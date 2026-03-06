春のお出かけも快適に！RORRY カイロ 10000mAh（2個セット）期間限定44%OFFセール

ロリー・ジャパン株式会社

RORRY は、両手を同時に温められる カイロ 10000mAh（2個セット）(https://amzn.to/3Z3LTxv) を、2026年3月5日（木）より期間限定の特別価格で販売いたします。

通勤や散歩、お花見や春の旅行はもちろん、おうち時間やカフェタイムにもぴったり。

春のお出かけを、もっと快適にしてくれるアイテムです。

■ 期間限定キャンペーン概要

通常価格：2,848円（税込）

現在のセール価格：1,999円（税込）

3月5日（木）～3月9日（月）限定：特別価格 1,599円（税込）

対象商品：RORRY カイロ 10000mAh（2個セット）

販売ページ（Amazon）：https://amzn.to/3Z3LTxv

販売ページ（楽天市場）：https://a.r10.to/hY2V4Y

■ 両手にひとつずつ。分けて使える2個セット

マグネットで簡単に分離でき、左右の手にひとつずつ使用可能。

春でも朝晩の冷えをやさしくカバーし、快適なお出かけをサポートします。

■ 大容量10000mAhで、長時間ぽかぽか

2個セット合計10000mAhの大容量設計。

春の朝晩や屋外での時間も、手元の温もりが続きます。

■ 4段階温度調整 × 360°全面発熱

低温から高温まで4段階で調整可能。

360°全面発熱構造により、手のひらから指先までムラなく温めます。

■ 専用スタンドで置くだけ簡単充電

付属の充電スタンドにセットするだけで、2個を同時に約3時間でフル充電。

春のお出かけ前も手軽に準備できます。

■ 上質なアルミ合金ボディと選べる5色

ブラック／シルバー／ピンク／パープル／ブルーの5色展開。

シンプルで上品なデザインは、自分用にも、春ギフトにもぴったりです。

両手を包み込む温もりが、春のお出かけをより快適にしてくれる。

この春だけの特別価格で、手元の快適さをプラスしてみませんか。