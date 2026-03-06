三菱地所ハウスネットの営業支援ツール「MirCA（ミルカ）」のデザイン・開発を支援

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）はこのほど、三菱地所ハウスネット株式会社（本社：東京都新宿区、取締役社長：平川清士、以下「三菱地所ハウスネット」）が手がける営業支援ツール「MirCA（ミルカ）」につきまして、企画デザイン及び開発を支援させていただきましたのでお知らせいたします。

不動産売買におけるDXを推進

三菱地所ハウスネットが2025年12月から運用を開始した営業支援ツール「MirCA（ミルカ）」は、不動産の売却を検討する顧客との現地査定や面談の際に営業社員が活用するタブレット向けウェブアプリです。

これまで紙やPDFベースだった物件の査定書や提案書を、スマートにデジタル上で顧客に示すことで、より良い接客体験を提供。デジタル技術を活用して接客の場におけるお客様への提案品質向上を実現するとともに、不動産売買におけるDXを強力に推進します。

ご参考：

2026年1月29日付・三菱地所ハウスネットニュースリリース

不動産仲介業務を次のステージへ！お客様への提案をデジタル化し、顧客体験の向上を実現

https://cdn.www.mec-h.co.jp/corp/pdf/mech20260129.pdf

フラーの支援について

MirCA（ミルカ）体験会のようす

「MirCA（ミルカ）」の企画デザイン・開発にあたりまして、フラーは要件定義からプロダクトのデザイン・開発まで三菱地所ハウスネットに伴走支援しました。

取り組みの中でフラーが大切にしたことは、現場でお客様と対面する三菱地所ハウスネットの営業社員の業務理解を深め、営業社員とその先にいるお客様に寄り添うことです。

不動産売買の現場についての理解を深めるため、フラーのディレクターやデザイナー、エンジニアといったプロジェクトメンバーは、実際の査定の様子や提案のお示しまでのプロセスを擬似体験。営業社員の現場での動きをもとに、タブレットで表示するツールの使い勝手やツールの機能として必要な要素を検討しました。

営業社員を対象とした事前の体験会も実施し、現場における活用方法や今後の改善点を丁寧にヒアリング。ユーザーのリアルな声を反映した、営業現場に寄り添ったプロダクトとしてのアップデートを今後も継続していきます。

一連の現場に寄り添ったものづくりを通じて、フラーは三菱地所ハウスネットの事業にいっそう貢献するものづくりに取り組むとともに、当社がミッションに掲げる「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」の実現に邁進する所存です。

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp