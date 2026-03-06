【大阪・泉南】スポーツで体を動かす魅力と健康を！「泉南スポーツフェスティバル vol.5」追加コンテンツ決定！
株式会社TryHard Japan（NASDAQ: THH 上場 TryHard Holdings Limited の子会社）は、泉南市と2026年3月14日（土）SENNAN LONG PARK（大阪府泉南市）にて、開催予定の「泉南スポーツフェスティバル vol.5」について、先日発表した開催情報に加え、新たな追加コンテンツが決定しましたので、お知らせいたします。
公式サイト｜https://www.tryhardjapanevent.com/sennan-sports-festival
今回の追加発表では、子どもたちが主役となるステージパフォーマンスや、スケートボードエリアでの特別体験企画など、より幅広い世代が楽しめる体験を拡充いたしました。
追加コンテンツ第2弾
ダンスパフォーマンス
ダンススピリッツスタジオは、幼児からシニアまで幅広い世代が在籍し、ジャズやHIPHOPなど多彩なジャンルのダンスを楽しめるスタジオです。創立30年の歴史の中で、NYで活躍するダンサーやLittle Glee MonsterのMAYUなど、多くのアーティストを輩出してきました。
地域イベントやミュージカル出演など幅広く活動しており、現在新メンバーを募集しています。初心者の方も大歓迎ですので、ぜひ私たちと一緒にダンスを楽しみましょう。
キッズチアダンス
「Kids Cheer Dance Marines」によるチアダンスショーを開催。
華やかなチアパフォーマンスと笑顔あふれるステージで、イベントに彩りを添えます。
SPINMASTER ISSEI
バスケットボールパフォーマー。
ボールスピンに特化したスタイルで2018年（中国）・2019年（インドネシア)の世界大会で優勝。
活躍はTV出演、プロリーグのハーフタイムショー、全国の商業施設・教育施設など多岐に渡る。
from OSAKA VARIETY ACT SHOW。
TOYAROCK
Freestyle footballというボール、音楽、ダンスを取り入れた競技で活動しているパフォーマー。
特に逆立ちで飛ぶ技handhopを軸にダンスとボールを不思議に融合させたスタイルを武器にパフォーマーとして活動をしている。
from OSAKA VARIETY ACT SHOW。
指スケ(フィンガーボード)体験会
全長約10cmのミニチュアスケートボードに、両足に見立てた2本の指を使ってトリックを繰り出す全く新しいエクストリームスポーツです。
性別年齢を問わず、どこでも楽しめるものなので一度体験してみませんか？
※受付にお越しいただいた方から順番にお楽しみいただけます。
スケーター・カツヤ出演決定！
亀岡市から世界へ
ストリートを主戦場にするスケーター・カツヤ。
切れのあるトリックと独自のスタイルで、見るものを引き付ける存在。
YouYubeからスケートショップなど幅広く活躍しているスケーター。
https://www.instagram.com/sk8katsuya
スポーツアロママッサージ出店決定！
スポーツアロママッサージとは、エッセンシャルオイルを活用し、スポーツに関わる人の競技力向上と心身のケアを目的とした施術です。香りによるリラックス効果と精油の薬理作用により、疲労回復や血行促進、柔軟性の向上、痛みの緩和などをサポートします。
ウォーミングアップやクールダウンにも活用でき、ケガの予防やパフォーマンス向上、心理面のコンディショニングにも役立つ総合的なケア方法です。
心身のリフレッシュを目的としたビーチヨガや、豪華景品をご用意したバスケットボール大会、ビーチフラッグ走など、多彩な参加型コンテンツは現在も参加者を募集しております。
初心者の方からアクティブに楽しみたい方まで幅広くご参加いただけるプログラムとなっておりますので、ぜひこの機会にエントリーください。
バスケットボール大会募集URL：https://hoop7.jp/events/9911/
ビーチヨガ募集URL：https://tarp-pro.jp/user/top/?club=25&category=3(https://tarp-pro.jp/user/top/?club=25&category=3)
ビーチフラッグ走募集URL：https://forms.gle/XTDkxnLs9QCTPXW57
ビーチサッカー募集URL：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey0UD-uvQpIoLqSicwII2zPI1vYjG_YOuVex_43vFLkLCVsA/viewform
同日オープン記念キャンペーン
イベント当日、SENNAN LONG PARKコミュニティエリアにて、『カフェ「offshore Cafe and Works」』と『海鮮屋「海鮮 勘三郎」』が開店いたします。
その開店を祝し、イベント連動キャンペーンとして、『カフェ「offshore Cafe and Works」』または『海鮮屋「海鮮 勘三郎」』でご飲食いただいたレシートを総合受付テントに持ってきていただくと、エナジードリンクをプレゼント！
「泉南スポーツフェスティバル vol.5」開催概要
日程｜2026年3月14日（土）
時間｜12:00～17:00
会場｜SENNAN LONG PARK
住所｜〒590-0535大阪府泉南市りんくう南浜２－２０１
料金｜入場無料
主催・企画｜泉南市
後援｜大和リース株式会社
制作・運営｜株式会社TryHard Japan
協力｜THE MARK MARKETS / HOOP7 / アヴァンチ大阪 / 株式会社BEACH TOWN / 一般社団法人日本催事販売協会
株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）
2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。
