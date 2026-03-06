産業用 DC ギアモーター産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
産業用 DC ギアモーターは、直流モーターに減速機構（ギアボックス）を組み合わせることで、低速域での高トルク出力と精密制御を実現する駆動ユニットである。2025年の米国関税政策の再調整は、重要部材サプライチェーンの再編を促し、企業の設備投資戦略および地域別生産配置に影響を与えている。とりわけ北米およびアジア太平洋地域では、ローカル調達率の引き上げと内製化の動きが加速している。
直近6か月では、医療機器メーカーによる高精度ポンプ用途や、半導体製造装置向け搬送モジュールへの採用が拡大し、短納期・高信頼性製品への需要が増勢を示している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343225/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343225/images/bodyimage2】
図. 産業用 DC ギアモーター世界総市場規模
Global Reportsの最新レポート「グローバル産業用 DC ギアモーター市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」（YH Research）によると、世界の産業用 DC ギアモーター市場規模は2025年の155.6億米ドルから2032年には225.4億米ドルへ拡大し、2026～2032年の年平均成長率（CAGR）は5.5％に達する見通しである。特に小型化設計、高トルク制御、低騒音化、長寿命化が主要な技術テーマとなり、医療機器・ロボティクス・車載分野での採用が増加している。本稿では、産業用 DC ギアモーターの市場構造、競争環境、技術トレンド、地域動向を多角的に分析する。
産業用 DC ギアモーター市場規模と成長ドライバー
技術別セグメント分析：ブラシ付きとブラシレスの競争構造
製品タイプ別では、DCブラシモーターが市場の約56％超を占める最大セグメントである。ブラシ付きタイプは構造が比較的単純でコスト競争力が高く、コンベヤーや包装機など価格重視の産業用途で優位性を維持している。
一方、DCブラシレスモーターは電子整流方式を採用し、長寿命・低騒音・低メンテナンスという特性から、医療機器やロボット用途での採用が拡大している。特に手術支援ロボットや精密分析装置では、振動抑制と静音性能が評価され、ブラシレス化への移行が進行中である。
用途別需要構造：医療機器が最大市場
用途別では、医療機器分野が25％超のシェアを有する最大用途である。輸液ポンプ、電動手術台、画像診断装置内部駆動部などで高精度制御が求められている。次いで家電、車載、音響機器分野が続く。
車載分野ではワイパー、パワーウィンドウ、シート調整、サイドミラー駆動などで広く採用されている。近年はEV化の進展に伴い、補機駆動の高効率化要求が高まり、トルク密度向上と軽量化設計が重要課題となっている。
直近6か月では、医療機器メーカーによる高精度ポンプ用途や、半導体製造装置向け搬送モジュールへの採用が拡大し、短納期・高信頼性製品への需要が増勢を示している。
