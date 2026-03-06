STELLAR HOLLYWOOD 国際女性デーに寄せた新作コレクションを発売 ― ミモザの花をモチーフにしたアクセサリーや特別対談コンテンツを公開 ―

株式会社エスモードアート

コレクションについて

国際女性デーの象徴であるミモザをモチーフに、自分らしく輝くすべての女性に寄り添う、

STELLAR HOLLYWOODの想いを込めて。



「感謝・思いやり」の花言葉を持つミモザに、ゴールドにはシトリンをあしらい、「成功・幸福」を象徴する前向きな意味を込めたアイテムを展開。金運や仕事運を高め、身に付ける人をポジティブなエネルギーで包み込みます。シルバーはクリーンで洗練された印象に。ミモザのフォルムを際立たせ、軽やかに身に付けられます。

アイテムラインナップ

パールミックスフリンジダブルフィンガーリング（シルバー）：\16,500円(税込)(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/ARG6S09W01S08)

パールミックスフープフリンジピアス／イヤリング（シルバー）：\13,200円(税込)(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/APR6S09W03S08)

シトリンパールミックスフラワーフリンジピアス／イヤリング（ゴールド）：\38,500円(税込)(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/APR6S09W02S07)

シトリンスクエアスタッドピアス／イヤリング（ゴールド）：\11,000円(税込)(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/APR6S09W06S07)

シトリンリーフスタッドピアス／イヤリング（ゴールド）：\11,000円(税込)(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/APR6S09W07S07)

シトリンパールミックスブーケイヤークリップ（ゴールド）（片耳）：\9,900円(税込)(https://www.stellarhollywood.com/c/all_item/AER6S09W05S07)

表参道店限定企画

3月8日の国際女性デーを記念し、STELLAR HOLLYWOOD 表参道店では、期間中に商品をご購入いただいたすべてのお客様へ、先着でミモザの花を一枝プレゼントいたします。

春の訪れを告げるように明るく咲くミモザは、希望や感謝を象徴する特別な花。イタリアで、国際女性デーに女性へミモザを贈る習慣が広がったことから、この日を象徴する花として親しまれるようになりました。



アクセサリーとともに、誰かを想う気持ちや自分を大切にする時間が広がっていきますように。

そんな想いを込めてお届けする、特別な企画です。

寄付について

STELLAR HOLLYWOODでは、本コレクションの売上の一部を国際NGOプラン・インターナショナルへ寄付します。

ミモザの花が象徴する「希望」や「支え合い」の想いを、アクセサリーを通して次の世代へつなげたい。



その考えから、女性が自分らしく未来を選び取っていけるよう支援する活動に寄付を行います。

一つひとつの選択が、誰かの可能性をそっと後押しすることがあります。

身につける人の気持ちとともに、優しさが広がっていく取り組みです。

特別対談コンテンツ

写真右：風間ゆみえさん（スタイリスト・ファッションディレクター）写真左：東原妙子さん（ファッションエディター）International Woman’s Day 2026― 選択が、自分のスタイルをつくる ―

国際女性デーに寄せて、スタイリスト・ファッションディレクターの風間ゆみえ氏と、ファッションエディターの東原妙子氏による特別対談が実現しました。

お二人が語ったのは、

・人生の転機

・大切にしてきた価値観

・装いを選ぶ基準

・“正解のない時代”にどう自分を保つか

長く信頼を築き、自らのスタイルを更新し続けてきた二人が交わした対話から浮かび上がるのは、スタイルとは日々の選択と感覚の積み重ねによって育まれていくものだということ。しなやかで奥行きのある対話をお楽しみいただけます。

■ お二人の対談はこちらから

URL：https://www.stellarhollywood.com/f/womansday_talk

購入先について

新作コレクションは、公式オンラインストアおよび STELLAR HOLLYWOOD 表参道店にてお求めいただけます。

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）について

STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）は、身につけることで自分らしさを引き出し、日常を少し特別なものへと導くアクセサリー・ジュエリーブランドです。

何げない日々の装いに加えるだけで、まるで映画のワンシーンのように、自分が主役になる瞬間をつくり出します。

また、金属アレルギーに配慮し、ニッケルをほとんど含まないニッケルフリー素材を使用。

肌にやさしく、金属アレルギーの方にも安心して身につけていただけるものづくりを心がけています。

あなたが輝くことで、この星もまた輝く。

STELLAR HOLLYWOODは、この星で輝くあなたの物語に寄り添います。

最新情報は、ブランド公式サイトやSNSで随時発信中です。

■Instagram

URL：https://www.instagram.com/stellarhollywood/

