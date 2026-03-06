【ABEMA】指原莉乃、歌とダンス未経験の15歳に期待「オーディションは…」LE SSERAFIM・SAKURAの告白に指原＆ヒコロヒーが驚愕

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#2を2026年3月3日（火）よる8時より無料放送いたしました。

■『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』とは

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクトです。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘します。本プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃をはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLITのメンバーMOKAとIROHAの出演が決定。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守ります。

2026年3月3日（火）放送の#2では、#1に続き2次審査の模様が明らかに。エミリー、レクシー、サマラの3名が踊る課題曲をバックに、Femme、Jazz Funk、Hip Hopの3ジャンルから1つを選択してパフォーマンスするダンス審査にて経験豊富な参加者が続々と登場する中、注目を集めたのは15歳の参加者・SAKURA（飛 咲来）です。歌・ダンスともに未経験でオーディション初参加の彼女は、小学3年生から不登校を経験。LE SSERAFIMに憧れてアイドルを志し、現在居住する富山県にレッスンを受けられるような場所がないため、「自宅の冷蔵庫の前で（反射を鏡代わりにして）練習しています」と告白。これにはスタジオからも「もう泣かせてくれるね」と思わず感情移入するコメントが飛び出しました。

迎えたダンス審査にてHYBE × Geffen Records エグゼクティブクリエイターで、BTS の元振付師として知られるソン・ソンドゥクら審査員陣は「見る人を気持ち良くさせる魅力を持っている」「将来性、スター性に疑いの余地がなかった」とSAKURAを絶賛。さらに、HANAの『Drop』、YOASOBIの『アイドル』、宇多田ヒカルの『Automatic』という3ジャンルの楽曲メドレーに挑戦するボーカル審査でも、SAKURAは高評価を獲得します。

スタジオでは、12名にまで絞られる2次審査の合格圏内にいるメンバーを予想。指原莉乃は気になっている参加者としてSAKURAの名前を挙げ、「（富山県の）自然を背負って歩いている背中だけで泣けます」と語り、SAKURA（LE SSERAFIM）も「未経験って分、その可能性の幅が一番ある子なので、成長を見てくれるんだったら、一番いい意味で可能性を持ってる子なんじゃないかな」と、そのポテンシャルに大きな期待を寄せました。

運命の合格発表。SAKURAはギリギリの12位で通過を果たしました。ソン・ソンドゥクは「課題は山積みですが、（審査員陣）全員が12番目に彼女を選びました。将来性とスター性に疑いの余地がなかったからです」と選出理由を語ります。これを受けSAKURAは「めっちゃ嬉しいです。鏡のない環境で練習してきたので、先生がいる合宿所という憧れの場所に行けるのが楽しみです」と喜びを語りました。

一方で、オーディションの残酷な側面も浮き彫りとなりました。LDHのダンサーとして活躍する20歳の参加者・SARAは、ダンス審査で全体2位という高いスキルを見せながらも、「1位しか選ばれないこのオーディションでは、今から1位を取らないと意味がない」と悔し涙を流します。続くボーカル審査では「自分の声を見つけられていない」「もう少しガーリーな表現も見たかった」と厳しい評価を受け、グループとのバランスなど総合的な判断により、無念の脱落となりました。これにはKAZUHA（LE SSERAFIM）も「2位だったのに落ちるんだ…」と驚きを隠せない様子。圧倒的な実力者が舞台裏で泣き崩れる姿は、本オーディションの厳しさを物語り、波乱の結末となりました。

この緊張感あふれる2次審査の模様を見届けた指原は、「今でもオーディションの課題だったダンスは覚えてる？」と質問。すると、SAKURA（LE SSERAFIM）は、「ほぼ何をしたか覚えてないです、その瞬間を集中していたのであんまり覚えていないですね。当時の映像を見ても『こんなことしていたんだ、自分』と思います」と告白。これには指原、ヒコロヒーも「すっご」と声を上げました。

参加者が生き残りをかけて、ハイレベルな審査に挑んだ『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#2は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。

■ABEMA『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』 番組概要

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

#2放送日時：2026年3月3日（火）よる8時～

（毎週火曜よる8時放送）

#2前半配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p102

#2後半配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2039_s1_p103

#3放送日時：2026年3月10日（火）よる8時～

スタジオキャスト：

指原莉乃

ヒコロヒー

SAKURA（LE SSERAFIM）

KAZUHA（LE SSERAFIM）

MOKA（ILLIT）

IROHA（ILLIT）

