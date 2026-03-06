アイス好き必見！全国厳選の名品が集う国内最大級アイスクリームフェス2026開催

株式会社アイスクリーム・ラバー

全国各地から厳選したご当地アイスが一堂に集まるアイスクリーム万博「あいぱく(R)」が、ゴールデンウィークに開催決定！2026年4月24日（金）から5月6日（火・振休）までの13日間、「あいぱく(R) Premium TOKYO 2026」を新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区）にて開催いたします。

全国の魅力を発信！アイスから始まる、地域と出会う新しい体験

あいぱく(R) Premium TOKYO 2026

本イベントは、全国各地で愛されながらも、まだ多くの方に知られていない“ご当地アイス”の魅力を広く発信することを目的として開催いたします。地域に根ざした素材や製法、作り手の想いが詰まったアイスには、その土地ならではの物語があります。私たちは、そうした一つひとつの個性を丁寧に紹介し、多くの方に出会っていただく場を創出したいと考えています。

アイスクリームをきっかけに、その土地の文化や名物、観光資源に興味を持っていただき、「実際に訪れてみたい」と思っていただけること――それこそが本イベントの目指す姿です。アイスを通じて日本各地を旅するような体験をお届けし、地域の魅力を未来へとつなげてまいります。

混雑緩和へ、新料金システム「ダイナミックプライシング」導入

本イベントでは入場料にダイナミックプライシング（時間帯変動制）を導入いたします。近年、多くのお客様にご来場いただく一方、原材料費や物流費の高騰、会場運営費の増加もあり、従来の料金体系では安定したイベント運営が難しくなってまいりました。そこでイベントを継続しつつ体験価値も向上させるため、時間帯別の変動料金制へ移行いたします。平日の入場料は600円（事前販売チケット500円）とさせていただきますが、土日祝日は900円（事前販売チケット800円）とし、平日をより気軽にご参加いただける設定にしました。その他には、2名同時入場でお得なペアチケットやU-22学割チケット、あいぱくマニア向けの全期間フリーパスチケットなどを販売いたします。

料金を平日と休日で調整することで混雑の分散にもつなげ、より快適にお楽しみいただける環境づくりを目指します。全国の個性豊かなアイスを楽しめる場を今後も長く続けていくための取り組みですので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

ダイナミックプライシングの料金につきましては、改めて公式WEBサイトおよびSNSにてご案内いたします。

販売する商品はアイス好きが厳選した選りすぐりのアイスたち！

アイスクリーム専門家として活動する『アイスマン福留』をはじめ、アイスマニアによる団体『日本アイスマニア協会』が、日本全国から選び抜いたこだわりのご当地アイスを取り揃えます。話題の最新トレンド商品や、普段は店舗でも提供していないイベント限定フレーバーなど、ここでしか味わえないラインアップを予定しています。

全国各地の絶品アイスを食べ比べながら、まるで日本を旅するような体験をお楽しみください。販売商品および出店情報は、2026年3月下旬以降に公式HPおよびSNSにて順次発表いたします。

あいぱく(R) Premiumとは

今回は、「あいぱく(R)」がパワーアップした「あいぱく(R) Premium」での開催。”アイス好きの楽園空間”というコンセプトはそのままに、より充実した内容になっています。

- 真夏の暑さも、雨風も気にならない！駅直結の全天候型会場での開催- アイスクリームだけではなく、アイスクリームのグッズも販売（ICECREAM HOLICの同時開催）- アイスに関するエンタメ要素コンテンツが満載！- 会場内に300席以上の大型イートインスペースをご用意入場料：大人（小学生以上）平日600円／土日祝900円（事前販売チケットあり）、子ども（未就学児以下）無料※事前販売チケットは当日料金より100円引きでご購入いただけます。- 各日先着3,000名様に「あいぱく(R)オリジナル記念リストバンド」をプレゼントアイスクリーム好きの楽園空間を追求！

全国から選りすぐりの絶品アイスを楽しめるだけでなく、"食べられないアイス"をテーマにしたイベント『ICECREAM HOLIC』も同時開催いたします。

『ICECREAM HOLIC』のコンセプトは"わたしを彩る溶けない魔法"。ハンドメイド作家や雑貨アーティストがアイスクリームをモチーフにした作品を販売いたします。おいしいアイスを楽しむだけでなく、毎日を彩るファッションの要素を加えた特別なイベントです。『ICECREAM HOLIC』への出店作家・ブランド・企業様募集中です。エントリー方法などについてはお問い合わせください。

