【表の見方】 JFG入場者数を日別に示します（DX総合EXPO全体の来場者数ではなく、JFGゲート通過者数）。

【読み取れること】 1日目 237人、2日目 320人、3日目 262人で、累計は819人でした。

【示唆】 JFGは“会場内の特設エリア”として、入場動機の設計が重要であり、エリア内の各ブース来訪は「短時間で濃い対話」に寄りやすい可能性があります。本リリースは、限られた接点の中で得られた反響を、現場の兆候として整理するものです。

■ 会場アンケートが示した「組織運用×価値創出」への関心

本アンケートは、ブース来訪者が「自社の職場での課題」に近いキーワードを選ぶ方式で実施しました。回答数は表の通り少数であり、統計的代表性を意図したものではありません。あくまで会期中に得られた“現場の兆候”として整理します。

グラフ：会場アンケート（キーワード投票）の結果[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12053/table/63_2_17e6088c70f94513eddff98ce0a08d8a.jpg?v=202603060551 ]

表：各レイヤーで示したキーワード

【表の見方】 4つの欄は、人的資本経営をコグニティが整理した4レイヤー（人・組織・戦略整合・価値創出）に対応するキーワード群です。得票は、来訪者が関心のある（課題と感じる）キーワードが含まれる群を選択する方式で行いました。

【読み取れること】 投票は「組織の運用・連携（サイロ、情報共有、引き継ぎ、標準化、再現性、心理的安全性など）」および「価値創出・成果（生産性、品質、顧客満足、売上・利益、開示など）」側に寄る場面が見られました。一方で「戦略整合（優先順位、方針浸透、戦略整合、KPI設計、変革推進など）」は相対的に選ばれにくい傾向がありました。

【示唆】 人的資本経営の議論は“戦略（レイヤー3）”に寄せて語られがちですが、現場では「組織の運用（レイヤー2）」と「価値創出・開示（レイヤー4）」の設計が置き去りになりやすい可能性があります。4レイヤーで抜けを可視化し、施策の優先順位と運用設計に接続することが、導入・定着の近道になり得ます。

■ 現場の反応：“4レイヤーの抜け”と設計不在の停滞感

（※発言は趣旨を損なわない範囲で要約しています）

会期中のブース来訪者との対話では、人的資本経営の知識有無にかかわらず、次のような反応が複数見られました。

- 先程聞いた講演では、レイヤー2（組織の運用）とレイヤー4（価値創出・開示）が抜けていたように感じた。- 人的資本経営は知っているが、「設計できる」という発想に驚いた。- 人的資本経営は知っているが、設計ができるとは知らなかった。- 人的資本経営は、多くの企業が“どうすれば良いか分からない”状態に見える。

また、配布した調査レポートについて「じっくり読んでみる」と述べる来場者が複数おり、技術の詳細を理解していなくても、考え方（4レイヤー）と設計可能性が直感的に伝わる点が特徴的でした。

■ コグニティの示唆

写真：コグニティ ブースでの調査レポート配布（人的資本経営を中心に複数種）

人的資本経営は、施策の数を増やすことではなく、現場（人・組織）の課題を抽出し、組織施策に結びつけ、企業戦略との整合を取り、価値創出へ接続していく“設計と運用”の取り組みです。今回の会場での反響は、人的資本経営が「概念としては知られている」一方で、実務では「“設計に落とせない”ことによる停滞」が生じている可能性を示唆しています。

コグニティは、会話・文章などの定性データを構造化し、改善に使える指標と行動に落ちる示唆へと変換することで、課題抽出から施策設計、定着・改善サイクルまでを支援してまいります。

■ レポート提供

会期中に会場で配布した調査レポート「人的資本経営-何から手を付けるべきか？-」の内容は、サイトからダウンロードして頂けます。

入手をご希望の方は、下記よりダウンロードしてください。

＊ダウンロード：https://cognitee.com/cta/surveydl

■ トライアルのご案内：Baseline Review機能

図：調査レポート「人的資本経営-何から手を付けるべきか？-」

コグニティは、会話・文章などの定性データを、独自の構造化技術により「改善に使える指標」と「行動に落ちる示唆」に変換する分析サービスを提供しています。商談・会議・社内共有・研修・顧客対応・IRなど、目的に応じてコミュニケーションの“伝わり方”と“成果につながる要因”を可視化し、改善のための施策と優先順位を提示します。

その入口として、短期間で現状課題と改善の方向性を把握できる「Baseline Review（お試し）」を5万円（税別）で2026年1月27日に提供開始しました。パフォーマンスが良いトーク／悪いトークの違い（構成、論点の置き方、説得の流れ等）や、最終版の再レビュー（Before/After比較）として、録画・音声・書類等を2本ご提出いただき、分析結果とブリーフィング1時間でフィードバックします（個人利用の場合は、ブリーフィングに代わりメールまたはオンラインセミナーで実施）。

申込ページ：https://cognitee.com/baseline-review-cog-evidence

