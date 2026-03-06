高性能材料として進化するガラス繊維：2032年146.9億ドル市場へ安定成長
ガラス繊維は極めて細いガラスの繊維からなる材料で、糸、織物、絶縁体、構造用部材など各種製品の製造に用いられる。spun glass（紡糸ガラス）とも呼ばれる。
ガラス繊維市場は、世界的な産業の発展に伴うニーズ拡大と材料技術の進歩という二大潮流に牽引されて成長している。建築業のエネルギー効率向上や耐震補強への要求、自動車産業の軽量化・電動化、風力発電設備の大型化、航空宇宙産業の高強度材料ニーズなどが、市場の安定的な需要を支えている。さらに、材料技術の進歩により、ガラス繊維の強度、耐熱性、耐薬品性が大幅に向上し、細径化・高集束化が実現している。環境意識の高まりから、リサイクル可能なガラス繊維や低環境負荷製造プロセスの開発が進み、持続可能な発展に対応する製品が市場の主流となりつつある。ユーザー側の「材料性能の向上」と「コスト削減」の同時追求に応える形で、ガラス繊維の高性能化、多機能化、低コスト化が市場進化の中心となっている。
市場規模：CAGR3.5%、2032年に146.9億ドルへ成長
LP Informationの最新レポート「世界ガラス繊維市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/574167/glass-fibers）によれば、2026年から2032年の予測期間中、グローバルガラス繊維市場はCAGR3.5%で順調に拡大し、2032年には146.9億米ドルに達すると予測されている。
この成長の背景には、複数の要因が存在する。第一に、アジア太平洋地域における中国、インド、東南アジア諸国などの新興市場では、建築業のブーム、自動車製造業の拡大、新エネルギー産業（風力発電など）の発展により、ガラス繊維の需要が大幅に増加している。第二に、北米や欧州の先進国では、航空宇宙産業の高級化、自動車の電動化・軽量化、複合材料の普及が、高品質ガラス繊維の市場シェアを拡大している。第三に、リサイクル技術の進歩と環境規制の強化により、環境配慮型ガラス繊維の需要が増加し、市場の成長を後押ししている。短期的な市場の小幅な調整を経た後、長期的には安定した成長トレンドを維持すると見込まれる。
図. ガラス繊維世界総市場規模
図. 世界のガラス繊維市場におけるトップ11企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
ガラス繊維市場：グローバル大手・中国企業・ニッチ企業の層別競争構造解析
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガラス繊維の世界的な主要プレイヤーには、Jushi Group、Owens Corning、Taishan Fiberglass、CPIC、Nippon Electric Glass、Johns Mansville、Saint-Gobain Vetrotex、Shandong Fiberglass、Nittobo、Taiwan Glass、Binani-3Bなどが名を連ねる。2025年時点で世界トップ5企業は売上の約62.0%を占め、市場の集中度が中程度の特徴を呈している。
グローバル大手企業であるJushiGroupやOwensCorningは、大規模な生産能力、豊富な製品ラインナップ、グローバルな販売・サービスネットワークを強みとし、中低級から高級市場まで広くカバーする製品で競争力を持っている。一方、TaishanFiberglass、CPICなどの中国企業は、国内市場の巨大な需要と価格競争力を活かし、急速にシェアを拡大しており、国際市場への進出も加速している。NipponElectricGlassやSaint-GobainVetrotexは、高品質・高機能な特殊ガラス繊維でニッチ市場での優位性を維持している。企業間の競争は主に生産コスト制御、技術開発、製品品質、グローバル展開能力に集中しており、今後も合併買収や技術提携が市場構造の変動に影響を与える可能性がある。