『あいぱく(R)』を共に盛り上げる企業パートナー募集

国内最大のアイスクリームフェスとして定着した「あいぱく(R)」は、今年もさらに規模を拡大して開催いたします。13日間にわたる今回のイベントでは、F1層（20歳～34歳の女性）、F2層（35歳～49歳の女性）を中心に、約10万人の来場を見込んでいます。



これまでの開催では、マスメディアの取材や生中継も多く、人気店舗には行列ができることが恒例となっています。待ち時間には大型ビジョンを視聴する機会が生まれ、効果的なPRが可能です。また、あいぱく(R)公式アカウントやイベント監修者であるアイスマン福留を含め、SNSの総フォロワー45万人にリーチできるため、広範なプロモーションが期待できます。

この度、イベントの成功と充実した内容の提供を目指し、協賛企業を募集いたします。ブース出店はもちろん、約564インチ（W12.5m×H7m）の4K大型ビジョンでのCM放送、サンプリング、公式HPバナー掲載、看板パネルへのロゴ掲載など、さまざまな協賛プランをご用意しております。

アイスクリーム業界のみならず、幅広い分野の企業様との連携を通じて、イベントを新たな価値創造の場とし、参加者に一層の感動を提供したいと考えております。

本イベントの趣旨にご賛同いただき、ご協賛を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。協賛金はイベントの運営費用に充当いたします。詳細についてはお気軽にご相談ください。

一般社団法人 日本アイスマニア協会について

一般社団法人 日本アイスマニア協会は、アイスクリームに関する検定試験「アイスマニア検定」に合格したアイスクリーム好き13,800名を超える会員が所属する団体です。（2025年12月時点）”Cool Ice Japan”をコンセプトに、ご当地アイスによる地域の活性化と、日本のアイスクリーム業界の発展に貢献することを目的として活動しております。代表理事を務めるのはアイス評論家のアイスマン福留。アイスクリーム万博「あいぱく」の企画・運営ほか、アイスメーカー協力のもと、新作アイスの試食会「アイスマニア☆ミーティング」などを主催。



・一般社団法人 日本アイスマニア協会 ： http://www.icemania.jp/

アイスマン福留について

1973年、東京都足立区生まれ。2010年からアイスクリーム評論家として活動。毎年1,000個以上のアイスクリームを食べ、食べ終わった容器は全て収集、現在のコレクションは1万点を超える。2014年、「一般社団法人 日本アイスマニア協会」を設立し、代表理事に就任。全国各地のご当地アイスが楽しめる 『アイスクリーム万博 “あいぱく”』 を主催。メディアにも多数出演。著書には『日本懐かしアイス大全』、『日本アイスクロニクル』、『日本ご当地アイス大全』（辰巳出版）などがある。

イベント開催概要

アイスクリーム評論家「アイスマン福留」

イベント名：アイスクリーム万博「あいぱく(R) Premium TOKYO 2026」

開催日時： 2026年4月24日（金）～5月6日（火・振休） 11:00～19:30（最終日6日は18:00閉場） 会場： 新宿住友ビル 三角広場（東京都新宿区西新宿2-6-1）

入場料： 大人（小学生以上）平日600円／土日祝900円（事前販売チケットあり）、子ども（未就学児以下）無料

特典： 各日先着3,000名様にオリジナル記念リストバンドをプレゼント（全13色の日替わりカラー。アイスクリーム好きの方はぜひコンプリートを目指してください）

主催： 「あいぱく(R)」実行委員会

※チケット販売の詳細は改めて公式サイト等でご案内いたします。

※会場ではお持ち帰り用の「保冷バッグ＋ドライアイス」を販売しておりますのでご利用ください。

※天候や社会状況により、営業日時・イベント内容が変更となる場合があります。予めご了承ください。最新情報は公式サイトをご確認ください。

具体的な販売商品や概要については、あいぱく(R)オフィシャルサイトをご確認ください。

・あいぱく(R)オフィシャルサイト：https://www.i-89.jp

・X：https://x.com/i89fes （ハッシュタグは #あいぱく ）

・Facebook：https://www.facebook.com/i89jp

・Instagram：https://www.instagram.com/i89fes

・通販「あいぱく(R)ONLINE」：https://www.i-89.shop/

※「あいぱく」、およびロゴマークは、一般社団法人 日本アイスマニア協会の登録商標です