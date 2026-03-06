国際アート＆デザイン大学校 【Vtuber英会話レッスン】ナナホシナナ×声優科オンライン特別授業を開催

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際アート＆デザイン大学校（A&D）では、2026年2月18日、人気Vtuberのナナホシナナ氏を講師に迎え、声優科学生を対象とした初心者向け英会話オンラインレッスンを開催しました。

本授業は、「声優・俳優として英会話ができることはメリットしかない！」をテーマに、学生の将来の選択肢を広げることを目的として実施しました。

Vtuberによる実践型・英会話レッスン

授業では、

・ アルファベットのネイティブ発音トレーニング

・ シャドーイング練習

・英語なぞなぞ（What am I? など）

・英語早口言葉

・英語での自己紹介発表＋フィードバック

といった実践的な内容を展開。

「意味は分かるけれど言語化できない」という悩みを解消するため、発音・リズム・アウトプットを重視した構成となりました。

【学生の声】英語が“苦手”から“楽しい”へ

今回のレッスン後、学生からは多くの前向きな声が寄せられました。

「内容は普段の授業と違いましたが、久しぶりのナナホシ先生の授業はとても楽しかったです。シャドーイングや細かい発音など大変勉強になりました。“意味は分かるけど言語化できない”という悩みが改善に近づいた気がします。」

「英語があまり得意ではなく避けてきましたが、ナナホシさんの勉強法は分かりやすく、これなら頑張れそうだと思えました。」

「久々の英語の授業で不安もありましたが、楽しく学ぶことができました。洋楽をよく聴くので、歌詞をもっと理解できるよう今日教わった方法を実践したいです。」

「苦手だった英語が今日は楽しく感じました！早口言葉や映画での覚え方のコツなど、知らなかったことをたくさん学べました。」

「話す練習や聞く練習が楽しく、少しずつ上達している感覚がありました。」

「英語は高校以来避けてきましたが、今日の授業が楽しく、もう少し勉強してみようかなという気持ちになりました。」

「今まで英語の授業が楽しいと感じたことがなかったのですが、今日は本当に楽しかったです。シャドーイングが一番印象に残っています。」

「英語での表現の面白さに改めて気づきました。外画の吹き替えにも活きるスキルだと思います。英語が堪能なVtuberの先生がとてもかっこよかったです。」

「苦手意識」から「挑戦してみたい」へと意識が変化した学生が多く、語学学習へのモチベーション向上にもつながりました。

声優・俳優にとって英語力が武器になる理由

アニメ・ゲーム・配信業界のグローバル化が進む中、英語力は

・海外イベント出演

・グローバル配信

・英語ナレーション・吹替案件

・海外ファンとのコミュニケーション

など、活躍の場を広げる重要なスキルとなっています。

英語で自己表現できる声優は、将来的な活動の可能性を大きく広げることができます。

ナナホシナナ プロフィール

デビュー：2022年5月

チャンネル登録者数推移

・2023年11月 10,000人突破

・2024年3月 20,000人突破

・2024年4月 30,000人突破

各種ストリーマー大会・VTuberイベントに多数出演し、若年層を中心に支持を拡大しています。

学校法人国際総合学園 国際アート＆デザイン大学校

所在地：〒963-8811福島県郡山市方八町2-4-1

代表者名：市田 比佐浩

ＵＲＬ：https://www.art-design.ac.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、

エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/