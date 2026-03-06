日本の航空宇宙分野の国家競争力再生を議論！ AIデータ社「AIエージェント×AXフォーラム～航空・宇宙」開催レポート

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁。以下AIデータ社）は、2月19日に、政府が戦略的に推進する重要17分野の一つである「航空宇宙分野」における日本の競争力強化を目的に、フォーラムを開催しました。



宇宙開発を巡る国際競争が激化し、SpaceXのような企業がパラダイムシフトを起こす中、本フォーラムではAIを活用したプロジェクト管理や衛星データの利用、月面探査、宇宙港整備など、日本が再び世界で戦うための具体像が共有された。研究・産業の第一線で活躍する有識者により講演・ディスカッションを通じて、宇宙産業におけるAIとデータの活用、知財戦略、異業種連携について深く議論されました。

開催レポートの詳細はこちら :https://webinarabc.jp/new-webinar/new-webinar_feb/

■セッション1

「航空・宇宙分野の国家競争力を再生するAI PMO×MOAT OSとは」

AOSグループ代表 佐々木 隆仁

弊社佐々木の講演では、航空宇宙分野における日本の競争力再生に向け、「AI PMO」と「MOAT OS」の考え方が提示された。SpaceXがもたらしたパラダイムシフト（再利用エコシステムと知財戦略、下流インフラの支配）に触れ、日本が単なる部品供給の「下請け」に甘んじないための戦略の必要性を指摘した。具体的には、「Tokkyo.AI」による世界の特許データ分析を通じて勝ち筋（上流工程の素材や精密加工技術など）を見極める上位レイヤーと、AIを統合的な司令塔（AI PMO）として大規模プロジェクトを推進し、そのノウハウをデータとして蓄積して競争優位の源泉（MOAT）を築く下位レイヤーからなる「AI国家実装の2レイヤーモデル」を提唱した。

■セッション2

「月面探査車YAOKIで構築する月のデータセンター戦略」

株式会社ダイモン 代表取締役 中島 紳一郎 氏

中島氏には、超小型軽量の月面探査車「YAOKI」を活用した月面開発戦略についてご講演いただいた。米中をはじめとする国際的な資源（水）獲得競争が激化し、事実上の実行支配が進む月面において、日本が独自の技術力で先行することの重要性が指摘された。YAOKIは転倒しても走行可能で、耐衝撃性や軽量性に優れており、将来的には資源センサーによる探査、無線充電、洞窟探査に向けた通信連携、群探査によるマッピングなどを計画していると説明した。小型軽量で多数のデータを収集する「脇役」に徹することで、月面のあらゆる情報を集約する「月のデータセンター（月のGoogleマップ）」となり、巨大な世界市場で勝負するビジョンが示された。

■セッション3

「AI SpaceDefense on IDX の“7人のAI参謀”が航空・宇宙産業のミッションクリティカルAIとなる」／ AIデータ株式会社 取締役CTO 志田 大輔

AIデータ株式会社 取締役CTO 志田 大輔

弊社志田は、「AI SpaceDefense on IDX」について紹介し、失敗が許されないミッションクリティカルな宇宙開発におけるAIエージェント活用の可能性を解説した。講演では、衛星のコンステレーション運用中に異常が発生したという想定でデモを実施した。設計・製造・試験・運用・データ・経営・知財の各部門を担う“7人のAI参謀”が連携し、膨大なデータから原因を特定（設計感度と製造のばらつきの組み合わせ）し、運用継続の可否や用途別の影響を定量的に分析する様子が示された。最終的に経営参謀が全体最適化の判断を下し、知財参謀がトラブル対応のノウハウを特許化して「MOAT（堀）」に変えるという、AIによる次世代の意思決定支援と知財創出のプロセスが提示された。

■セッション4

「ゼネコンが考える宇宙～非宇宙企業の宇宙事業戦略～」

清水建設株式会社 フロンティア開発室 宇宙開発部 プリンシパル 金山 秀樹 氏

金山氏には、ゼネコンの視点からの宇宙事業への取り組みについてご講演いただいた。同社は1980年代から宇宙を究極の極限環境と捉え研究を続けており、現在は「宇宙輸送系インフラの整備」「衛星データ活用」「月面インフラ整備」の3本柱でビジネスモデル構築を目指している。具体的には、スペースワン等のロケット射場の建設やエンジン燃焼試験設備の支援、GNSSやSAR衛星を用いた建設現場等のモニタリング、月面シミュラント（模擬砂）の製造や月面居住モジュールの地上実証などを進めている。これらの事業は、新事業創出に特化した採用枠や社内公募制度による多様な人材、そして複数の宇宙ベンチャーへの出資を通じた共創体制によって強力に支えられていることが強調された。

■セッション5

「衛星データ解析で捉える街の変化を可視化 ～スペースシフト × NTTPCの共創による取り組み紹介～」

株式会社スペースシフト 最高事業責任者 多田 玉青 氏

NTTPCコミュニケーションズ株式会社

イノベーション推進部 サービスイノベーション室 主査 齋藤 健輔 氏

多田氏と齋藤氏は、衛星データとAIを活用した都市開発モニタリングの共創事例について解説した。スペースシフト社は、広域かつ過去に遡れる衛星データの特徴を生かし、AIで建物の変化（新設・解体）や災害状況、農業の作付け状況などを画像解析する技術を紹介し、さらに生成AIを用いて解析結果をテキストやレポートで提示する取り組みを説明した。NTTPC社は、そのAI解析結果を国土交通省の3D都市モデル上で分かりやすく表示するプラットフォームを提供しており、ピンを立てて変化箇所を可視化することで、現場の調査対象の絞り込みや優先順位付けを支援するデモを披露した。両社の連携により、データ利用のハードルを下げ、将来予測への活用を目指す方向性が示された。



■セッション6

「北海道に、宇宙版シリコンバレーをつくる」

SPACE COTAN株式会社 事業運営グループ ディレクター 高瀬 友輔 氏

高瀬氏は、北海道大樹町で進められている「北海道スペースポート（HOSPO）」の取り組みを解説した。同施設は「民間に開かれたロケット射場」であり、東と南に開けた海、空いている航空・海路、高い晴天率、空港からのアクセスの良さなど、世界的にも優位な立地条件を備えている。現在、新たな射場（LC-1）の建設が進んでおり、将来はさらなる射場（LC-2）や3000m滑走路の整備も構想されている。HOSPOは単なる射場の提供にとどまらず、ロケット工場の誘致などによる地域活性化と「宇宙版シリコンバレー」の形成を目指している。また、企業版ふるさと納税を活用した資金調達を通じて、異業種企業の宇宙産業への参入や企業間の連携を後押ししていることが語られた。

■アフタートーク

アフタートークセッションでは、登壇者が一堂に会し、今回のそれぞれの講演内容、お立場から、日本の宇宙ビジネスが勝ち残るための戦略について議論が行われた。国内のロケット射場不足を解消し、海外事業者も受け入れる体制づくりの重要性が指摘された。また、政府の「宇宙戦略基金」は技術の成熟度向上や経済安全保障の観点から意義深く、これに呼応して民間や大企業が本気で投資を行う「官民一体」の取り組みが必要不可欠であると語られた。さらに、日本単独ではなく東南アジアなど周辺国を巻き込んだイニシアチブの獲得や、衛星データ利用における導入障壁の低下と成功事例の蓄積が求められることが確認された。最後に、データを通じた企業間の共創が今後の産業成長を牽引するという認識が共有され、フォーラムは締めくくられた。

