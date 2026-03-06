木下あおい × 博士監修による新プロジェクト『腸活LABO』が始動　日本インナービューティーダイエット協会が届ける、誰でも安心して学べる腸活コミュニティ

一般社団法人日本インナービューティーダイエット協会

一般社団法人 日本インナービューティーダイエット協会（代表理事：木下あおい）は、腸内フローラ研究の専門家であり協会顧問の農学博士・高畑宗明氏とともに、エビデンスに基づく正しい腸活をわかりやすく学べる新プロジェクト『腸活LABO』を2026年5月より開始します。

Instagram限定アカウントとYouTube配信を通じ、最新研究・食習慣・生活スタイル・美容・メンタルまで幅広く学べる新しいオンラインコミュニティとして展開します。

情報が溢れる現代社会において、

何を根拠にし、何を信じればよいのか迷う場面も多く、不安を感じることも少なくありません。

だからこそ、インナービューティーの先駆団体である私たちには、大切な役割があると考えています。

高畑先生は、協会顧問として10年以上にわたり学びを与え続けてくださっている、確かな知見と実績をお持ちの先生です。

その先生から【根拠ある腸活】を皆さまへお届けできることを、心より嬉しく思っております。

ぜひここで、腸活の「0→1」を丁寧に学び、ご自身の体や日々の暮らしに活かしていく楽しさを実感してください。

さらに、【理想論ではなく】、私たち協会が日頃から大切にしている「台所から叶える美しさと幸せ」を、具体的な食べもの・食べ方へと落とし込み、実践的にお伝えできることをとても楽しみにしています。

【ベーシック会員・エキスパート会員】の両会員とも月１回のLIVE配信を視聴できます。

さらに【エキスパート会員】限定で、「腸活LABOの限定Instagramに投稿されたデータ」を限定フォルダからダウンロードして、「ご自身のSNSアカウント」で活用・シェアしていただくことができます。

学んだ情報を確かな知識として活用し、周囲へシェアしていけるスキルアップの場としても、大変有意義な環境になることでしょう。

【誰もが美腸を叶える社会に】

その未来に向けて、これから皆さまと共に学べることを心より楽しみにしております。

【企画概要】

主催：一般社団法人 日本インナービューティーダイエット協会

企画名：腸活LABO

監修・顧問：農学博士 高畑宗明

代表理事：木下あおい

開始時期：2026年5月



参加費：

【１.ベーシック（LIVEのみ。月1回）】

■期間限定価格（※4月末まで）

一般 3,500円

IBP・オンサロメンバー 3,000円

IBPmaster 2,500円

■正規価格

一般 5,000円

IBP・オンサロメンバー 4,500円

IBPmaster 4,000円

【２.エキスパート（１.＋限定Instagram週3回（月12回相当） 根拠ある学び）】

※ エキスパート会員は「Instagramに投稿されたデータ」をダウンロードして、ご自身のSNSアカウントで活用・シェアが可能です。

■期間限定価格（※4月末まで）

一般 6,000円

IBP・オンサロメンバー 5,500円

IBPmaster 5,000円

■正規価格

一般 8,000円

IBP・オンサロメンバー 7,500円

IBPmaster 7,000円

【３.単発LIVE視聴】

1LIVEにつき

一般 6,000円

IBP・オンサロメンバー 5,500円

IBPmaster 5,000円

【企画の背景】

ここ数年、「腸活」は美容や健康のキーワードとして大きな注目を集め、発酵食品や食物繊維を意識した食生活が広がっています。

しかし腸のはたらきは、食事だけでなく、睡眠・運動・ストレス・ホルモンバランス・生活リズムなど、あらゆる日常の習慣と密接に結びついていることが科学的に明らかになってきました。

その一方で、SNSやインターネット上には根拠の不確かな情報や誇張された表現も多く見られ、「何を信じて実践すればよいのか分からない」という声も増えています。

日本インナービューティーダイエット協会では、これまで美腸栄養学を実践し「食を通じて内側から美しくなる」ことを軸に活動を展開してきました。

そして今回、新たな企画として協会顧問の農学博士・高畑宗明氏とともに、長年の研究知見をもとにエビデンスに裏付けられた腸活の正しい理解と実践を広めるオンラインプログラム『腸活LABO』をスタートします。

