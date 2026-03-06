社労士が現場で見た「働き方改革」

全国社会保険労務士会連合会

全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士総合研究機構（以下「社労士総研」）は、働き方改革が労働意欲・労働時間・職場文化に与えた影響に関する調査を実施し、社労士の実務の視点から、働き方改革が労働意欲・労働時間・職場文化に与えた影響を整理した。

＜概要＞

調査期間：2026年1月27日~2月9日

調査の方法：Web 調査対象：社労士

回答数：690人

【社労士が実務の現場から感じた働き方改革の影響の全体像】

●労働時間は減少傾向、年休取得・生活のバランスは改善

●労働意欲、エンゲージメントは概ね変わらず、判断が困難というケースも多数

●成果に差が出る要因は「経営者の姿勢」と「人手不足」



【顕在化した効果（プラス面）と課題（マイナス面）】

＜効果（プラス面）＞

●長時間労働が“当たり前”でなくなった

●ムダな業務の見直しが進んだ

＜課題（マイナス面）＞

●勤怠管理の負荷増/管理職の残業増

●休暇は進むが業務が回らない

●残業減による手取り減

⇒ 働き方改革＝労働時間削減ではなく、制度・生産性向上・対話による納得感がなければ悪循環となる可能性あり



【社労士が提供できる価値と価値向上の伸びしろ】

＜価値＞

●労働時間の削減を生む制度設計

●休み方・働き方の見える化で生産性向上

●法的根拠に基づく必要性の周知

＜価値向上の伸びしろ＞

●人手不足・業界特有の取引慣行による制約の解消

●企業体力の差や経営判断を妨げる外的要因の縮小



≪回答結果抜粋≫

＜公表資料＞

・「働き方改革が労働意欲・労働時間・職場文化に与えた影響に関する調査」結果資料(https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/souken/2026/2603hatarakikatachousa.pdf)

※本調査は社労士の現場視点を整理したもので、連合会の公式見解を示したものではありません。



<本件に関するお問い合わせ先>

全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士総合研究機構

E-Mail：souken@shakaihokenroumushi.jp