Antec、ハイエンドフルタワーPCケース「Antec 900」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、グラフィックボードを最大4枚搭載できる冷却型フルタワーPCケースAntec 900を2026年3月14日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Antec 900
Antec 900は、フロントに140 mmファンを3基、リアに140 mmファン1基、PSU電源に120 mmファン2基を標準搭載した強化ガラスのサイドパネルと、メッシュのフロントパネル搭載のフルタワーPCケースです。フロントファン3基による余裕のあるエアフローがシステム部分と独立式のPSU/HDDチャンバーを冷却し熱のこもりを解消、フロント、トップ、サイドパネルは表面にネジ穴を設けないツールフリーデザインを採用しており美観と耐久性を両立します。更にPSUシュラウド上の120 mmリバースファンがグラフィックカードをダイレクトに冷却します。また、グラフィックボードは最大4枚まで搭載可能となっています。ラジエーターは最大で420 mmに対応し、最大495 mmを確保した拡張カードスペースと、高さ190 mmまでのCPUクーラーを搭載でき、ゲーミング用途だけではなくAIやワークステーション、RAIDなど様々な用途にも対応しています。2.5インチ専用ベイは5台、3.5/2.5インチ共用ベイを4台備えています。マザーボードは背面コネクターに対応し、E-ATX、ATX、SSI-CEB、SSI-EEBに対応しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343485/images/bodyimage1】
※PCケース以外のパーツは付属しません
◆Antec 900製品特徴
・最大9基の120 mmファン搭載に対応し、6基のファンを標準搭載
フロントパネルの140 mm ファン3基を含め、リア140 mmファン１基、PSUチャンバー120 mmファン2基の合計6基のファンを標準搭載します。またトップにも120 mmファンを3基搭載することで、最大で9基ものファンに対応します。PSUチャンバー上と右サイドパネルにも吸気口を設け、潤沢なエアフローを確保します。
・ラジエーターをフロントとトップに搭載可能
フロントパネルは最大420 mm、トップには最大360 mmのラジエーターに対応しており、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。フロントパネルにラジエーターを搭載する場合、ファンをケース内側に設置することも可能です。※ファン、ラジエーター含め最大52 mm厚まで対応します。
・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター
ケースのフロント、トップ、ボトムに脱着式のダストフィルターを備えています。手軽に脱着でき清掃が可能です。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0×2、USB Type-C 10Gbps、Audio in/outを備えています。
【発売詳細】
◆型番
Antec 900
◆発売日
2026年3月14日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-900/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/Antec-900.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆Antec 900
Antec 900は、フロントに140 mmファンを3基、リアに140 mmファン1基、PSU電源に120 mmファン2基を標準搭載した強化ガラスのサイドパネルと、メッシュのフロントパネル搭載のフルタワーPCケースです。フロントファン3基による余裕のあるエアフローがシステム部分と独立式のPSU/HDDチャンバーを冷却し熱のこもりを解消、フロント、トップ、サイドパネルは表面にネジ穴を設けないツールフリーデザインを採用しており美観と耐久性を両立します。更にPSUシュラウド上の120 mmリバースファンがグラフィックカードをダイレクトに冷却します。また、グラフィックボードは最大4枚まで搭載可能となっています。ラジエーターは最大で420 mmに対応し、最大495 mmを確保した拡張カードスペースと、高さ190 mmまでのCPUクーラーを搭載でき、ゲーミング用途だけではなくAIやワークステーション、RAIDなど様々な用途にも対応しています。2.5インチ専用ベイは5台、3.5/2.5インチ共用ベイを4台備えています。マザーボードは背面コネクターに対応し、E-ATX、ATX、SSI-CEB、SSI-EEBに対応しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343485/images/bodyimage1】
※PCケース以外のパーツは付属しません
◆Antec 900製品特徴
・最大9基の120 mmファン搭載に対応し、6基のファンを標準搭載
フロントパネルの140 mm ファン3基を含め、リア140 mmファン１基、PSUチャンバー120 mmファン2基の合計6基のファンを標準搭載します。またトップにも120 mmファンを3基搭載することで、最大で9基ものファンに対応します。PSUチャンバー上と右サイドパネルにも吸気口を設け、潤沢なエアフローを確保します。
・ラジエーターをフロントとトップに搭載可能
フロントパネルは最大420 mm、トップには最大360 mmのラジエーターに対応しており、多数のコンポーネントを効果的に冷却する設計をサポートします。フロントパネルにラジエーターを搭載する場合、ファンをケース内側に設置することも可能です。※ファン、ラジエーター含め最大52 mm厚まで対応します。
・メンテナンス性、清掃性を高めるダストフィルター
ケースのフロント、トップ、ボトムに脱着式のダストフィルターを備えています。手軽に脱着でき清掃が可能です。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケースフロントトップには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0×2、USB Type-C 10Gbps、Audio in/outを備えています。
【発売詳細】
◆型番
Antec 900
◆発売日
2026年3月14日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-900/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/04/Antec-900.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