【神戸ポートピアホテル】春のおでかけにピッタリ！ホテルメイドのピクニックボックス＆日本料理店の味覚弁当 期間限定で販売！
ポートアイランド内の公園と、ピクニックボックス（左上）、味覚弁当（右下）
株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）では、テイクアウトでお楽しみいただける「ピクニックボックス」と「神戸 たむら 春の味覚弁当 菫（すみれ）」を、春の期間限定でご用意いたします。
ポートピアホテル周辺には、シンボリックな噴水や芝生広場、大型遊具もある小さなお子さまのいるファミリーにおすすめの「ポートアイランド南公園」や、煌めく春の海や港を行き来する遊覧船を眺めながらピクニックが愉しめる「ポーアイしおさい公園」など、自然や風景を楽しめる公園があり、アウトドアアクティビティやピクニックに最適です。そんな自然豊かな場所で、お腹も心も満たされるボリューム満点のピクニックボックスや春の味覚弁当を持って、気持ちの良い春の一日を過ごしてみませんか。
「ピクニックボックス」は、ホテルメイドの2種類のサンドイッチやローストビーフ、真鯛のフリットや豚ロースのピカタなどに加え、シーザーサラダやホテルパティシエ特製のスイーツをお楽しみいただける内容です。「神戸 たむら 春の味覚弁当 菫（すみれ）」は菜の花や桜海老、鰆柚庵焼きなど春の食材を使用した料理に、鯛の子煮、海老の芝煮、ローストビーフなど、多彩な味わいが楽しめる華やかなお弁当です。
■ピクニックボックス
1セット（2人前）\6,800 追加1人前\3,400
https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/takeout/menu/#!menu-499
＜メニュー内容＞
サーモンカツサンドイッチ 香草タルタルソース／生ハム・トマト・キュウリのサンドイッチ ジェノバソース／ローストビーフ／真鯛のフリット／豚ロースのピカタ／ちりめんじゃこスパニッシュオムレツ／海老のスパイシーソテー／ソーセージ／合鴨のスモーク／トマトファルファーレ／ポテトフライ／付け合わせ野菜
季節のフルーツ／アールグレイのマーブルケーキ／シーザーサラダ（別盛り）
＜注文方法＞
ご予約受付：2026年3月7日（土）11：00～
公式HPまたはお電話にて、お受け取り3日前の18：30までにご予約ください
※ご注文は2人前から承ります
■販売期間：
2026年3月14日（土）～5月6日（水・休）
■お渡し場所・時間：
本館1F デリカテス アラメゾン（11：00～18：00）
■神戸 たむら お持ち帰り 春の味覚弁当 菫（すみれ）
1個（1人前）\5,000 ※オーバルポイントプログラムアプリ会員さまは\4,500
https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/tamura/menu/#!menu-513
神戸 たむら お持ち帰り 春の味覚弁当 菫（すみれ）
＜メニュー内容＞
〔口取り〕 稚鮎唐揚げ、穴子の八幡巻き、鶯カステラ 等7種
〔魚料理〕 鰆柚庵焼き、はじかみ、花れんこん
〔煮もの〕 菜の花信田巻き、海老の芝煮、鯛の子、子芋 等
〔ご 飯〕 桜海老と筍ご飯
＜注文方法＞
公式HPまたはお電話にて、お受け取り3日前の18：30までに
ご予約ください
■販売期間：
2026年3月3日（火）～5月31日（日）※月曜定休（祝日の場合は営業、翌火曜休業）
■お渡し場所・時間：
南館4F 神戸 たむら（11：00～20：00）または
本館1F デリカテス アラメゾン（11：00～18：00）
〔ポートピアホテル周辺 公園情報〕
ポートアイランド南公園
（ホテルから徒歩5分）
シンボリックな噴水や芝生広場、ポートタワーやクルーズ船をモチーフにした大型遊具もある広々とした公園。小さなお子さまのいるファミリーにおすすめです。
ポーアイしおさい公園
（ホテルから車で5分）
神戸開港140周年を記念して島の西沿岸に造られた公園。煌めく春の海や港を行き来する遊覧船を眺めながらピクニックが愉しめます。「BE KOBE」のモニュメントもあり。
ポートアイランド ガイドマップ
https://www.portopia.co.jp/access/guide/
〔ホテル発のシャトルバスでウォーターフロントや山手へのお出かけもおすすめ！〕
ポートアイランド以外にも、海と山が近い神戸にはおすすめのピクニックスポットが多くあります。
ウォーターフロントの「TOTTEI PARK」や劇場型アクアリウム「atoa」へは、ホテル発のシャトルバス（10時台、13時台、16時台の0分・20分・40分 の各3便）が神戸税関付近で停車するので、便利にアクセスできます。
また、「布引の滝」や「神戸布引ハーブ園」へもホテルから新神戸までシャトルバスを利用すれば楽にアクセスできます。
シャトルバスのご案内
https://www.portopia.co.jp/access/bus/
■お問い合わせ：レストラン総合案内 Tel.078-303-5207（10：00～17：30）
※料金はすべて税込価格です
※メニュー内容は変更となる可能性がございます