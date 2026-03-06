機械式コントロールケーブル市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向、展望（2025年～2035年）である
Survey Reports LLCは2026年3月、機械式コントロールケーブル市場に関する調査レポートを発表したと発表した。本レポートは、素材別（鋼、アルミニウム、プラスチック、複合材、ゴム）、機構別（機械式、油圧式、空気圧式、電子式、電気機械式）、ケーブルタイプ別（プッシュプルケーブル、スロットルケーブル、ブレーキケーブル、クラッチケーブル、コントロールケーブル）、用途別（自動車、航空宇宙、産業機器、海洋、農業機器）、最終用途別（OEM〔完成品メーカー〕、アフターマーケット、保守・修理業務、建設、輸送）に市場を分類し、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提示するものであり、機械式コントロールケーブル市場の将来予測評価を提供するものである。さらに、本レポートでは、成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、機械式コントロールケーブル市場に関するいくつかの主要な市場ダイナミクスを強調しているのである。
機械式コントロールケーブル市場の概要
機械式コントロールケーブルとは、さまざまな機械や車両において、ある地点から別の地点へ動きや力を伝達するために使用される柔軟な機械部品である。通常、保護用の外装ケーシングの内部を移動する内側のワイヤーまたはストランドで構成されており、滑らかで制御された機械動作を可能にするものである。これらのケーブルは、自動車システムにおいてスロットル制御、ブレーキ操作、クラッチ操作、ギアシフトなどの機能で広く使用されている。また、航空宇宙、産業機械、海洋機器、建設車両などの分野にも応用されている。機械式コントロールケーブルは、信頼性、耐久性、コスト効率、設置の容易さといった利点を備えている。さまざまな産業において効率的な機械システムへの需要が高まる中、高性能コントロールケーブルの利用は世界的に拡大し続けているのである。
Surveyreportsの専門家は機械式コントロールケーブル市場の調査分析を行い、2025年における機械式コントロールケーブル市場規模が145億米ドルであったことを明らかにした。さらに、機械式コントロールケーブル市場の売上高は2035年末までに274億米ドルに達すると予測されている。機械式コントロールケーブル市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているのである。
Surveyreportsのアナリストによる機械式コントロールケーブル市場の定性的分析によれば、自動車および産業機械に対する需要の増加、航空宇宙および海洋システムにおける利用拡大、自動車および輸送産業の成長、産業機器および重機用途からの需要増加などを背景として、機械式コントロールケーブル市場の規模は拡大すると見込まれている。機械式コントロールケーブル市場における主要企業には、Aero Assemblies, Inc.、Bergen Cable Technology, Inc.、Drallim Industries Limited、Escadean Ltd.、Glassmaster Controls Company, Inc.、Grand Rapids Controls, LLC、Jersey Strand & Cable, Inc.、Kuster Holding GmbH、Loos & Co. Inc.、Motion Control Technologies, Inc.、Orscheln Products LLC、St. Pierre Manufacturing Corporation、Triumph Group, Inc.、Tyler Madison, Inc.、VPS Control Systems, Inc.などが含まれるのである。
