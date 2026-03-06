東京・広尾で“富山を感じる一日”～桜の開花時期に合わせ「トヤマツリ」開催～

株式会社アトム

株式会社アトム（A-TOM Co., LTD.）は2026年3月28日（土）、渋谷区広尾に位置する自社施設コートヤードHIROOにて「トヤマツリ」を開催いたします。

本イベントは、“広尾で富山を感じる日”をテーマに桜の開花時期に合わせて実施する食・文化・若者の力を掛け合わせた都市型地方創生イベントです。富山出身の若者が地元に帰りたくなるきっかけをつくりつつ、地元企業の認知拡大と、これまで未訪問の方にも富山を“体験”していただく機会となりましたら幸いです。

首都圏在住の富山県出身者、富山に興味を持つ方々、そして施設周辺の地域住民の方々を対象に富山の食文化と次世代の表現者たちを通じて、100年先につながる地域の価値を再発見する場を創出します。

■ イベントコンテンツ

桜の木の下で味わう、富山の春

- 富山の【藤岡園】のお茶とお茶菓子コーナー- ホタルイカ詰め放題（富山湾の春の風物詩）- 富山の老舗蒲鉾屋【河内屋】の”おつまみかまぼこ”販売- 富山の日本酒をご提供（富山県の酒造から４種の新種と甘酒をご用意）※未成年者への酒類の販売・提供はいたしません春の富山湾を象徴するホタルイカ、伝統あるかまぼこ文化、地酒など食を通じて“富山の春”を体験できます。

テノール餅つき ～伝統×エンターテインメント～

本格餅つきに加え、テノール歌手が「よいしょー！」の掛け声をオペラ発声で披露する“テノール餅つき”を実施。

伝統行事をエンターテインメントとして再編集し、世代を超えて楽しめる体験型コンテンツを展開します。

若者表現者たちによる文化発信

- 富山出身の若手写真家による作品展示（高校生クリエイターとして話題となった新世代アーティスト）- 小学生DJによるパフォーマンス地方から生まれる“次世代の表現者”や、東京出身の新しい才能を結びつけることで従来抱かれがちな「地方＝伝統」というイメージを払拭し、尚且つ新しい価値の創出に寄与することを目指します。

■ イベントの特徴

“帰りたくなる故郷”を東京でつくる

単なる物産展ではなく、富山出身の若者が「やっぱり富山っていいよね」と感じられる場を目指します。

企業PRの新しい形

食材を扱う富山企業にとっての、単発の販売機会ではなく「文化文脈の中で体験してもらうPR」の場となります。

観光前の“感情接点”をつくる

まだ富山に行ったことのない方へは、旅行前に“感情的な接点”をつくることで将来的な来訪につなげます。

■ 開催概要

イベント名：トヤマツリ

日にち：2026年3月28日（土）

時間：10:00～18:00（17:00最終入場）

会場：コートヤードHIROO 東京都港区西麻布4-21-2

入場料：大人1,000円

■ 今後の展望

当社は、富山をはじめとした地方都市において食・文化・若者を軸とした地域創生事業を展開しています。本イベントを皮切りに、「都市で地方を感じる日」をシリーズ化し、首都圏と地方を継続的につなぐ文化プラットフォームの構築を目指します。

■ 取材のご案内

- 富山企業への取材- 富山県出身の若手写真家／小学生DJへのインタビュー- テノール餅つき撮影

など、視覚的・話題性のあるコンテンツを多数ご用意しております。

ぜひ取材をご検討ください。

■ 弊社アトムが目指すこと

富山県を拠点にまちづくりを推進する当社は、地域創生プロジェクトの一環として、地元の学生や地域住民をはじめとする若い世代とともに、地域に息づく文化的価値を再発見・再編集する取り組みを行っています。こうした活動を通じて、地方から100年先につながる文化を創造し、次世代へとアーカイブしていくことを目指しています。

また、これまで日本酒に親しむ機会が少なかった層や、日本酒に関心を持ち始めた若い世代に向けて、地元・富山の日本酒の魅力をより身近に感じてもらう機会を創出し、地域文化への理解と愛着を育む活動を継続してまいります。

■ 会社情報

会社名：株式会社アトム

所在地：東京都千代田区麹町4-4-7アトム麹町タワー

代表者：青井茂

設 立：1959（昭和34）年1月

電話番号：03-5210-8855

HP：https://a-tom.jp/

不動産ビジネス、投資ビジネスを軸に、アート、スポーツ、食の文脈から今ある資産を再定義し、「地方覚醒」を手掛けています。この時代に生きる一人ひとりの想いや情熱を敏感に受け止めながら、100年後も残る文化とは何かを想像し、世界を舞台に様々な分野でひとつひとつ足跡を残すために、これからも挑戦を続けていきます。

■ 本イベントに関する窓口

株式会社アトム

MAIL：press@mitomi-toyama.com

TEL：080-8849-8866（松本）