発酵食品や腸に良い食材の魅力を大切にしながら、そこに科学的な視点と生活習慣・メンタル・ホルモン・睡眠・運動などを含む多面的な視点で“腸を整える暮らし”を提案します。

わかりやすい表現とデザインを活用し、誰もが安心して学び、実践できる「やさしい科学の腸活コミュニティ」を目指しています。

【『腸活LABO』の特徴】

■ zoomセミナー

・博士による腸活セミナー（月1回）【ベーシック・エキスパート】

テーマ例：

便通と排出の生理学

脳腸相関とストレス

フェムケア・PMS・更年期の腸活

免疫・美肌・アンチエイジング

食品添加物やグルテンの最新知見 など

（常に最新論文情報を元に内容をアップデートします）

※セミナー資料は全ての会員さまでダウンロード可能です

・木下あおい氏と博士のトークセッション（月1回）【エキスパートのみ】

対談形式で、加入者から寄せられた腸活に関する質問を深掘り

博士による世界の論文を元にした理論解説と、

木下氏の感性豊かな日常実践の視点が交差する“学びと共感の場”です。

■ Instagram限定配信（週3回更新：月12回相当）【エキスパートのみ】

★インスタ投稿データダウンロード可能！

ご自身のSNSでもシェア可能！！

・博士監修による“日々実践できる腸活メソッド”

（食事、便通、睡眠、運動、フェムケア、年代別対策など）

・世界の最新論文を博士がわかりやすく解説（イラスト・図解付き）

さらに、7日間腸活チャレンジなど、参加者型の企画も随時開催予定

【加入特典】

加入者には、博士が開発した「腸活ライフスタイルスコア」を期間限定で4月末まで無料提供。

食事・便通・睡眠・ストレスなど約100項目のアンケートから、あなたの腸タイプを科学的に判定します。

Instagram配信やセミナー内容とリンクしたパーソナルな改善アドバイスを受けられます。

【主催者コメント】

木下あおい Aoi Kinoshita

管理栄養士/インナービューティープランナー(R)

腸内環境を整え美しく健康になる美容食を提案する。

発酵・旬の野菜を活用した料理教室、資格講座の運営。

北海道から沖縄、全国各地、海外にも認定サロンを展開。

美と健康を伝える教育事業、ダイエットサポート、インナービューティーSDGsプロジェクト、女性の活躍支援などに力を入れている。

『ノンフィクション』などメディア多数出演。

『３０代からの食べて美肌になるダイエット』（清流出版）、『やせるおやつ―小麦粉、白砂糖、卵、乳製品を使わない56のレシピ』（ワニブックス）、『美人はコレを食べている』（大和書房）などを著書（累計30万部）。

全国の協会認定講師IBPmasterでレシピ考案を行った『体の内からきれいになる食べ方』（宝島社）も大人気を博している。

■木下あおいInstagram

https://www.instagram.com/aoi_kinoshita/

【監修者プロフィール・コメント】

高畑宗明 農学博士

岡山大学大学院にて博士号（農学）を取得。腸内細菌や発酵食品の研究者として国内外で論文を多数発表。腸の健康や食に関する講演・セミナー、メディアへの寄稿など幅広く活動中。デザイナーとしても企業ブランディングやツール制作を行なっている。著書に『「腸内酵素力」で、ボケもがんも寄りつかない』（講談社）など。

＜コメント>

「腸活」が大切！と思ってヨーグルトや野菜サラダをたくさん食べているけれど、あまり体調の変化を実感しない方も多いのではないでしょうか？実は、「腸」の状態は食事だけでなく、運動やストレス、睡眠、水分、加工食品、体内時計など、多面的な要因が関連しています。そのため、腸内環境を色々な角度から知り、あなた専用の解決策を見つけることがとても大切です。

「腸活LABO」では、農学博士＆デザイナーとして、最新の論文に基づく腸や健康・美容に関する情報から、普段の生活にすぐに取り入れられるアドバイス、そして調理法や食材選びのヒントまで、多彩なトピックを「デザイン」化して分かりやすくお届けします。



【本リリースに関するお問い合わせ先】

一般社団法人 日本インナービューティーダイエット協会事務局

TEL：050-3188-1271 平日10：00～17：00

e-mail：info@diet-cooking-salon.com





