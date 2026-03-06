Androidで動画が再生できない時の簡単で迅速な対処法
Tenorshare Co., Ltd.は、3月3日（火）、AI高画質化・ファイル修復ツール「4DDiG File Repair」をアップデートしました。今回のアップデートでは、AIによる高画質化機能とファイル修復機能がさらに最適化されました。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://pse.is/8sqb7d
Androidスマホで動画が再生できず困っていませんか？データの破損や、ファイル形式にアプリが対応していないことが主な原因です。多くの場合、再起動やアプリの変更で解決しますが、データそのものが壊れている場合は別の対処が必要です。
この記事では、再生できないときの基本的な対処法と、壊れた動画をワンクリックで修復できる便利なツールをご紹介します。
パート1：Androidで動画が再生できない原因は？
原因1：再生アプリが動画形式をサポートしていない
再生アプリが動画の形式をサポートしていないと、動画を再生できません。使用するアプリが動画の形式をサポートしているか、確認してみましょう。また、プレーヤーのバージョンが古いと、動画の再生に必要な機能やスペックが不足して動画が再生できない場合があります。このような場合はアプリのアップデートが必要になります。
原因2：動画自体に問題がある・破損している
何らかの原因で動画ファイルそのものが破損してしまうと動画が見れなくなってしまいます。動画が破損する主な原因としては、デバイスの異常終了やウイルスやマルウェアへの感染などが挙げられます。
原因3：ネットワークが遅すぎる
インターネット接続はもちろんですが、デバイス本体などのシステムに問題があると動画の再生に悪影響を与えます。
パート2：Androidで動画が再生できないときの簡単な対処法
対処法1：スマホを再起動する
動画が再生できない場合は、まずスマホを再起動して様子を見てみましょう。再起動は、動画の再生だけでなく、フリーズや動作が重い場合にも有効な対処法です。
本体の電源ボタンを長押しして、「電源を切る」もしくは「再起動」をタップして再起動します。
対処法2：別の動画再生アプリを使う（XPlayer、MX Playerなど）
動画の形式がプレーヤーに合わない場合もあります。この場合、動画を別のプレーヤーで再生してみるとよいでしょう。また、ブラウザ上で再生する場合は、複数のブラウザを試してみてください。ここでは、Androidのスマホで使える人気のツールを２つ、紹介します。
XPlayer：5000万回以上ダウンロードされ、ユーザ評価4.7を得ている人気のアプリです。無料で使用でき、ほとんどの形式の動画と音楽ファイルの再生をサポートしています。基本的な再生機能はもちろん、動画ファイルの音声をMP3形式として保存したり、SNSの動画をダウンロードして保存する機能などの機能が搭載されています。
MX Player：こちらもAndroidユーザーに人気のアプリです。こちらも無料で使用できます。特に、スマホで撮影した動画やダウンロードした動画の再生に広く使用されています。幅広いファイル形式に対応し、動作が軽く使いやすいアプリとして人気です。
対処法3：スマホの空き容量を確保する
動画やアプリに問題がない場合は、スマホの空き容量を確認してみましょう。パソコンと同じように、スマホも空き容量が足りなくなると動作が遅くなってしまいます。不要なアプリやデータを削除して容量を確保すれば、動作が改善して動画を再生できるようになります。ここでは、スマホのデータからキャッシュを削除する方法をご紹介いたします。
★AI高画質化・ファイル修復ツール4DDiG File Repair公式サイト：https://pse.is/8sqb7d
Androidスマホで動画が再生できず困っていませんか？データの破損や、ファイル形式にアプリが対応していないことが主な原因です。多くの場合、再起動やアプリの変更で解決しますが、データそのものが壊れている場合は別の対処が必要です。
この記事では、再生できないときの基本的な対処法と、壊れた動画をワンクリックで修復できる便利なツールをご紹介します。
パート1：Androidで動画が再生できない原因は？
原因1：再生アプリが動画形式をサポートしていない
再生アプリが動画の形式をサポートしていないと、動画を再生できません。使用するアプリが動画の形式をサポートしているか、確認してみましょう。また、プレーヤーのバージョンが古いと、動画の再生に必要な機能やスペックが不足して動画が再生できない場合があります。このような場合はアプリのアップデートが必要になります。
原因2：動画自体に問題がある・破損している
何らかの原因で動画ファイルそのものが破損してしまうと動画が見れなくなってしまいます。動画が破損する主な原因としては、デバイスの異常終了やウイルスやマルウェアへの感染などが挙げられます。
原因3：ネットワークが遅すぎる
インターネット接続はもちろんですが、デバイス本体などのシステムに問題があると動画の再生に悪影響を与えます。
パート2：Androidで動画が再生できないときの簡単な対処法
対処法1：スマホを再起動する
動画が再生できない場合は、まずスマホを再起動して様子を見てみましょう。再起動は、動画の再生だけでなく、フリーズや動作が重い場合にも有効な対処法です。
本体の電源ボタンを長押しして、「電源を切る」もしくは「再起動」をタップして再起動します。
対処法2：別の動画再生アプリを使う（XPlayer、MX Playerなど）
動画の形式がプレーヤーに合わない場合もあります。この場合、動画を別のプレーヤーで再生してみるとよいでしょう。また、ブラウザ上で再生する場合は、複数のブラウザを試してみてください。ここでは、Androidのスマホで使える人気のツールを２つ、紹介します。
XPlayer：5000万回以上ダウンロードされ、ユーザ評価4.7を得ている人気のアプリです。無料で使用でき、ほとんどの形式の動画と音楽ファイルの再生をサポートしています。基本的な再生機能はもちろん、動画ファイルの音声をMP3形式として保存したり、SNSの動画をダウンロードして保存する機能などの機能が搭載されています。
MX Player：こちらもAndroidユーザーに人気のアプリです。こちらも無料で使用できます。特に、スマホで撮影した動画やダウンロードした動画の再生に広く使用されています。幅広いファイル形式に対応し、動作が軽く使いやすいアプリとして人気です。
対処法3：スマホの空き容量を確保する
動画やアプリに問題がない場合は、スマホの空き容量を確認してみましょう。パソコンと同じように、スマホも空き容量が足りなくなると動作が遅くなってしまいます。不要なアプリやデータを削除して容量を確保すれば、動作が改善して動画を再生できるようになります。ここでは、スマホのデータからキャッシュを削除する方法をご紹介いたします。