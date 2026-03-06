「セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター」が新登場！カリッと食感＆甘じょっぱい味わいがクセになるプレッツェルショコラが発売！
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、チョコレートと食感素材を組み合わせた新商品「セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター」を、3月10日（火）より全国のセブン‐イレブンにて順次発売します。
SNSやYouTubeのASMR動画、さらには韓国トレンドとして若年層を中心に話題となっている「プレッツェル」を主役に、ココアホライズン認証を取得したサステナブルカカオを使用したコク深いビターチョコをコーティングしました。プレッツェルの塩味とチョコレートが織りなす、絶妙な甘じょっぱさがクセになるスイーツです。
形・味わい・食感と多方面で人気のプレッツェルを、セブンプレミアムのお菓子でぜひお楽しみください。
カリッと食感と甘じょっぱい味わいがクセになる新商品
■セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター
価格：138円（税込149.04円）
発売日：3月10日（火）～順次
販売エリア：全国
メーカー：ブルボン
サステナブルなビターチョコ
コーティングのチョコレートは、ココアホライズン認証を取得したサステナブルカカオを使用しました。ほろ苦くコク深いビターチョコは甘すぎないので、最後まで飽きずに食べられます。
カリッと食感のプレッツェル
※画像はイメージです
チョコレートをコーティングしても本格的なカリッと食感が楽しめるプレッツェルは、程よい塩味がポイント。ビターチョコのほろ苦さが合わさり、甘じょっぱくてクセになる味わいを生み出します。
担当者コメント
カカオの高騰などでチョコレート市場が変化する中、トレンドの「プレッツェル」を組み合わせた、人気の「食感素材」チョコレート菓子を新たに開発しました。プレッツェルのカリッとした食感と、濃厚なチョココーティングのバランスを追求し、最高の食感に仕上がっています。見た目や味わいにもこだわった新商品で、ぜひチョコレートを堪能していただけたらうれしいです。
※店舗によって価格が異なる場合がございます。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。
※画像はイメージです。
※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。