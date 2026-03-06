電磁誘導式ロータリーエンコーダABS OR700販売開始

株式会社ミツトヨ

株式会社ミツトヨ（本社：川崎市高津区、代表取締役社長：沼田 恵明）は、2026年2月より電磁誘導式ロータリーエンコーダABS OR700の販売を開始いたしました。

耐水性・耐油性に優れたコンパクトタイプです。工作機械などに搭載するロータリーテーブルや、工具の高精度な角度位置決めを実現します。

ミツトヨでは今後とも日々進化するものづくりの未来へ、精密測定で貢献してまいります。

●開発背景

ミツトヨ商品ラインナップには、様々な装置メーカ様にご採用頂いている、リニアエンコーダ(商品名:リニヤスケール、1975年販売開始)がございます。その装置メーカ様からのロータリーエンコーダ開発、販売のご要望にお応えするためです。

●商品特長

ミツトヨ製リニアエンコーダ、デジタルノギスで多数出荷実績ある電磁誘導式エンコーダを採用し、耐環境性(耐水＋耐油)に優れています。

さらに、ロータリーエンコーダの取り付けを容易にする、調整工具やソフトウェアもご用意しております。

※1:ミツトヨHPよりダウンロードできます。PCはお客様手配

●提案先

ロータリーテーブル、ロボットアーム、旋盤タレット等々の回転制御、角度制御の分野

●仕様

※2:対応準備中含む

●販売開始

2026年２月２日

●販売目標

2026年目標は1200軸

●商品ページ:こちら↓↓↓

https://www.mitutoyo.co.jp/products/sensors-and-devices-incorporated-units/scale-units/rotary/main/579-700-03/

●カタログ:こちら↓↓↓

https://www2.mitutoyo.co.jp/useful/scale-units/13027_web/?_gl=1*1ht4mb*_ga*MTMwMTkzNjAwMy4xNjkxMDQxNTI0*_ga_V13726ZQL9*czE3NzEzMTM4NzMkbzQyNCRnMSR0MTc3MTMxNDA2NiRqMzMkbDAkaDA.#target/page_no=1

本ニュースリリースに関するお問い合わせは下記メールアドレスにて

「営業サービス本部 営業戦略企画部」までご連絡ください。

Sales_Strategy_Planning_Department@mitutoyo.co.jp