HAA パウダーコーティング硬化剤市場規模予測：2032年には126百万米ドルに到達へ
2026年3月6日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「HAA パウダーコーティング硬化剤―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」に関する最新の調査レポートを発表しました。
1.レポートの概要
本レポートでは、HAA パウダーコーティング硬化剤市場の全体的な構造を体系的に把握するとともに、市場規模、売上高、販売数量、価格動向などの分析データを提供いたします。さらに、地域・国別の成長率比較や製品タイプ・用途別のセグメント分析を通じて、市場構造と需要変化のトレンドを明確に示してまいります。
2.HAA パウダーコーティング硬化剤製品紹介
HAA（Hydroxyalkyl Amide）パウダーコーティング硬化剤は、ポリエステル系粉体塗料の架橋反応を促進する硬化剤であり、主に環境配慮型の粉体塗装システムに使用される。低毒性でありながら優れた耐候性、耐黄変性、耐薬品性を発揮する点が特長である。屋外用建材、自動車部品、家電製品などの塗装用途で利用され、均一な塗膜形成と高い耐久性能を実現する。VOC排出を抑えた粉体塗装技術の普及に伴い、HAA系硬化剤の需要は拡大している。
3.【HAA パウダーコーティング硬化剤市場予測サマリー】
■ 市場規模推移
2025年：85.22百万米ドル
2026年：89.65百万米ドル
■ 成長率
2026～2032年の年平均成長率（CAGR）：5.8%
■ 将来市場規模
2032年予測：126百万米ドル
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1754742/haa-powder-coating-curing-agent
4.HAA パウダーコーティング硬化剤分析の主なポイント
・グローバルおよび主要国別の市場動向と成長率予測
・製品タイプ別／用途別セグメントの需要構造と拡大領域
・主要企業の売上ランキング、市場シェア、競争ポジション
・技術革新、政策・規制、業界再編動向が市場へ与える影響
5.HAA パウダーコーティング硬化剤市場区分
【製品タイプ別】98%、 99%
各製品タイプごとに市場規模、販売数量、平均販売価格（ASP）、年平均成長率（CAGR）を算出し、収益性・成長性の観点から有望分野を抽出します。HAA パウダーコーティング硬化剤は、市場構成比の変化を踏まえ、主力製品および拡大領域のポジションを分析します。
【用途別】Indoor、 Outdoor
用途別に需要規模、導入動向、市場浸透度を分析し、今後需要拡大が見込まれる分野を特定します。業界別の成長ドライバーや投資機会を明確化し、HAA パウダーコーティング硬化剤市場の中長期的な需要構造の変化を把握します。
【企業別】Sir Industriale、 Megara Resins、 EMS-CHEMIE AG、 Luan Jietonda、 Ningbo South Sea Chemical、 Huangshan Huahui Technology、 Ningbo Wecan Chemical、 KSCNT、 Wuhan Yincai Technology、 Litmus Chemical、 Akash Coating Speciality
市場シェア上位5社および上位10社を中心に、売上高、市場シェア、製品ポートフォリオ、価格戦略、提携・M&A動向を分析します。HAA パウダーコーティング硬化剤業界の競争環境と各社のポジショニングを可視化し、競争優位確立に向けた方向性を整理します。
【地域別】北米、アジア太平洋、欧州、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
HAA パウダーコーティング硬化剤市場の主要地域ごとの市場規模、成長率、マクロ経済環境、政策・規制動向を総合的に評価します。地域特性に基づく成長要因と潜在リスクを整理し、グローバル展開および地域戦略策定に有用な示唆を提供します。
